Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: I like dogs more than cats.

B: _______________

(a) So do I.

(b) I do so.

(c) Do I so.

(d) I so do.

해석

A: 나는 고양이 보다 개가 좋아.

B: 나도 그래.

해설

‘So + 조동사 + 주어’ 도치 구문 채우기

빈칸에 들어갈 말은 ‘나도 그래’라는 의미가 되어야 자연스럽다. 부사 So가 맨 앞에 있으므로, 조동사가 주어 앞으로 도치되어 ‘So + 조동사 + 주어’ 순을 완성하는 (a) So do I가 정답이다.

어휘

like ~을 좋아하다

2.

A: I once did a study on the effects of caffeine on mental performance.

B: That sounds like it was _____ research!

(a) interest

(b) interested

(c) interesting

(d) to interest

해석

A: 난 예전에 카페인이 지적 활동에 끼치는 영향에 대해 연구한 적이 있어.

B: 매우 흥미로운 연구였을 것 같은데!

해설

분사 자리 채우기

보기 중 명사(research)를 꾸며줄 수 있는 형용사는 (b)와 (c)이다. (b) interested는 ‘(사람이) 흥미 있어 하는’의 의미이므로 빈칸에 들어가면 어색한 의미가 된다. 따라서 ‘흥미로운’의 뜻인 (c) interesting이 정답이다.

어휘

once 예전에 mental 지적인, 정신적인

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3.

The Nutcracker Suite, ____________ by Tchaikovsky, was a combination of eight musical pieces derived from a ballet score.

(a) composing

(b) composed

(c) was composed

(d) had been composed

해석

차이코프스키에 의해 작곡된 호두까기 인형은 발레 음악을 바탕으로 한 8곡의 뮤지컬 음악을 합친 것이었다.

해설

분사 자리 채우기

이 문장은 주어(The Nutcracker Suite), 동사(was), 보어(a combination of ~ score)를 갖춘 완전한 문장으로 빈칸을 포함한 ‘____________ by Tchaikovsky’는 수식어 거품으로 보아야 한다. 보기 중 수식어 거품이 될 수 있는 것은 분사 (a)와 (b)이다. 빈칸 뒤에 목적어가 없으며, 문맥상 ‘작곡된’이란 의미가 되어야 하므로 과거분사 (b) composed가 정답이다.

어휘

Nutcracker Suite 호두까기 인형 piece 음악, 작품 score 음악, 악보

4.

The rate of dust accumulation in the filter indicates how often it ______________.

(a) to replace it needs

(b) replaced is needing

(c) be needing to replace

(d) needs to be replaced

해석

필터의 먼지 축적률은 그것이 얼마나 자주 교체되어야 하는지를 나타낸다.

해설

능동태/수동태 구별하여 동사 채우기

‘교체되어야 하는지를’이라는 의미가 되어야 한다. ‘~할 필요가 있다’는 의미의 동사 ‘need to’ 다음에 ‘교체되다’라는 replace의 수동태 표현 be replaced가 와야 한다. 따라서 (d) needs to be replaced가 정답이다.

어휘

accumulation 축적 indicate 나타내다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) Galactosemia is a hereditary disorder in which the affected person lacks an enzyme needed for galactose metabolism.

(b) Parents who are both carriers of this disease have the 25 percent chance of having a child with the disorder.

(c) This condition can be promptly diagnosed through a simple procedure known as newborn screening.

(d) Unfortunately, galactosemia has no cure, but it can be easily controlled by observing a lactose-free diet.

해석

(a) 갈락토오스 혈증은 갈락토오스 신진대사에 필요한 효소가 사람에게 영향을 미치는 유전적 장애이다.

(b) 이 질병에 둘 다 보균자인 부모들은 이 장애를 가진 아이를 낳을 가능성이 25퍼센트이다.

(c) 이 질병은 신생아 선별검사라고 알려진 간단한 절차를 통해 즉시 진단될 수 있다.

(d) 공교롭게도, 갈락토오스 혈증은 치료법이 없지만, 락토오스가 없는 식단을 준수함으로써 쉽게 통제될 수 있다.

해설

정관사 대신 부정관사가 와서 틀린 문장 찾기

(b)에서 chance(가능성)는 ‘이미 언급한’ 가능성이 아니라 장애를 가진 아이를 낳을 ‘정해지지 않은 하나의’ 가능성을 가리키는 것이므로 정관사 the가 부정관사 a로 바뀌어서 a 25 percent chance가 되어야 한다. 따라서 정답은 (b) Parents who are both carriers of this disease have the 25 percent chance of having a child with the disorder.이다.

어휘

hereditary 유전의 galactosemia 갈락토오스 혈증 disorder 장애 affected 병에 걸린

enzyme 효소 metabolism 신진대사 carrier 보균자 condition 질병 diagnose 진단하다

newborn screening 신생아 선별검사 cure 치료법 observe 준수하다

정답

(a) / (c) / (b) / (d) / (b)

