한국의 많은 영어 학습자들은 오랜 시간 문법과 독해 중심의 교육을 받습니다. 이로 인해 듣기와 읽기 능력은 상당한 수준에 도달하지만, 정작 자신의 생각을 유창하게 표현하는 데는 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 바로 이 ‘말하기’ 영역이 한국인 학습자가 가장 취약한 부분이라고 할 수 있습니다. 이는 단순히 어휘나 문법 지식의 부족 때문이 아니라, 실수를 두려워하는 심리적 장벽과 실제로 영어를 소리 내어 말할 기회가 부족한 환경 때문입니다. 머릿속에 아는 것은 많지만, 입 밖으로 꺼내는 연습이 충분하지 않은 것이죠.

이러한 취약점을 극복하기 위해서는 ‘말하기’를 위한 구체적인 훈련이 반드시 필요합니다. 가장 효과적인 방법 중 하나는 ‘쉐도잉(shadowing)’입니다. 쉐도잉은 영화, 드라마, 팟캐스트 등에서 원어민의 음성을 들으며 그들의 발음, 억양, 속도를 그대로 따라 말하는 훈련입니다. 처음에는 모든 단어를 정확히 따라 하기보다 소리의 흐름을 모방하는 것에 집중합니다. 이 연습은 입과 혀의 근육을 영어 발음에 맞게 훈련시키고, 자연스러운 리듬감을 익히는 데 큰 도움이 됩니다.

또한, ‘의도적인 아웃풋 연습’(deliberate practice = international output practice)이 중요합니다. 혼자서 영어로 일기 쓰기, 오늘 있었던 일을 영어로 되짚어보기, 혹은 스스로에게 질문하고 답하는 '셀프 토크(self-talk)'를 시도해 보는 것입니다. 이 과정에서 문법적 오류가 생기더라도 좌절하지 않고, 일단 말해보는 것에 의미를 두어야 합니다. 스마트폰의 녹음 기능을 활용하여 자신의 목소리를 녹음하고 들어보는 것도 좋습니다. 이를 통해 자신의 발음과 말하기 습관을 객관적으로 파악하고, 점차 개선해 나갈 수 있습니다. 언어를 제대로 배우기 위해서 필요한 것은 습관입니다. 꾸준한 말하기 연습을 통해 영어 유창성을 높여보세요.

시사 영어 표현

1) off the hook 어려움에서 벗어나다

= freed from a difficult situation or responsibility

ex) He was off the hook when the charges were dropped.

(혐의가 취하되어 그는 어려움에서 벗어났다.)

2) on thin ice 위험한 상황에 처하다

= in a risky or precarious situation

ex) You’re on thin ice with your boss after missing the deadline.

(마감일을 놓쳐서 상사와 위험한 상황에 처했다.)

3) pull someone’s leg 놀리다

= to joke or tease someone

ex) I was just pulling your leg about quitting the job.

(나는 네가 그만둔다는 말을 농담으로 한 거야.)

4) put all your eggs in one basket 한 곳에 모든 것을 걸다

= to risk everything on one venture

ex) Don’t put all your eggs in one basket when investing.

(투자할 때 한 곳에만 모든 걸 걸지 마라.)

5) see eye to eye 의견이 일치하다

= to agree fully

ex) We finally saw eye to eye on the project.

(우리는 마침내 그 프로젝트에 대해 의견이 일치했다.)

6) sit on the fence 결정을 미루다

= to be undecided

ex) She’s sitting on the fence about whether to accept the offer.

(그녀는 제안을 수락할지 망설이고 있다.)

7) speak of the devil 호랑이도 제 말 하면 온다

= when a person mentioned appears unexpectedly

ex) Speak of the devil, here comes John.

(호랑이도 제 말 하면 온다, 존이 왔다.)

8) steal someone’s thunder 관심을 뺏다

= to take attention away from someone else’s achievement

ex) She stole my thunder by announcing her promotion first.

(그녀가 먼저 승진 소식을 발표해서 내 관심을 빼앗았다.)

9) take it with a grain of salt 가감해서 듣다

= to be skeptical about something

ex) Take what he says with a grain of salt.

(그가 하는 말을 가감해서 들어라.)

10) the ball is in your court 결정할 차례다

= it’s your responsibility to take action

ex) I’ve done my part; now the ball is in your court.

(나는 내 역할을 했으니 이제 결정은 네 몫이다.)

11) through thick and thin 좋을 때나 나쁠 때나

= in all circumstances

ex) She stood by me through thick and thin.

(그녀는 좋을 때나 나쁠 때나 내 곁에 있었다.)

12) under the weather 몸이 안 좋은

= feeling ill

ex) I’m feeling a bit under the weather today.

(나는 오늘 몸이 좀 안 좋다.)

빈칸 넣기 문제

1) South Korea's consumer sentiment rose to its highest level _____ seven years and seven months in August, driven by solid exports and optimism over the government's supplementary budget, the central bank said.

2) The composite consumer sentiment index (CCSI) stood _____ 111.4 this month, up 0.6 point from July, according to a survey conducted by the Bank of Korea (BOK). The reading marks the fifth consecutive month of increase and the highest level since January 2018, when the index reached 111.6.

3) The index plunged below 90 in December, following former President Yoon Suk Yeol's imposition of martial law, and then remained in the 90-point range _____ climbing to over 100 in May. A reading above 100 indicates that optimists outnumber pessimists, while a figure below 100 means the opposite.

[답안]

1) in 2) at 3) before

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 한국 소비심리가 8월에 7년 7개월 만에 최고 수준으로 상승했으며, 이는 견고한 수출과 정부의 추가 예산에 대한 낙관적 전망에 힘입은 것이라고 한국은행이 밝혔다.

2) 한국은행이 실시한 조사에 따르면, 소비자심리지수(CCSI)는 이번 달 111.4로, 7월 대비 0.6 포인트 상승했다. 이 수치는 5개월 연속 상승세를 기록했으며, 2018년 1월 111.6을 기록한 이후 가장 높은 수준이다.

3) 소비자심리지수는 윤석열 전대통령의 계엄령 선포 이후 12월에 90 아래로 급락했으며, 이후 90점대 수준을 유지하다 5월에 100을 넘어섰다. 100을 초과하는 수치는 낙관론자가 비관론자보다 많음을 의미하며, 100 미만의 수치는 그 반대를 나타낸다.

[단어]

* consumer sentiment 소비심리(소비자심리)

* in seven years and seven months 여기서 in은 시간의 경과를 나타내는 용법으로 사용됨

* solid 단단한, 견고한

* optimism 낙관론

* supplementary budget 추가경정예산

* central bank 중앙은행 (한국은행을 다른 단어로 표현할 때 자주 사용)

* composite 합성의

* conduct a survey 조사를 진행하다

* consecutive 연속의

* plunge 급락하다

* imposition 시행, 도입

* martial law 계엄령

* indicate 나타내다

* outnumber 수적으로 우세하다

* figure 수치