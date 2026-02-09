이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1. 약속을 이행한다고 할 때 promise 앞에 어떤 동사를 넣으면 될까요?

약속을 지킨다고 할 때 가장 먼저 떠올릴 수 있는 동사는 keep입니다. 또, ‘따른다’는 의미로 follow through를 활용해 follow through on one’s promises라고 해도 약속을 이행한다는 뜻이 됩니다. make good on one’s promise도 역시 약속을 이행한다는 말이죠. 가령 ‘매출 목표를 달성하겠다는 약속을 지키겠다’는 다음과 같이 말할 수 있습니다. I will make good on my promise to reach my target sales volume.

2. ‘제일 먼저 그 일부터 처리하겠다’는 어떻게 표현할 수 있을까요?

I am going to do it first thing this afternoon.은 ‘그 일을 오늘 오후에 제일 먼저 처리할게’라는 뜻입니다. first thing this afternoon이라는 말만 붙이면 되는 셈인데, 뭔가 빠져 있는 것처럼 보입니다만, 아무 문제가 없는 올바른 표현입니다. first thing 뒤에 그 일을 처리할 시간만 붙여 말하면 됩니다.

3. Can I take a rain check on dinner?은 무슨 말일까요?

rain check은 원래 비 때문에 야구 경기가 연기되면 다음에 경기를 볼 수 있도록 해주는 증서를 말했습니다. 스포츠 이외의 분야에서도 쓰이는데, 다음 기회에 뭔가 할 수 있는 권리를 나타내죠. 그래서 Can I take a rain check on dinner?은 ‘이번은 어려우니 다음에 저녁 먹기로 약속할 수 있을까?’라는 뜻입니다.

4. ‘신화’를 뜻하는 myth는 ‘신화 창조’와 같은 좋은 의미로 쓰는 단어가 아닙니다.

myth의 사전적 정의는 ‘신화’인데, 신화의 현실성 없는 측면을 강조해 ‘헛된 믿음’이라는 뜻으로 활용합니다. 우리말로 ‘신화 창조’라고 할 때의 ‘신화’와 달리, 영어의 myth는 사람들이 지니고 있는 잘못된 생각을 뜻하므로 주의해야 합니다. 예를 들어 The rumor is that he singlehandedly brought the company out of debt. However, that’s only a myth.라고 하면 ‘그가 혼자 회사를 빚더미에서 구해 냈다는 소문이 있던데 잘못 알고 있는 거야’라는 뜻입니다.

5. ‘어느 모로 보나’라는 말은 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요?

판단의 근거를 표현할 때 ‘내가 보기에는 ~하다’라고 말하려면 The way I see it ~처럼 way를 활용해 문장을 시작하면 됩니다. ‘어느 면으로 보더라도 ~하다’라고 하려면 way 앞에 any를 붙여 Any way I look at it, he was wrong.처럼 표현할 수 있죠. way를 활용한다는 점이 중요하고, way 앞에 any를 넣어 의미를 좀 더 세세하게 나타내면 됩니다.

<비즈니스 편>

6. ‘원 플러스 원 세일’은 맞는 영어 표현일까요?

‘원 플러스 원 세일’을 one plus one sale이라고 하면 영어로는 의미가 통하지 않습니다. 두 개를 한 개 가격에 준다는 의미이므로, 영어로는 a two for one sale 혹은 buy one and get one free라고 하죠. 예를 들어 ‘매일 원 플러스 원 세일을 해서 항상 이 사이트에 온다’는 I keep coming back to this online store because they always run a daily two for one sale.이라고 표현하면 됩니다. 두 개에 한 개를 더 끼어 주는 ‘투 플러스 원 세일’은 미국에서는 흔하지 않지만, buy two get one free라고 표현할 수 있습니다.

7. ‘노이즈 마케팅’은 맞는 영어 표현일까요?

사회적인 물의를 일으켜 상품을 알리는 것을 ‘노이즈 마케팅’이라고 하는데, noise marketing은 미국인에게 익숙한 용어가 아닙니다. 영어로는 바이러스가 퍼져 나가듯 사람들에게 알려진다는 의미에서 virus의 형용사 viral을 사용해 viral marketing이라고 하죠. 예를 들어 In connection with the roll-out of our new line of products later this year, we will utilize a viral marketing campaign.처럼 말할 수 있죠. ‘올해 말 출시할 새 상품과 관련해 바이럴 마케팅을 활용할 예정이다’라는 뜻입니다.

8. ‘틈새 시장’을 영어로 뭐라고 할까요?

‘틈새 시장’을 영어로는 niche market이라고 하죠. niche는 원래 조각품을 전시할 수 있도록 만든 벽의 움푹 들어간 부분을 말하는데, ‘특정한 목적에 맞는 공간’을 뜻하므로, 특정한 소비자가 있는 시장을 지칭하는 말이 되었습니다. 예를 들어 Even though this is a niche market for the time being, we’re expecting it to grow exponentially.처럼 말할 수 있죠. ‘이 시장이 당분간은 틈새 시장이겠지만, 기하급수적으로 성장할 거라 예상한다’라는 뜻입니다.

9. 마케팅과 관련해 cater to는 무슨 뜻일까요?

cater는 to 와 함께 쓰여 고객의 니즈에 맞는 상품이나 서비스를 제공한다는 뜻입니다. ‘맞춤식 서비스’를 영어로 표현하기에 적합한 단어죠. 예를 들어 We should cater to customer tastes in order to capture their attention.이라고 하면, ‘고객의 주목을 받으려면 고객의 취향에 부합해야 합니다’라는 말이 됩니다.

10. ‘맞춤형 서비스’는 어떻게 영어로 표현할 수 있을까요?

‘맞춤식’을 영어로 표현할 때 적합한 단어에 tailor도 있습니다. 기성복과 반대되는 맞춤복을 tailor-made라고 하는데, tailor to ~라고 하면 ‘~의 니즈에 맞춘다’는 뜻이 되죠. 예를 들어 Customers need to feel that only our company is able to tailor to their needs in this global market.라고 하면, ‘세계 시장에서 오직 우리 회사만이 자신의 니즈를 충족한다고 고객들이 느껴야 한다’라는 말이 됩니다.