2) 파트 5 3문제

1. After the advertising campaign failed, the company conducted a ------- analysis to determine whether its product needed redesigning.

(A) thorough

(B) liable

(C) vacant

(D) frugal

해석

광고 캠페인이 실패한 후, 그 회사는 자사의 제품이 재설계가 필요한지를 결정하기 위해 철저한 분석을 실시했다.

해설

형용사 어휘 문제

‘광고 캠페인이 실패한 후, 그 회사는 자사의 제품이 재설계가 필요한지를 결정하기 위해 철저한 분석을 실시했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘철저한, 빈틈없는’이라는 뜻의 형용사 (A) thorough가 정답이다. 참고로 (B) liable은 ‘법적 책임이 있는’, (C) vacant는 ‘공석의, 빈’, (D) frugal은 ‘검소한, 빈약한’의 의미임을 알아둔다.

어휘

advertising 광고 conduct 실시하다, 실행하다 analysis 분석

determine 결정하다, 알아내다 redesign 재설계하다, 재계획하다

2. The law requires 5 percent of all parking spaces in retail lots to be reserved for ------- with physical disabilities.

(A) this

(B) that

(C) these

(D) those

해석

그 법은 소매점 부지에 있는 모든 주차 공간의 5퍼센트가 신체장애를 가진 사람들을 위해 따로 마련되도록 요구한다.

해설

those 채우기 문제

for의 목적어 자리가 비어 있고, 빈칸 뒤에 전치사구(with physical disabilities)가 나오므로, 전치사구의 수식을 받아 ‘~한 사람들’이라는 의미로 사용되는 지시대명사 (D) those가 정답이다. (A) this와 (B) that은 사람 명사를 대신하여 쓰일 수 없고 (C) these는 those처럼 독립적으로 ‘~한 사람들’이라는 의미로 쓰일 수 없다.

어휘

require 요구하다, 필요로 하다 space 공간 retail 소매 lot 부지, 지역

reserve 따로 마련하다, 따로 남겨 두다 physical disability 신체장애

3. The new car model that was ------- by Ultima Automobiles last month has a powerful engine and quick acceleration.

(A) released

(B) associated

(C) stretched

(D) departed

해석

Ultima Automobiles사에서 지난달에 출시한 새 자동차 모델은 강력한 엔진과 빠른 가속력을 가지고 있다.

해설

동사 어휘 문제

‘Ultima Automobiles사에서 지난달에 출시한 새 자동차 모델은 강력한 엔진과 빠른 가속력을 가지고 있다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘출시하다, 발표하다’라는 뜻의 동사 release의 p.p형인 (A) released가 정답이다. 참고로 (B)의 associate는 ‘연상하다, 연관 짓다’ (C)의 stretch는 ‘늘이다, 늘어지다’, (D)의 depart는 ‘떠나다, 출발하다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

powerful 강력한 quick 빠른 acceleration 가속도, 속도

정답

(A) / (D) / (A)

