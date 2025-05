2) 파트 5 3문제

1. Because there were not enough seats on the plane, the delegates had no choice but to fly ------- to Philadelphia.

(A) coincidentally

(B) separately

(C) efficiently

(D) habitually

해석

비행기에 충분한 좌석이 없었기 때문에, 대표자들은 필라델피아까지 따로따로 비행기를 탈 수밖에 없었다.

해설

부사 어휘 문제

‘비행기에 충분한 좌석이 없었기 때문에, 대표자들은 필라델피아까지 따로따로 비행기를 탈 수밖에 없었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘따로따로, 개별적으로’라는 뜻의 부사 (B) separately가 정답이다. 참고로 (A) coincidentally는 ‘동시적으로’, (C) efficiently는 ‘능률적으로, 유효하게’, (D) habitually는 ‘습관적으로, 늘’의 의미임을 알아둔다.

어휘

delegate 대표자, 사절 have no choice but to ~할 수밖에 없다

2. Government regulations now require ------- restaurant to display the nutritional information of its menu items.

(A) several

(B) much

(C) every

(D) a number of

해석

정부 규제는 이제 모든 식당이 메뉴 항목들의 영양 정보를 표시하도록 요구한다.

해설

수량 표현 채우기 문제

단수 가산 명사(restaurant) 앞에 빈칸이 있으므로 단수 가산 명사 앞에 쓰이는 수량 표현 (C) every(모든)가 정답이다. 참고로 (A) several(몇몇의)과 (D) a number of(많은)는 복수 가산 명사 앞에, (B) much(많은)는 불가산 명사 앞에 쓰임을 알아둔다.

어휘

government 정부 regulation 규제 require 요구하다, 필요로 하다

display 표시하다, 보여주다, 나타내다 nutritional 영양(상)의 information 정보

3. The Tea and Danish Bakeshop on Second Avenue offers a ------- of baked goods, making it popular with customers.

(A) figure

(B) variety

(C) period

(D) grant

해석

2번가에 있는 Tea and Danish Bakeshop은 여러 가지의 제과 제품을 제공하는데, 이는 그것이 고객들에게 인기 있도록 만든다.

해설

명사 관련 어구 채우기 문제

‘2번가에 있는 Tea and Danish Bakeshop은 여러 가지의 제과 제품을 제공한다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 앞뒤의 a, of와 함께 쓰여 ‘여러 가지의’라는 의미의 어구 a variety of를 완성하는 (B) variety가 정답이다. 참고로 (A) figure는 ‘인물, 수치’, (C) period는 ‘기간, 시기’, (D) grant는 ‘허가, 보조금’의 의미임을 알아둔다.

어휘

goods 제품, 상품 popular 인기 있는, 대중적인

정답

(B)/(C)/(B)

