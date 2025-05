2) 파트 5 3문제

1. The quickly changing market needs in the country made it challenging for Tri-Star Cellular to stay ------- the competition.

(A) aside from

(B) instead of

(C) ahead of

(D) due to

해석

국내의 빠르게 변화하는 시장의 요구는 Tri-Star Cellular사가 경쟁에서 앞서는 것을 힘들게 했다.

해설

전치사 채우기 문제

‘국내의 빠르게 변화하는 시장의 요구는 Tri-Star Cellular사가 경쟁에서 앞서는 것을 힘들게 했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~보다 앞선’이라는 뜻의 전치사 (C) ahead of가 정답이다. 참고로 (A) aside from은 ‘~을 제외하고, ~ 이외에’, (B) instead of는 ‘대신에’, (D) due to는 ‘~ 때문에’의 의미임을 알아둔다.

어휘

need 요구, 필요 challenging 힘든, 도전적인 competition 경쟁, 경기

2. The company was ------- able to recover its losses even though it suffered a profit decline during the economic crisis.

(A) event

(B) eventual

(C) eventually

(D) eventuality

해석

그 회사는 경제 위기 동안 수익 감소를 겪었음에도 불구하고, 결국 손실을 메울 수 있었다.

해설

부사 자리 채우기 문제

문장의 주절(The company ~ recover its losses)을 꾸밀 수 있는 것은 부사이므로 ‘결국’이라는 뜻의 부사 (C) eventually가 정답이다. 명사 (A)와 (D), 형용사 (B)는 절을 꾸밀 수 없다.

어휘

recover 메우다, 되찾다, 회복하다 loss 손실, 상실

suffer 겪다, 당하다 profit 수익; 이익이 되다, 이익을 얻다 decline 감소

economic crisis 경제 위기

3. The purchasing officer ------- the office supplies earlier if the staff had submitted their requisition forms last week.

(A) ordering

(B) would have ordered

(C) has ordered

(D) will order

해석

직원들이 그들의 요청서를 지난주에 제출했다면, 구매 담당자는 사무용품들을 좀 더 일찍 주문했을 것이다.

해설

가정법 동사 채우기 문제

If절에 had p.p.(had submitted)가 왔으므로 주절에는 이와 짝을 이루는 would have p.p.가 와야 한다. 따라서 (B) would have ordered가 정답이다.

어휘

purchasing 구매 office supply 사무용품 submit 제출하다 requisition form 요청서

order 주문하다

정답

(C) / (C) / (B)

