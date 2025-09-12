콜론(colon)은 영어 문장에서 단순히 마침표나 쉼표를 대체하는 것이 아니라, 뒤따라오는 내용에 특별한 의미를 부여하고 문장의 구조를 명확히 하는 강력한 문장 부호입니다. 특히, 앞선 내용에 대한 구체적인 설명, 목록, 인용문 등을 소개할 때 필수적인 역할을 수행합니다. 세미콜론이 두 독립절의 논리적 연결에 중점을 둔다면, 콜론은 앞 문장의 결론이나 결과가 뒤에 이어짐을 예고하며 독자의 집중을 유도하는 데 탁월합니다. 콜론의 정확한 용법을 익히면 글의 흐름을 더욱 설득력 있고 체계적으로 만들 수 있습니다.

콜론의 가장 일반적인 용법은 독립절 뒤에 위치하여 구체적인 목록을 소개하는 것입니다. 이 경우, 콜론 앞 문장은 완결된 의미를 가져야 하며, 콜론 뒤에 이어지는 단어나 구는 앞 문장에서 예고된 내용을 나열하게 됩니다. 이러한 구조는 독자가 뒤에 어떤 정보가 이어질지 쉽게 예측하도록 돕습니다. 예를 들어, 식료품 목록이나 준비물을 나열할 때와 같이, 여러 항목을 깔끔하게 정리하는 데 매우 유용합니다.

ex) You will need a few things to complete the project: a hammer, some nails, and a piece of wood.

(당신은 이 프로젝트를 완성하기 위해 몇 가지가 필요합니다: 망치, 못, 그리고 나무 조각.)

다음으로, 콜론은 앞선 독립절의 내용을 부연 설명하거나 요약하는 두 번째 독립절을 소개하는 데 사용됩니다. 이는 콜론의 가장 강력한 기능 중 하나로, 두 문장 사이에 명확한 인과관계나 설명 관계가 성립할 때 쓰입니다. 특히, 첫 번째 문장이 질문이나 일반적인 진술을 담고 있다면, 콜론 뒤의 문장이 그에 대한 답이나 구체적인 설명을 제공합니다. 이러한 용법은 글의 논리적 흐름을 강화하고, 핵심 메시지를 명확히 전달하는 데 효과적입니다.

ex) The reason for his success was simple: he never gave up.

(그의 성공 이유는 간단했습니다: 그는 절대 포기하지 않았습니다.)

세 번째로, 콜론은 긴 인용문을 도입하거나, 누군가의 발언을 직접적으로 제시할 때 사용됩니다. 이는 특히 학술 논문이나 공식적인 문서에서 자주 볼 수 있는 형태로, 콜론 뒤에 인용문이나 직접적인 설명이 이어져 글의 신뢰성을 높여줍니다. 콜론은 인용된 내용이 앞선 문장의 맥락과 직접적으로 연결되어 있음을 보여주는 역할을 합니다.

ex) The speaker began with a powerful statement: “We must rise to the challenge and build a better future for generations to come.”

(연사는 강력한 발언으로 시작했습니다: "우리는 도전에 맞서 미래 세대를 위해 더 나은 미래를 건설해야 합니다.")

마지막으로, 격식을 갖춘 비즈니스 서신이나 이메일에서는 수신인의 이름이나 회사명 뒤에 콜론을 사용하여 인삿말을 마무리하는 용법이 있습니다. 이는 받는 사람에 대한 존중을 표현하며, 본문이 시작됨을 명확히 알리는 역할을 합니다. 마침표나 쉼표가 아닌 콜론을 사용함으로써 공식적인 톤을 유지하고 전문성을 더할 수 있습니다. 특히, 편지글이나 이메일의 첫 시작 부분에 자주 사용되는 중요한 관습입니다.

ex) Dear Mr. Smith:

(친애하는 스미스 씨께:)

콜론은 단순히 문장 성분을 분리하는 도구가 아니라, 앞뒤 내용을 긴밀하게 묶어 글의 논리와 구조를 강화하는 역할을 수행합니다. 목록을 도입하거나, 내용을 부연 설명하거나, 인용문을 제시하거나, 공식적인 서신을 시작할 때 올바르게 콜론을 사용하는 것은 글쓰기를 한 단계 발전시키는 중요한 기술입니다. 콜론의 활용법을 충분히 익히고 꾸준히 연습하여, 보다 명확하고 설득력 있는 글을 작성하는 데 활용해 보세요.

시사 영어 표현

1) every cloud has a silver lining 어려운 상황에도 희망이 있다

= there is something good in every bad situation

ex) Don’t worry, every cloud has a silver lining.

(걱정하지 마, 모든 어려움에는 희망이 있다.)

2) get a taste of your own medicine 자업자득이다

= to experience the same unpleasant treatment one gives to others

ex) He got a taste of his own medicine when his plan failed.

(그는 자신의 계획이 실패하면서 자업자득을 경험했다.)

3) go back to the drawing board 처음부터 다시 시작하다

= to start over

ex) The proposal was rejected, so we have to go back to the drawing board.

(제안서가 거절되어 처음부터 다시 시작해야 한다.)

4) hit the books 열심히 공부하다

= to study hard

ex) I need to hit the books for my exams.

(나는 시험 공부를 열심히 해야 한다.)

5) in the same boat 같은 처지에 있다

= in the same difficult situation

ex) We are all in the same boat when it comes to this crisis.

(이 위기에 관해서 우리는 모두 같은 처지에 있다.)

6) jump on the bandwagon 대세에 합류하다

= to join others in doing something popular

ex) More companies are jumping on the bandwagon of eco-friendly products.

(더 많은 회사들이 친환경 제품 대세에 합류하고 있다.)

7) keep your eyes peeled 주의 깊게 지켜보다

= to be alert

ex) Keep your eyes peeled for any suspicious activity.

(수상한 행동을 주의 깊게 지켜봐라.)

빈칸 넣기 문제

1) Google said it will accept the South Korean government's security requirements to remove coordinates for the Korean region _____ its map in order to secure approval to export high-precision map data overseas.

2) "We are announcing two more measures to _____ any remaining national security concerns from the government," Cris Turner, vice president at Google, said in a press conference in Seoul.

3) His remarks came _____ the government last month postponed its decision on whether to approve Google's request to export South Korea's 1:5,000-scale high-precision map data.

4) South Korea prohibits overseas transfers of high-precision maps with a scale finer than 1:25,000 _____ military and security reasons.

[답안]

1) from 2) address 3) after 4) for

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 구글은 해외로 고정밀 지도 데이터를 반출하기 위한 승인을 확보하기 위해 한국 지역의 좌표를 지도에서 삭제하라는 한국 정부의 보안 요구 사항을 수용하겠다고 밝혔다.

2) 크리스 터너 구글 부사장은 서울에서 열린 기자회견에서 “정부의 남은 국가 안보 우려 사항을 해결하기 위해 두 가지 추가 조치를 발표한다”고 말했다.

3) 이 발언은 지난달 정부가 구글의 1:5,000 규모 고정밀 지도 데이터 해외 반출 승인 여부 결정을 연기한 데 따른 것이다.

4) 한국은 군사 및 안보상의 이유로 1:25,000보다 정밀한 고정밀 지도의 해외 반출을 금지하고 있다.