[영어답게 표현하기] 유용한 비즈니스 영어 표현들

이번 회에는 저희 책 Advanced Vocab에서 소개한 중상급 영단어들을 알려드립니다. 단어의 우리말 뜻을 기억하는 데에 그치지 않고, 난이도 있는 단어를 실제로 활용하는 단계까지 나아가 보기 바랍니다.

〈숭배, 종교, 추앙〉

1. blasphemy [blǽsfəmi] 신성 모독

‘종교적인 신성모독’을 의미하며, 모두가 추앙하는 것을 존경하지 않는 태도를 말하기도 한다.

The church regarded Galileo's research on the solar system as blasphemy and sought to put him to death.

교회는 갈릴레오의 태양계 연구를 신성 모독이라 생각했고 그를 죽이려 했다.

● 10대 소녀들 사이에서는 그 가수를 조금이라도 비판하는 것은 신성모독처럼 여겨졌다.

Among teenage girls, it was considered blasphemy to be even slightly critical of the singer.

2. Holy Grail [hóuli ɡréil] 성배, 궁극적 목표

예수가 최후의 만찬에서 썼다는 성배를 Holy Grail이라고 한다. 성배를 찾아 떠나는 기사들에 관한 전설에서 유래하여, 비유적으로 ‘궁극적으로 추구하는 것’, ‘목표’라는 뜻으로 쓰인다.

The Holy Grail for astronomers would be to find another planet with water and an atmosphere similar to Earth.

천문학자의 궁극적 목표는 물이 있고 지구와 비슷한 환경을 갖춘 또 다른 행성의 발견일 것이다.

● 화장품 회사와 계약하는 것은 많은 모델들이 추구하는 바이다.

A cosmetics contract is the Holy Grail for models.

3. iconoclast [aikɑ́nəklæ̀st] 우상파괴

icono(icon, 우상)+clast(break)로 구성된 단어다. 말 그대로 ‘우상을 파괴한다’는 뜻인데, 종교와 무관하게 인습적인 것을 타파하고 새로운 시도를 하는 사람을 표현할 때도 쓴다.

All of the iconoclastic director's films were major box office failures but highly acclaimed by certain non-mainstream critics.

인습을 타파하고자 하는 그 감독의 영화는 모두 흥행에는 실패했지만 일부 비주류 비평가들 사이에서는 호평을 받았다.

● 학계에서 그는 비정통적인 학설도 수용하는 우상파괴자 같은 사람으로 여겨졌다.

In the world of academia, he was considered as an iconoclast who liked to embrace unorthodox theories.

4. infidel [ínfədèl] 이교도, 이단자

in(not)+fidel(confidence의 -fid와 같은 어원으로 ‘믿다’라는 뜻)으로 이뤄진 단어다. ‘믿지 않는다’는 뜻에서 유래하여, ‘자신과 같은 종교를 믿지 않는 사람’, 즉 ‘이교도’, ‘이단자’를 일컫는다. 역시 이단자를 뜻하는 heretic은 같은 종교 내에서 정통으로 여겨지지 않는 믿음을 지닌 사람을 말하므로 의미에 차이가 있다.

Jihadis warn that until the infidel armies leave the land of Muhammad, Westerners will face the daily threat of attacks upon civilians.

이슬람 성전주의자들은 이교도의 군대가 무하마드의 땅을 떠나는 날까지 서양인들은 매일 민간인에 대한 공격 위협에 처할 것이라고 경 고한다.

● 특정 종교에서는 신자와 이교도 간의 결혼이 인정되지 않는다.

In some religious circles, marriages between a believer and an infidel are not recognized.

5. pedestal [pédəstl] 받침대, 모시는 곳

동상 등의 ‘받침대’를 말하는데, 어떤 것을 pedestal 위에 둔다고 하면 그것을 지나치게 떠받들거나 숭배한다는 뜻이 된다. 반대로 off the pedestal은 숭배되던 자리에서 물러나는 것을 의미한다.

Tim had put his girlfriend on a pedestal, allowing her to maintain all of the power in the relationship.

팀은 여자 친구를 사귀면 모든 권한을 여자 친구가 갖도록 하고 여자 친구를 떠받들 듯했다.

● 그 유명 스포츠 스타는 여러 명과 바람을 피웠다는 추문이 알려지면서 존경받던 자리에서 추락했다.

The famous sports star fell off his pedestal after his numerous extramarital affairs created a scandal.

6. sacrilege [sǽkrəlidʒ] 신성 모독

신성한 것을 제대로 다루지 않는다는 뜻이다. blasphemy와 마찬가지로 ‘추앙받아야 할 것을 불경스럽게 다룬다’는 의미도 있다.

For many music fans, it is a sacrilege to compare Oasis to the Beatles.

많은 음악 팬들에게 오아시스를 비틀스와 비교하는 것은 신성 모독이다.

● 그 영화에서 감독의 예수에 대한 묘사가 신성모독적이라고 생각하는 기독교인들도 있었다.

Some Christians considered the director’s depiction of Jesus in the movie as sacrilegious.

〈후각, 미각〉

1. rancid [rǽnsid] 부패해서 악취가 나는

주로 기름기가 있는 것이 부패해서 악취가 나는 것을 표현한다. 비유적으로 ‘역겹다’는 뜻으로 쓰기도 한다.

As the butter's expiration date was two months ago, it had become rancid and inedible.

버터의 유효 기간이 두 달이나 지나서 다 상하고 먹을 수 없게 되었다.

● 샐러드의 오일 드레싱이 약간 상한 맛이었다.

The oil dressing on the salad tasted a little rancid.

2. tart [tɑ́ːrt] 신, 신랄한

음식 맛이 시큼하게 쏘는 느낌이거나 발언이 신랄하다고 할 때 쓴다.

Because pure cranberries are very tart, manufacturers usually add sugar or corn syrup when making cranberry juice cocktail.

그냥 크랜베리는 신맛이 너무 강해서 크랜베리 주스 칵테일을 만들 때는 설탕이나 콘 시럽을 넣는다.

● 집에서 발효시킨 요구르트는 약간 시큼한 맛이 난다.

Yogurt fermented at home has a slightly tart taste.