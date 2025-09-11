언어 학습에서 만화책은 훌륭한 조력자입니다. 많은 학습자들이 복잡한 문법이나 난해한 문장 구조 앞에서 좌절감을 느끼곤 합니다. 하지만 만화책은 글과 그림이 어우러져 이야기를 전달하기에, 진입 장벽이 낮습니다. 글의 의미를 그림을 통해 직관적으로 파악할 수 있으므로, 굳이 사전을 찾아보지 않아도 내용을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 이는 학습의 흥미를 유지시키는 가장 중요한 요소가 됩니다.

또한, 만화책은 현실적인 대화체를 풍부하게 담고 있습니다. 일상적인 인사부터 감정을 표현하는 다양한 어휘와 속어, 줄임말까지, 실제 원어민들이 사용하는 생생한 언어를 배울 수 있습니다. 교재 속의 정형화된 문장과는 달리, 만화 속 대사는 인물의 성격이나 상황에 따라 미묘하게 달라지기에 언어의 뉘앙스를 체득하는 데 효과적입니다. 이러한 언어적 맥락은 단순 암기를 넘어선 진정한 언어 습득을 가능하게 합니다.

만화책이 제공하는 반복 학습의 효과도 무시할 수 없습니다. 등장인물들이 특정 표현이나 어휘를 반복적으로 사용하기 때문에, 독자들은 자연스럽게 해당 단어와 문장 구조에 노출됩니다. 이는 별도의 복습 과정 없이도 어휘력을 확장하고 문장 패턴을 내재화하는 데 기여합니다. 시각적 요소가 더해져 기억에 오래 남는다는 점 역시 만화책의 강점이라 하겠습니다. 학습을 놀이처럼 즐기면서도 체계적인 언어 훈련이 이루어지는 것입니다.

영어로 번역되어 서비스 되는 한국 웹툰을 보는 것도 좋습니다. 한국어 버전으로 이미 읽어서 내용을 알고 있으면 모르는 단어가 나와도 유추하기 쉽고, 자신이 좋아하는 웹툰 시리즈라면 꾸준하게 재미를 느끼며 읽을 수 있기 때문입니다. 물론 영어권에서 출간된 만화책을 구입해서 공부하는 것도 효과적입니다. 흥미로운 만화책으로 언어학습이 지닌 본래의 즐거움을 찾아보시기 바랍니다.

시사 영어 표현

1) burn the midnight oil 밤늦게까지 일하다

= to work late into the night

ex) He burned the midnight oil to finish the report.

(그는 보고서를 끝내기 위해 밤늦게까지 일했다.)

2) call it a day 하루 일을 마치다

= to stop working for the day

ex) Let’s call it a day and continue tomorrow.

(오늘은 여기까지 하고 내일 계속하자.)

3) catch someone off guard 불시에 놀라게 하다

= to surprise someone unexpectedly

ex) The sudden question caught him off guard.

(갑작스러운 질문에 그는 불시에 놀랐다.)

4) cut corners (일을) 대충하다

= to do something in the easiest or cheapest way

ex) Don’t cut corners when it comes to safety.

(안전 문제에 있어선 대충하지 마라.)

5) face the music 책임을 지다

= to accept the consequences

ex) He has to face the music for his mistakes.

(그는 자신의 실수에 대해 책임을 져야 한다.)

6) get cold feet 겁을 먹다

= to become nervous about a planned action

ex) She got cold feet before the presentation.

(그녀는 발표 전에 겁을 먹었다.)

7) go the extra mile 한층 더 노력하다

= to do more than what is expected

ex) Our team always goes the extra mile for our clients.

(우리 팀은 항상 고객을 위해 한층 더 노력한다.)

8) hit the nail on the head 정확히 맞히다

= to describe exactly what is causing a situation

ex) You hit the nail on the head with your analysis.

(네 분석이 정확히 맞았다.)

9) keep your chin up 기운 내다

= to stay positive in a difficult situation

ex) Keep your chin up, things will get better.

(기운 내, 상황이 좋아질 거야.)

10) let sleeping dogs lie 문제를 건드리지 않다

= to avoid interfering in a situation that is currently causing no problems

ex) It’s best to let sleeping dogs lie and not bring up old arguments.

(문제를 일으키지 않으려면 지난 논쟁은 건드리지 않는 게 좋다.)

11) miss the boat 기회를 놓치다

= to miss an opportunity

ex) You missed the boat by not applying sooner.

(더 빨리 지원하지 않아 기회를 놓쳤다.)

13) off the hook 어려움에서 벗어나다

= freed from a difficult situation or responsibility

ex) He was off the hook when the charges were dropped.

(혐의가 취하되어 그는 어려움에서 벗어났다.)

14) on thin ice 위험한 상황에 처하다

= in a risky or precarious situation

ex) You’re on thin ice with your boss after missing the deadline.

(마감일을 놓쳐서 상사와 위험한 상황에 처했다.)

빈칸 넣기 문제

1) More than half of South Korean workers use generative artificial intelligence (AI) at work, with AI estimated to have contributed _____ around 1 percent of the country's GDP over the past two years, the central bank said.

2) According to a survey _____ by the Bank of Korea, 51.8 percent of workers in South Korea said they use generative AI at work, while 17.1 percent said they use AI regularly in their jobs.

3) The proportion of people who use AI at their workplace is almost twice _____ of the United States, the report showed.

4) The weekly average time spent using AI was also higher, _____ South Koreans using AI for five to seven hours on average, compared with only 0.5 to two hours for workers in the U.S.

[답안]

1) to 2) conducted 3) that 4) with

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 한국 근로자의 절반 이상이 업무에서 생성형 인공지능(AI)을 사용하고 있으며, 지난 2년간 AI가 국내총생산(GDP)의 약 1%에 기여했다고 한국은행은 밝혔다.

2) 한국은행이 실시한 조사에 따르면, 한국 근로자의 51.8%가 업무에서 생성형 AI를 사용한다고 응답했으며, 17.1%는 업무에서 AI를 정기적으로 사용한다고 답했다.

3) 보고서에 따르면, 업무에서 AI를 사용하는 사람의 비율은 미국보다 거의 두 배에 달했다.

4) AI 사용에 소요되는 주간 평균 시간도 더 높았으며, 한국 근로자는 평균 5~7시간을 AI에 할애한 반면, 미국 근로자는 0.5~2시간에 그쳤다.