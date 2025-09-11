영어 글쓰기에서 세미콜론(semicolon, ;)은 마침표나 쉼표에 비해 사용 빈도가 낮아 종종 혼동을 일으키는 문장 부호입니다. 그러나 세미콜론의 정확한 용법을 익히면 문장의 흐름을 더욱 부드럽고 논리적으로 만들 수 있습니다. 특히 독립된 두 절을 연결하거나, 목록 내 항목들을 구분하는 데 있어 세미콜론은 매우 유용한 도구입니다.

가장 기본적인 세미콜론의 용법은 의미적으로 밀접하게 관련된 두 개의 독립절을 연결하는 것입니다. 독립절이란 그 자체로 완전한 문장을 이루는 주어와 동사를 갖춘 절을 의미합니다. 예를 들어, “The sun was setting; the sky was a beautiful canvas of orange and pink.”라는 문장에서 ‘The sun was setting’과 ‘the sky was a beautiful canvas of orange and pink’는 각각 독립된 문장이 될 수 있습니다. 이 두 문장을 쉼표로 연결하면 문법적으로 잘못된 ‘쉼표 오류(comma splice)’가 되기 때문에, 이 둘의 긴밀한 관계를 나타내기 위해 세미콜론을 사용합니다. 이는 두 문장이 단순한 나열이 아닌, ‘인과 관계’나 ‘시간적 연속성’ 등 밀접한 의미를 공유할 때 특히 유용합니다.

다음으로, 세미콜론은 쉼표를 포함하는 복잡한 목록의 항목들을 구분하는 데 사용됩니다. 쉼표는 목록 내의 간단한 항목을 구분하는 데 주로 쓰이지만, 만약 각 항목 자체에 쉼표가 포함되어 있다면 혼란을 야기할 수 있습니다. 예를 들어, “I have visited Rome, Italy; Paris, France; and Tokyo, Japan.”라는 문장에서 각 도시와 국가를 구분하는 데 세미콜론이 사용되었습니다. 만약 세미콜론 대신 쉼표를 사용했다면, ‘Rome, Italy, Paris, France, and Tokyo, Japan’처럼 문장이 복잡해지기 때문에 어디서 항목이 시작하고 끝나는지 파악하기 어려워집니다. 이처럼 세미콜론은 목록의 가독성을 높이는 데 필수적인 역할을 합니다.

또한, ‘conjunctive adverb’(연결 부사)와 함께 쓰일 때도 세미콜론의 역할은 중요합니다. ‘however, therefore, consequently, moreover’와 같은 연결 부사는 두 독립절을 연결하며, 이때 부사 앞에는 세미콜론이, 부사 뒤에는 쉼표가 위치합니다. 예를 들어, “He studied hard for the exam; however, he still did not pass.”라는 문장은 ‘he studied hard for the exam’과 ‘he still did not pass’라는 두 독립절을 연결 부사 ‘however’와 함께 세미콜론을 사용하여 자연스럽게 이어주고 있습니다.

세미콜론은 단순히 마침표와 쉼표의 중간 형태가 아닌, 문장의 논리적 연결을 강화하고 복잡한 구조를 명확하게 만드는 중요한 역할을 수행합니다. 두 개의 독립절을 밀접하게 연결하거나, 쉼표를 포함한 항목들을 구분하는 경우, 그리고 연결 부사를 사용하여 문장을 이을 때 세미콜론을 올바르게 사용하는 연습은 정교하고 유려한 영어 문장 구사를 위해 필수적입니다. 세미콜론의 용법은 매우 어려운 편이기 때문에 다양한 예문을 통해 정확한 용법을 익힌 뒤에 영작에 적용해보세요.

시사 영어 표현

1) the ball is in your court 결정할 차례다

= it’s your responsibility to take action

ex) I’ve done my part; now the ball is in your court.

(나는 내 역할을 했으니 이제 결정은 네 몫이다.)

2) through thick and thin 좋을 때나 나쁠 때나

= in all circumstances

ex) She stood by me through thick and thin.

(그녀는 좋을 때나 나쁠 때나 내 곁에 있었다.)

3) under the weather 몸이 안 좋은

= feeling ill

ex) I’m feeling a bit under the weather today.

(나는 오늘 몸이 좀 안 좋다.)

4) burn bridges 다리를 끊다, 관계를 파괴하다

= to damage a relationship beyond repair

ex) He burned bridges with his former employer.

(그는 이전 고용주와 관계를 파괴했다.)

5) bite off more than you can chew 무리하다

= to take on more than one can handle

ex) She bit off more than she could chew with this project.

(그녀는 이 프로젝트로 감당할 수 없는 일을 맡았다.)

6) by the skin of your teeth 가까스로

= barely succeed in doing something

ex) He passed the exam by the skin of his teeth.

(그는 가까스로 시험에 합격했다.)

7) costs an arm and a leg 매우 비싸다

= very expensive

ex) That car costs an arm and a leg.

(저 차는 엄청 비싸다.)

8) play devil’s advocate 일부러 반대하다

= to argue the opposite side for the sake of debate

ex) I’m just playing devil’s advocate here.

(나는 일부러 반대 입장을 취하는 것이다.)

9) every cloud has a silver lining 어려운 상황에도 희망이 있다

= there is something good in every bad situation

ex) Don’t worry, every cloud has a silver lining.

(걱정하지 마, 모든 어려움에는 희망이 있다.)

10) get a taste of your own medicine 자업자득이다

= to experience the same unpleasant treatment one gives to others

ex) He got a taste of his own medicine when his plan failed.

(그는 자신의 계획이 실패하면서 자업자득을 경험했다.)

빈칸 넣기 문제

1) The east coast city of Gangneung, stricken by the worst drought on record, has begun to implement desperate water conservation measures, as water storage at its main water supply reservoir has fallen _____ a dangerous level, the Ministry of the Interior and Safety said.

2) The water storage level at the Obong Reservoir, the main water source for Gangneung, 210 kilometers east of Seoul, stood _____ 14.4 percent as of 6 p.m. Monday, down 0.3 percentage point from the previous day, the ministry said.

3) _____ response, the government shut off 75 percent of household water meters and closed 47 public bathrooms and three swimming pools, as part of the efforts to reduce water consumption.

[답안]

1) to 2) at 3) In

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 기록상 최악의 가뭄을 겪고 있는 동해안 도시 강릉이 주요 상수도 저수지의 저수량이 위험 수준으로 떨어지자 절박한 물 절약 조치를 시행하기 시작했다고 행정안전부가 밝혔다.

2) 서울에서 동쪽으로 210km 떨어진 강릉시의 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율은 월요일 오후 6시 기준 14.4%로 전날보다 0.3%포인트 하락했다고 부처는 전했다.

3) 이에 정부는 물 사용량 감축 노력의 일환으로 가정용 수도 계량기 75%를 차단하고 공중화장실 47곳과 수영장 3곳을 폐쇄했다.

[단어]

* be stricken by ~으로 시달리는, 고통 받는

* drought 가뭄

* on record 공표된, 기록상의

* implement 시행하다

* desperate 필사적인

* water conservation 절수

* measure 조치

* storage 저장, 보관

* water supply 상수도

* reservoir 저수지

* Ministry of the Interior and Safety 행정안전부

* previous day 전일

* in response 이에 대응하여

* shut off 차단하다

* reduce 줄이다

* consumption 소비