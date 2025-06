2) 파트 5 3문제

1. John’s supervisor instructed ------- to make certain that all the equipment was turned off at the end of the day.

(A) he

(B) his

(C) himself

(D) him

해석

John의 관리자는 그에게 퇴근하기 전에 모든 장비가 꺼진 것을 확인하라고 지시했다.

해설

격에 맞는 인칭대명사 채우기 문제

동사(instruct)의 목적어 자리에 올 수 있는 소유대명사 (B), 재귀대명사 (C), 목적격 인칭대명사 (D)가 정답의 후보이다. ‘John의 관리자는 그(John)에게 지시했다’라는 문맥이 되어야 하므로 목적격 인칭대명사 (D) him(그에게)이 정답이다. (B)와 (C)를 사용할 경우 각각 ‘John의 관리자는 그의 것에게 지시했다’, ‘John의 관리자는 스스로에게 지시했다’라는 어색한 문맥이 된다. 주격 인칭대명사 (A)는 타동사의 목적어 자리에 올 수 없다.

어휘

supervisor 관리자, 감독관 instruct 지시하다, 가르치다

make certain 확인하다, 확실히 하다 equipment 장비, 용품

2. New employees may apply for transfer to other local branches ------- they have the approval of their immediate manager.

(A) provided that

(B) as though

(C) outside of

(D) subsequent to

해석

신입 직원들은 그들의 직속 관리자의 승인을 받는다면 다른 지역 지점들로 전근을 신청할 수 있다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

이 문장은 주어(New employees)와 동사(may apply for), 목적어(transfer)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 빈칸 이하는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 동사(have)를 갖춘 거품절이므로 수식어 거품절을 이끌 수 있는 부사절 접속사 (A), (B)가 정답의 후보이다. ‘신입 직원들은 그들의 직속 관리자의 승인을 받는다면 전근을 신청할 수 있다’라는 문맥이 되어야 하므로 (A) provided that(만약 ~라면)이 정답이다. (B)를 사용할 경우 ‘그들의 직속 관리자의 승인을 받는 것처럼’이라는 어색한 문맥이 된다. 전치사 (C)와 (D)는 수식어 거품절을 이끌 수 없다.

어휘

apply for 신청하다, 지원하다 transfer 전근, 이전 local 지역의, 지방의

branch 지점 approval 승인 immediate 직속의, 직접적인

3. The editor asked the ------- to give the manuscript one final check after seeing a few errors.

(A) proofread

(B) proofreads

(C) proofreader

(D) proofreading

해석

그 편집자는 몇 개의 오류를 발견한 후 교정자에게 원고를 마지막으로 한번 점검해 달라고 요청했다.

해설

사람명사와 추상명사 구별하여 채우기 문제

정관사(the) 다음에 올 수 있는 것은 명사이므로, 명사인 (C)와 (D)가 정답의 후보이다. ‘그 편집자는 교정자에게 원고를 마지막으로 한번 점검해 달라고 요청했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘교정자’라는 뜻의 명사 (C) proofreader가 정답이다. (D)를 사용할 경우 ‘그 편집자는 교정에게 요청했다’라는 어색한 문맥이 된다. 동사 (A)와 (B)는 정관사 다음에 올 수 없다.

어휘

editor 편집자 ask 요청하다 manuscript 원고

정답

(D) / (A) / (C)

