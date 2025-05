2) 파트 5 3문제

1. The Linkletter Media Company ------- its products and services to customers through a wide variety of advertising methods.

(A) assists

(B) promotes

(C) surrenders

(D) profits

해석

Linkletter Media사는 매우 다양한 종류의 광고 수단을 통해 고객들에게 자사의 상품 및 서비스를 홍보한다.

해설

동사 어휘 문제

‘Linkletter Media사는 매우 다양한 종류의 광고 수단을 통해 고객들에게 자사의 상품 및 서비스를 홍보한다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘홍보하다, 증진하다’라는 뜻의 동사 promote의 3인칭 단수형인 (B) promotes가 정답이다. 참고로 (A)의 assist는 ‘돕다, 원조하다’, (C)의 surrender는 ‘포기하다, 항복하다’, (D)의 profit은 '이익이 되다, 이익을 얻다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

customer 고객, 손님 a wide variety of 매우 다양한 advertising 광고

method 수단, 방법

2. The company's executive officers ----- the industry event last Friday if they hadn't been so busy with meetings.

(A) attend

(B) would attend

(C) would have attended

(D) will attend

해석

그 회사의 임원들이 회의로 그렇게 바쁘지 않았다면, 그들은 지난주 금요일 산업 행사에 참석했을 것이다.

해설

가정법 동사 채우기 문제

If절에 had p.p.(hadn’t been)가 왔으므로 주절에는 이와 짝을 이루는 would have p.p.가 와야 한다. 따라서 (C) would have attended가 정답이다.

어휘

executive officer 임원 industry 산업 attend 참석하다

3. The receptionist informed ------- that the hotel offers several free tours of the historic district every weekend.

(A) we

(B) us

(C) our

(D) ours

해석

접수원은 우리에게 그 호텔이 주말마다 몇몇 역사 지구 무료 투어를 제공한다고 알려 주었다.

해설

격에 맞는 인칭 대명사 채우기 문제

동사(inform)의 목적어 자리가 비어 있으므로 목적어 자리에 올 수 있는 목적격 인칭대명사 (B)와 소유대명사 (D)가 정답의 후보이다. ‘접수원은 우리에게 그 호텔이 주말마다 몇몇 역사 지구 무료 투어를 제공한다고 알려 주었다’라는 문맥이 되어야 하므로 목적격 인칭대명사 (B) us(우리에게)가 정답이다. (D) ours(우리의 것)를 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 주격 인칭대명사 (A), 소유격 인칭대명사 (C)는 목적어 자리에 올 수 없다.

어휘

receptionist 접수원 inform 알려 주다, 알리다 offer 제공하다

historic 역사의, 역사적인 district 지구, 지역

정답

(B)/(C)/(B)

