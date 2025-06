이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<불법, 규정 위반, 부적절한 행동>

1. plunder [plʌ́ndər] 약탈하다

전쟁을 통해 약탈하거나 노략질한다는 뜻이며, ‘약탈하듯 훔친다’는 의미로도 쓰인다.

Many of the works of art plundered by Nazi have been returned to the countries and the private collections from which they were originally taken.

나치가 강탈한 많은 예술품들이 원래 소유하고 있던 국가나 개인 수집가들에게 반환되었다.

● 그는 지구가 탐욕스러운 인간들에 의해 약탈당하고 있다고 주장했다.

He argued that our planet is being plundered by greedy human beings.

2. racketeer [ræ̀kətíər] 사기꾼

racket은 부당한 금전적 이익을 취하는 ‘사기’를 말하고, racketeer는 그런 행동을 하는 사람을 가리킨다.

The mobster went to prison on racketeering charges related to the gambling and trafficking schemes.

그 폭력배는 도박 및 불법 매매와 관련된 사기 혐의로 감옥에 갔다.

● 마약거래로 붙잡힌 후 그는 사기 혐의에 대해 죄를 시인했다.

A man has pleaded guilty to racketeering charges after he was arrested for drug trafficking.

3. renege [riníɡ] 어기다

re(again)+nege(negate와 같은 어원으로 deny라는 뜻)로 구성된 단어다. renege on의 형태로 쓰여 합의나 약속을 어기는 것을 표현한다.

I was shocked when Michael suddenly reneged on our deal and accepted another offer.

나는 마이클이 갑자기 우리와의 거래 조건을 어기고 다른 제안을 받아들여서 놀랐다.

● 대통령은 선거공약을 어기고 복지 관련 예산을 삭감했다.

The president reneged on his campaign pledge and cut budgets related to welfare.

4. shenanigans [ʃənǽniɡənz] 속임수

보통 -s가 붙은 형태로 쓰여 ‘속임수’나 ‘사기’를 뜻한다. 법률 용어 같은 느낌을 주는 단어는 아니고, trick 정도 의미로 남을 속이는 장난 같은 행위를 일컫는다. hijinks 혹은 high jinks도 ‘장난’이라는 뜻을 지니는 비슷한 말이다.

Lawrence asked Mandy to put aside all the usual shenanigans, begging her to be honest and genuine with him for once.

로렌스는 맨디에게 만날 하는 속임수 좀 그만두고 한 번만이라도 정직하고 진실하게 자신을 대해달라고 간청했다.

● 그의 전 부인은 더 이상 그의 사기를 참을 수 없었고 매달 양육비로 1000달러를 지불하라는 최후 통첩을 보냈다.

His ex-wife couldn't stand any more of his shenanigans and gave him an ultimatum to pay one thousand dollars a month for child support.

5. swindle [swíndl] 사취하다

사기를 통해 돈을 빼앗는다는 의미다. swindle somebody out of something의 형태로 쓴다.

The con-artist stands accused of using fraudulent investments to swindle the elderly couple out of their retirement savings.

그 사기꾼은 투자 사기로 노부부의 은퇴 연금을 사취한 혐의를 받고 있다.

● 고객 돈을 빼돌린 은행원이 감옥 신세를 지게 됐다.

A bank employee who swindled customers has been put in jail.

6. trespass [tréspæs] 무단침입하다

tres(trans가 어원이며 beyond의 뜻)+pass로 구성된 단어다. ‘넘어가다’라는 뜻에서 유래하여, 타인의 땅에 무단으로 침입하는 것을 말한다.

The police wrote Michael two tickets: one for public urination and one for trespassing on private property.

경찰은 마이클에게 노상방뇨와 사유지 무단침입으로 두 장의 딱지를 끊었다.

● 경고판에는 “무단 침입 금지. 위반시 발포함”이라고 쓰여 있었다.

The warning sign said, “No trespassing. Violators will be shot.”

7. vandalism [vǽndəlìzm] 공공 기물 파괴

서양 역사에 등장하는 ‘반달족’과 관련이 있는 단어다. 반달족이 다른 문화의 유산을 무자비하게 파괴했던 데서 유래하여, ‘공공 기물 파손’을 의미하게 되었다. 그런 일을 하는 사람은 vandal이라고 한다.

The teenager was arrested for vandalism when the police caught him spray painting on a highway sign.

그 10대 소년은 고속도로 표지판에 스프레이로 그림을 그리다가 경찰에 잡혀 공공 기물 파손으로 구속되었다.

● 훌리건들이 기물 파괴로 체포되었다.

Hooligans were arrested for vandalism.

<전달, 부여>

1. bequeath [bikwíːθ] 물려주다

‘상속’이라는 의미로 먼저 떠오르는 단어는 inherit인데, 이는 ‘물려받는다’는 의미이며, ‘물려준다’고할 때는 hand down이나 bequeath를 쓴다.

In his will, Shakespeare bequeathed his "second-best bed" to his wife, Anne.

유언장에서 셰익스피어는 그의 두 번째로 좋은 침대를 부인 앤에게 물려주었다.

● 돈 많은 친척이 사망하면서 수백만 달러를 물려주는 일은 일어날 것 같지 않다.

It is unlikely that a wealthy relative will bequeath you millions of dollars when he dies.