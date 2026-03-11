이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1.

왜 I have some reservations.가 ‘좀 꺼려지는 면이 있습니다’라는 의미가 될까요?

reserve는 ‘보류하다’입니다. 그 명사형 reservation를 활용해 I have some reservations.라고 하면, 확신이 없거나 생각이 다르다는 뜻이 됩니다. 말하자면 ‘판단을 보류하겠다’는 말이죠. 다른 생각이 있다는 뜻인 I have second thoughts.나 I have some reservations. 모두 ‘생각이 달라 선뜻 동의하지 못하겠다’라는 의미로 쓸 수 있는 정중한 표현입니다.

2.

장단점을 영어로 뭐라고 하면 좋을까요?

장단점을 merits and demerits로 알고 있는 분들이 많은데, 이 표현은 잘 쓰이지 않습니다. ‘이점과 손해’라는 의미의 장단점은 advantages and disadvantages라 하고, 어떤 결정의 좋은 점과 나쁜 점은 pros and cons라고 표현할 수 있습니다. 예를 들어 ‘그 결정의 장단점을 생각해 봤습니다’는 I weighed the pros and cons of the decision.처럼 말할 수 있습니다. 사람 성격의 장단점은 strengths and weaknesses(강점과 약점)이라고 하죠.

3.

Let’s not get ahead of ourselves.는 ‘너무 앞서 나가지 말자’라는 뜻입니다.

ahead는 앞선 것을 나타내므로, 예컨대 ‘1년 선배’는 She is one year ahead of me.처럼 말할 수 있습니다. get ahead of oneself는 ‘자신을 앞서 간다’는 말로, 생각이나 행동이 너무 앞서 나가는 것을 표현하기에 적합합니다. 그래서 ‘너무 앞서 생각하지 말자’, ‘지금 상황에서 너무 오버하지 말자’는 Let’s not get ahead of ourselves.라고 표현할 수 있습니다.

4.

지레짐작하거나 예단하는 모습은 presumptuous라고 표현할 수 있습니다.

presume이 ‘~라고 추정한다’는 의미이므로 presumptuous는 추정하거나 예단하는 모습을 가리킵니다. 예를 들어 I don’t want to be presumptuous, but he doesn't seem to be the perfect fit for the job.처럼 말하면 ‘예단하고 싶지는 않지만, 그가 그 일에 최적인 것 같지는 않아’라는 뜻이 되죠. 충분한 정보 없이 성급하게 결론을 내는 모습을 말할 때 유용합니다.

5.

빅 픽처, 즉 big picture는 올바른 영어 표현입니다.

요즘 ‘빅 픽처’나 ‘큰 그림’이라는 말을 자주 들을 수 있습니다. big picture는 정확한 영어 표현이죠. ‘나무가 아니라 숲을 본다’, ‘전체를 본다’를 look at the big picture라고 할 수 있습니다. Let’s look at the bigger picture.라고 말하면 ‘큰 그림을 보자’라는 뜻이죠.

6.

judgmental 은 객관적으로 판단한다는 뜻이 아닙니다.

judge가 중립적으로 판단한다는 의미만 지니는 것은 아닙니다. 자의적으로 판단하는 것도 judge라고 하기 때문에, 같은 어원에서 나온 judgmental은 어떤 일이나 사람에 대해 비판적인 평가를 내리는 모습을 가리킵니다. 그래서 I don’t want to be judgmental, but ~ 처럼 말하면, ‘사견을 담아 평가하고 싶은 생각은 없지만 ~하다’라는 뜻이 됩니다.

<비즈니스 편>

7.

금융에서 mature는 무슨 뜻일까요?

mature는 ‘성숙한’이라는 뜻이지만, 투자를 한 후 적당한 시간이 지나 투자금을 회수할 때가 되었다고 할 때도 씁니다. 명사형인 maturity가 ‘채무의 만기’를 의미하죠. 예를 들어 As soon as the investment matures, you’ll be able to withdraw your money.라고 하면, ‘투자가 만기가 되면 돈을 찾을 수 있을 거야’라는 뜻이 됩니다.

8.

금융에서 underwater란 어떤 상황을 말할까요?

대출을 받아 구입한 재화의 가치가 떨어져 그 재화를 처분해도 남아 있는 대출금을 다 갚지 못할 때, 그 상황을 negative equity라고 하는데, 구어에서는 보통 underwater라고 말합니다. 예를 들어 3억의 대출을 받아 아파트를 구입했는데 현재 아파트 가격이 3억에 미치지 못한다면 negative equity인 상황이 되는 것이죠. 가령, After the real estate market bubble burst, I took a huge loss, and now my property is underwater.라고 하면, ‘부동산 거품이 꺼진 후에 큰 손해를 봐서 자산 가치가 마이너스야’라는 말이 됩니다.

9.

proceed에 s를 붙인 proceeds는 ‘돈’을 뜻합니다.

proceed는 앞으로 나아간다는 말이지만, proceeds처럼 명사의 복수형으로 쓰면 ‘돈’을 의미합니다. 특히 투자받은 금액이나 비즈니스에 따른 수익을 proceeds라고 표현합니다. 예를 들어 I recommend that you take the proceeds of your stock investments and pay off your mortgage.라고 하면, ‘주식 투자에서 이익을 실현해 주택대출을 갚는 게 좋겠다’라는 말입니다.

10.

비즈니스에서 ROI는 무엇을 의미할까요?

ROI는 return on investment의 준말로, ‘투자에 대한 수익률’을 의미합니다. 투자 수익률을 나타내기도 하지만 ‘효율’이라는 뜻으로도 쓰이죠. 가령 marketing ROI라고 하면 ‘마케팅 활동의 효율성’을 말합니다. 예를 들어 I’m counting on this investment to give me a high ROI in order for me to retire by the time I’m 60.처럼 말할 수 있죠. ‘60세가 되면 은퇴할 수 있도록 이 투자가 높은 수익률을 가져다 주길 기대하고 있어’라는 뜻입니다.

11.

비즈니스에서 yield 는 양보한다는 뜻이 아닙니다.

generate이 이익을 창출한다는 뜻으로 쓰이는데, yield도 마찬가지입니다. 도로 표지판에서 yield는 ‘양보하다’라는 뜻이지만, 비즈니스에서는 다른 의미이니 주의해야 하죠. 예를 들어 Cutting costs and restructuring our management has yielded massive increases in profits.라고 하면, ‘비용을 줄이고 경영진을 구조조정한 결과 이익에 막대한 증가를 가져왔다’라는 말이 됩니다.