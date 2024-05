[김대균의 영어산책] 장소별로 자주 쓰이는 단어, 표현 정리 (1)

금주와 다음 주, 두 주에 걸쳐서 장소 별 실용 단어 정리를 해드립니다.

불안하십니까? 단어를 암기해주세요.

필자는 최근에 EBS 김대균토익킹 월간지를 만들고 있다. 매 월 월간지를 만들려면 2개월 앞서 원고를 넘겨야 한다. 6월호 원고가 이미 넘어갔다. 시간 관리가 중요할 때 필자가 쓰는 방법은 필자가 있는 곳으로 약속을 잡고, 전화 통화나 social media를 대폭 줄이는 등 선택과 집중을 하는 것이다. 매회 토익 시험을 보고 만점 기록도 이어가고 있다. 그런데 최근에 논란이 된 문제에 대해 필자가 주장하는 것을 비판하는 익명의 사람들이 일부 있었다. 토익 만점 성적표 하단 5개가 모두 100%인 성적표를 보여줘도 이의를 제기하는 경우도 있을 수 있다는 것을 이번에 체험했다. 과연 그런 사람은 시험을 보고 몇 점이 나왔을까? 이런 일에 신경을 쓰면 건설적인 책 작업에 영향을 받는다. 애청자가 위로를 해주면서 알려준 명언이 마음에 들었다. Winston Churchill의 명언을 공유한다!

"You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks."

"모든 짖는 개들에게 돌을 던지며 멈추면 당신은 결코 목적지에 도달하지 못할 것입니다."

여러분도 남의 비판이나 비방에 너무 신경 쓰다가 정작 자신이 할 일에 방해를 받는 일이 없길 바란다. 이 명언을 오늘 암기하면 일의 능률이 오르고 정신 건강에도 좋을 것이다.

불안하십니까? 마음이 잘 안 잡히십니까? 단어를 암기하세요! 단어 암기는 안전한 자기 개발이고 투자가 된다.

장소 별로 가볍게 익히는 실용 어휘 (1)

1) 컨벤션 센터

address 연설. 연설하다, 주소, 주소를 쓰다

agenda 안건, 의제

argue 논하다, 의견을 주장하다

assertive 단정적인, 단언적인, 독단적인

attend a leadership forum 지도자 토론회에 참석하다

attend a meeting 회의에 참석하다

attendance 참석[=participation, presence]

breakthrough 타개, 돌파, 발명, 비약적 전진

a delegate 대표단

distribute pamphlets 팜플렛을 배포하다

get the paperwork done 서류 업무를 다 끝내다

give a presentation 발표를 하다

go over the blueprint 청사진을 검토하다

handout 유인물, 배포물 (hand out 배포하다)

keynote address 기조연설[=keynote speech]

locale 장소

make a copy of the document 문서를 복사하다

a management training session 경영 훈련 모임

minutes 회의록, 의사록, 초고, 초안

organize a celebration 축하 행사를 마련하다

present a report 리포트를 제출하다

present a speech 연설을 하다

preside over a meeting 회의의 사회를 보다[=moderate]

public speaking 강연, 연설, 화술, 웅변술

quote some examples 몇몇 사례를 인용하다

reach a unanimous decision 만장일치로 결정하다

recess between sessions 회기 사이의 휴회

revise the chart 도표를 수정하다

a safety workshop 안전 관련 연수(워크샵)

state one’s view on ~ ~에 대한 자기 생각을 밝히다

submit a proposal 제안서를 제출하다

the conference registration desk 회의 등록하는 곳(등록처)

the first item on the agenda 의제의 제1항목

the main conference room 주 회의실

the supply room 비품실

upcoming 다가오는[=forthcoming]

venue 행사 장소, 개최지

2) 호텔

accommodate 수용하다, 편의를 제공하다

accommodations 숙박 시설

a banquet hall 연회장

capacity (건물 등의) 수용능력, 능력

catering service 출장 음식 서비스

check in 입실하다 (check out 퇴실하다)

collect call 수신자 부담 전화

courtesy 예의상의, 우대의, 서비스의, 무료의

cuisine 요리법, 전문식당 (culinary 요리의)

hospitality industry 요식, 숙박업

jacuzzi 거품 욕탕(욕조)

a liquor store 주류 상점

lodge 별장, 오두막집[=cabin, cottage]

long distance call 장거리 전화

occupancy 점유 (single occupancy 1인실)

room maid 객실 청소부

room service (음식, 신문 등의) 룸서비스

single room 1인용 객실 (double room 2인용 객실)

site 위치, 장소[=location, spot]

suite 특실, 스위트 룸

telephone directory 전화번호부[=telephone book]

They have valet parking. 그들은 대리주차를 해준다.

toll-free phone 무료 전화

unwind 긴장을 풀다 [=relax, tranquilize]

wake-up call 모닝콜, 아침에 전화로 깨워주기

3) 레스토랑

check 계산서[=bill, accounts, an account statement]

decaffeinated 카페인을 뺀

dessert 후식

diner 작은 식당(dinner 정찬, 식사)

gourmet 미식가

grill the steak 고기를 석쇠에 굽다(roast 오븐에 굽다)

I'm starving. 배가 고파 죽겠다.

lose one’s appetite 식욕을 잃다

main course 주요리

mash 갈아서 으깨다(peel 껍질을 벗기다)

order some beverages 음료를 주문하다

organic ingredients 유기농 식재료

quench 갈증을 풀다

recipe 요리법, 조리법

refreshments 다과, 간식

seasoning 양념

serving 한 그릇, 한 잔

a shrimp dish 새우 요리

side-order 곁들임 요리

simmer 부글부글 끊다(steam 찌다)

sip 홀짝홀짝 마시다

slice the bread 빵을 얇게 썰다

spice 양념, 향신료, ~에 풍취를 주다

tasty 맛있는

the chef's special 주방장 특선요리

The food is spoiled. 음식이 상했다

This water is not potable. 이 물은 마시기에 적합하지 않다.

tip 팁, 봉사료[=gratuity]

vegetarian 채식의, 채식주의자