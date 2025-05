이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

<고려, 존중, 칭찬, 무시>

1. homage [hɑ́midʒ] 존경

영화에서 경의를 표하기 위해 다른 작품의 대사나 장면을 모방하는 것을 ‘오마주’라고 하는데, 이는 프랑스어 hommage에서 온 외래어다. homage는 프랑스어 hommage에 해당하는 단어로 ‘존경’이나 ‘경의’를 뜻한다.

We pay homage to our ancestors by visiting the cemetery, leaving flowers at their graves and doing good deeds in their honor.

우리는 성묘를 가고 헌화를 하고 조상을 기리는 선행을 함으로써 조상에게 경의를 표한다.

● 10개국 외교관이 나치에 맞서 싸운 이들에게 경의를 표하기 위해 마드리드의 묘지에 모였다.

Ambassadors from ten countries gathered at a cemetery in Madrid to pay homage to those who fought against the Nazis.

2. kudos [kjúːdouz] 칭찬

원래 -s가 붙는 형태지만, -s 없는 단수형도 새로 생겨난 단어다. 보통은 그냥 -s를 붙여 ‘영광’이나 그에 따르는 ‘칭찬’이라는 뜻으로 쓰인다. 구어에서는 ‘Kudos to Michael(마이클 덕이야)’, ‘Kudos, Dave(잘했네, 데이브)’처럼 굳이 완전한 문장으로 쓰이지 않더라도 kudos만으로 칭찬의 뜻을 표현할 수 있다.

This month’s top salesman received a gift certificate and kudos from his supervisor for a job well done.

이번 달의 세일즈 왕은 훌륭한 실적에 대해 상사로부터 칭찬과 함께 상품권을 받았다.

● 스마트폰의 열렬한 팬으로서 증강현실을 경험해 볼 수 있게 해준 통신사에 칭찬을 해줘야겠다.

As a big fan of the smart phone, I have to give kudos to the telecom company for enabling me to experience augmented reality.

3. ostracize [ɑ́strəsàiz] 외면하다, 추방하다

고대 그리스의 ‘도편추방제’를 ostracism이라고 하는데, ostracism과 어원이 같은 ostracize는 집단에서 어떤 사람을 배척하거나 외면하는 행동을 일컫는다.

Bill feared he would be ostracized by his colleagues because of his devout religious beliefs, but they turned out to be tolerant people who were interested in his faith.

빌은 자신의 독실한 종교적 신념 때문에 동료들로부터 외면당할까 걱정했으나 알고 보니 동료들은 그의 신앙에 관심이 있는 인내심 많은 사람들이었다.

● 피부색 때문에 외면당한다고 느끼는 한국 사람이 있어서는 안 된다.

No Korean should feel ostracized because of skin color.

4. revere [rivíər] 숭배하다, 경외하다

respect보다 좀 더 극진한 존경이나 추앙을 받는다고 할 때 쓰는 단어다.

Guus Hiddink is revered by the Korean population for his coaching during the 2002 World Cup.

거스 히딩크는 2002년 월드컵 때 한국팀을 감독해서 한국인들로부터 추앙을 받는다.

● 존경받는 교수이자 자상한 어머니로서 그녀는 친구들이 부러워하는 삶을 살고 있다.

Revered professor and a loving mother, she is living a life envied by her friends.

5. snub [snʌ́b] 무시하다

snub을 사전에서 찾으면 여러 뜻이 나오는데, 기본적인 의미는 cut off이다. ‘무시하다’라는 의미는 다른 사람의 말을 끊고(cut) 면박을 주는 모습에서 유래했다. snub-nosed가 지닌 ‘들창코’라는 뜻도 마치 잘린 듯이 코의 길이가 짧고 위로 들려 있다는 의미에서 나온 것이다.

Thinking that this was finally his year to be inducted, Johnson was disappointed to find out that he had been snubbed once again by the Hall of Fame voters.

마침내 자신이 선정될 해가 되었다고 생각했는데 명예의 전당 선정단이 자신을 또다시 무시하자 존슨은 실망했다.

● 플로렌스와 토머스는 해럴드의 생일에 초대되지 않아 무시당한 느낌이었다.

Harold didn’t invite Florence and Thomas to his birthday party, which made them feel snubbed.

<불법, 규정 위반, 부적절한 행동>

1. blackmail [blǽkmèil] 협박하다

이 단어에서 -mail은 우편물이 아니라 ‘돈’을 뜻한다. 스코틀랜드 지방 거주자들이 자신들을 보호해 주는 대가로 약탈자들에게 돈을 지불하던 데서 유래했다고 한다. ‘(돈을 내놓지 않으면) 폭로하겠다고 협박하다’라는 의미로 쓰는 단어다.

The extortionist tried to blackmail the actress with several nude photographs she had taken many years ago.

갈취범은 그 여배우가 수년 전에 찍은 몇 장의 누드 사진으로 그녀를 협박하려 했다.

● 그는 그 회사의 식품에서 쥐머리가 나왔다는 이야기를 꾸며 회사를 협박하려 했다.

He tried to blackmail the company with a fabricated story that the head of a rat was found in the company’s food product.

2. embezzle [imbézl] 횡령하다

본인이 위임받아 관리하는 남의 돈을 횡령한다는 뜻이다.

The CEO embezzled millions of dollars from the company and used up all of the funds at Las Vegas casinos.

그 대표이사는 회사 돈 수백만 달러를 횡령하고 라스베이거스 카지노에서 다 써버렸다.

● 25세의 은행원이 자신이 일하던 은행에서 100만 달러를 횡령한 것을 시인했다.

A 25-year-old bank teller admitted to embezzling one million dollars from the bank at which she worked.