2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Let’s go shopping this weekend.

B: I’d _____, but I’m rather broke right now.

(a) love

(b) love to

(c) love to do

(d) love to be

해석

A: 이번 주말에 쇼핑 가자.

B: 가고 싶지만 지금 당장은 돈이 한 푼도 없어.

해설

올바른 형태의 to부정사 채우기

빈칸이 있는 문장은 ‘가고 싶지만 지금 당장은 돈이 한 푼도 없어’라는 의미가 되어야 자연스럽다. A의 말을 근거로 B를 완성하면, ‘I’d love to go, ~now’가 된다. 앞서 나온 어구가 to부정사로 반복되므로, 이를 to로 대신한 (b) love to가 정답이다.

어휘

broke 돈이 한 푼도 없는

2.

A: My brother made it to the finals!

B: I’m not surprised, since I know _______________.

(a) how he is good at tennis

(b) how is he good at tennis

(c) how good is he at tennis

(d) how good he is at tennis

해석

A: 제 남동생이 결승전에 올랐어요!

B: 그가 얼마나 테니스를 잘 치는지 알기 때문에 놀랍지 않네요.

해설

간접 의문문 어순 채우기

‘의문사+주어+동사’ 순으로 온 (a)와 (d)가 정답의 후보이다. 의문사 how는 ‘얼마나 ~한지’라는 의미로 뒤에 형용사나 부사가 바로 오므로 (d) how good he is at tennis가 정답이다.

어휘

final 결승전

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

_______ a penchant for classical music, Marisa enjoys going to orchestral concerts.

(a) Having

(b) To have

(c) Having been

(d) Being

해석

클래식 음악을 무척 좋아하기 때문에, Marisa는 오케스트라 콘서트에 가는 것을 즐긴다.

해설

분사구문 자리 채우기

주어(Marisa), 동사(enjoys), 목적어(going to orchestral concerts)를 모두 갖춘 문장이므로 빈칸 이하(_______ a penchant ~ music)는 수식어 거품이다. 따라서 수식어 거품인 분사구문을 만드는 (a)와 (c)가 정답의 후보이다. 주어 Marisa와 분사구문의 have가 ‘그녀가 좋아하다’라는 의미의 능동 관계이므로 현재분사 (a) Having이 정답이다.

어휘

penchant 무척 좋아함, 애호 orchestral 오케스트라의

4.

All package tours by Aloha Travels are inclusive of roundtrip airfare and accommodations _______ noted differently.

(a) while

(b) because

(c) unless

(d) whenever

해석

Aloha Travels사가 제공하는 모든 패키지 투어는 달리 언급되어 있지 않다면 왕복 항공 요금과 숙박 시설을 포함한다.

해설

조건의 부사절 접속사 채우기

‘달리 언급되어 있지 않다면 왕복 항공 요금과 숙박 시설을 포함한다’라는 의미가 되어야 하므로 ‘만약 ~이 아니라면’을 뜻하는 (c) unless가 정답이다.

어휘

inclusive of ~을 포함하여 roundtrip 왕복 여행 accommodation 숙박 시설

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: I’ll be leaving on a month-long business trip this Monday.

(b) B: Who’s going to keep eye on your house?

(c) A: My sister will be staying over while I’m gone.

(d) B: You should tell your neighbors too, just to be safe.

해석

(a) A: 나는 이번 월요일에 한 달간의 출장을 떠날 거야.

(b) B: 네 집은 누가 봐줄 거니?

(c) A: 내가 없을 동안 누나가 와 있어 줄 거야.

(d) B: 혹시 모르니 안전하게 네 이웃들에게도 말해두도록 해.

해설

부정관사가 빠져 틀린 문장 찾기

(b)에서 가산 명사 eye 앞에 관사를 쓰지 않고, 복수형으로 쓰지도 않아 틀리다. ‘~을 봐주다, 감시하다’라는 의미로 ‘keep an eye on’을 관용적으로 사용하므로 명사 eye 앞에 부정관사 an을 넣어주어 keep eye on이 keep an eye on으로 바뀌어야 맞다. 따라서 (b) B: Who’s going to keep eye on your house?가 정답이다.

어휘

month-long 한 달간의, 한 달간 계속되는 business trip 출장

keep an eye on 봐주다, 감시하다 neighbor 이웃

정답

(b) / (d) / (a) / (c) / (b)

