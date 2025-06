2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: I’m still looking for an apartment.

B: If you want, _____ you find one.

(a) I help

(b) I’ll help

(c) I’ve helped

(d) I had helped

해석

A: 나는 여전히 아파트를 찾고 있어.

B: 네가 원한다면, 아파트 찾는 것을 도와줄게.

해설

적절한 시제의 동사 채우기: 미래

앞으로 아파트 찾는 것을 도와주겠다는 미래의 일에 대한 의지를 표현하고 있으므로, 미래 시제 (b) I’ll help가 정답이다.

어휘

still 여전히 look for ~을 찾다

2.

A: Are you attending the CBM Leadership Forum this year?

B: I _____, if I can fit it into my schedule.

(a) can

(b) must

(c) might

(d) have

해석

A: 당신은 올해 CBM 지도자 포럼에 참석하나요?

B: 만약 제가 스케줄에 그것을 넣을 수 있다면, 참석할 수 있을 것입니다.

해설

적절한 조동사 채우기: might

‘스케줄에 그것을 넣을 수 있다면, 참석할지도 모른다’라는 의미가 되는 것이 적절하다. 따라서 ‘~일지도 모른다’라는 뜻으로 약한 추측을 나타내는 (c) might가 정답이다.

어휘

attend 참석하다

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

People suffering from insomnia usually have trouble _______ at night.

(a) sleeps

(b) sleeping

(c) to sleep

(d) having slept

해석

불면증을 겪는 사람들은 보통 밤에 잠을 자는 데 어려움을 겪는다.

해설

동명사 관용 표현 채우기

‘잠을 자는 데 어려움을 겪다’라는 의미가 되어야 하고, ‘~하는 데 어려움을 겪다’라는 뜻으로 동명사를 포함한 ‘have trouble –ing’를 관용적으로 사용한다. 따라서 동명사로 쓰인 (b)와 (d)가 정답의 후보이다. ‘문제를 겪는(have trouble)’ 시점보다 ‘잠을 자는(sleep)’ 시점이 앞선 것이 아니므로 완료 동명사인 (d) having slept는 답이 될 수 없다. 따라서 (b) sleeping이 정답이다.

어휘

insomnia 불면증

4.

_________ by the sudden sound of a voice behind her, Hannah nearly dropped the tray she was carrying to the kitchen.

(a) Startled

(b) She was startled

(c) Her startling

(d) Having been startling

해석

그녀 뒤의 갑작스러운 소리에 놀라, Hannah는 부엌으로 가져가던 접시를 거의 떨어뜨릴 뻔 했다.

해설

분사구문 자리 채우기

주어(Hannah), 동사(dropped), 목적어(the tray)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, _____ ~ her는 수식어 거품으로 보아야 한다. 수식어 거품을 이끌 수 있는 (a)와 (d) 중, 주절의 주어 Hannah와 분사구문의 동사 startle이 수동 관계이기 때문에 과거 분사인 (a) Startled가 정답이다.

어휘

drop 떨어뜨리다 tray 접시 startle 놀라다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) Among the many species of bees, only those in the genus Apis are recognized as true honeybees.

(b) The European honeybee is the most common species that is cultivated and bred specifically for honey production.

(c) Members of Honeybee colonies are divided into three classes, namely the queen, the drones, and the workers.

(d) The workers are the ones that collect nectar from plants and turned it into honey.

해석

(a) 벌의 여러 종 중에서, Apis류에 속하는 것들만이 진정한 꿀벌이라고 여겨진다.

(b) 유럽 꿀벌은 특별히 꿀 생산을 위해 양식되고 번식되는 가장 흔한 종이다.

(c) 꿀벌 집단의 구성원은 세 가지 계층 즉, 여왕, 수벌 그리고 일벌로 나뉜다.

(d) 일벌들이 식물에서 화밀을 모으고 그것을 꿀로 바꾸는 벌이다.

해설

동사의 시제가 틀린 문장 찾기

(d)에서 과거 시제 동사 turned를 쓰면 틀리다. ‘식물에서 화밀을 모으고 그것을 꿀로 바꾼다’라는 일반적인 사실을 나타내고 있으므로 과거 시제 동사 turned가 현재 시제 turn으로 바뀌어야 맞다. 또한, ones를 수식하는 that절 안에서 병렬 관계를 이루는 collect nectar와도 시제가 일치해야 하므로 (d) The workers are the ones that collect nectar from plants and turned it into honey가 정답이다.

어휘

species 종 genus 속 honeybee 꿀벌 common 흔한 cultivate 양식하다

specifically 특별히 colony (개미, 벌 등) 집단 namely 즉, 말하자면 drone 수벌

nectar 화밀 (꽃의 꿀 샘에서 분비하는 꿀)

.

.

.

.

.

정답

(b) / (c) / (b) / (a) / (d)

✅ 설미연쌤 텝스인강 0원으로 무제한 수강 ▶ https://gouk.kr/rFxtbv

✅ 텝스 전레벨 교재 제공! 327/387 한번에 달성 ▶https://gouk.kr/wh2FDS

✅ 내 텝스 실력 무료로 확인하고 텝스인강 할인쿠폰까지! ▶ https://gouk.kr/aMCRNn