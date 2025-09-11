영어 학습을 어느 정도 진행한 학습자라면, 단어와 문법 중심의 방식만으로는 자연스러운 말하기로 이어지기 어렵다는 점을 실감하게 됩니다. 단어의 의미를 알고 문법 규칙을 어느 정도 익혀도, 실제 상황에서는 문장이 자연스럽게 입에서 흘러나오지 않는 일이 흔합니다. 이 지점에서 주목할 개념이 바로 ‘chunk(언어 덩어리, 말뭉치)’입니다.

영어에서 chunk란 자주 함께 쓰이는 단어나 구절이 하나의 단위로 묶인 표현을 가리킵니다. 예를 들어 “on the other hand”, “as far as I know”, “take it for granted”와 같은 구가 대표적입니다. 이런 표현은 단어를 하나씩 조합해 즉석에서 만들어내는 구조가 아니라, 통째로 기억되고 그대로 사용되는 경향이 강합니다. 언어학자 루이스(Lewis)는 일상적인 영어 사용의 60퍼센트 이상이 이처럼 정형화된 chunk로 구성된다고 설명합니다. 단어와 문법을 조각처럼 따로 떼어내 학습하는 방식이 아니라, 실제 쓰임을 이루는 패턴과 구조를 통째로 익히는 접근이 더 효과적이라는 뜻입니다.

chunk 중심 학습의 가장 큰 장점은 말하기의 자연스러움을 높인다는 데 있습니다. 네이티브처럼 유창한 표현을 구사하고 싶은 학습자에게 단순한 어휘 암기나 문법 학습만으로는 한계가 따릅니다. 반면 chunk는 문맥 속에서 자주 반복되기 때문에, 듣고 말하는 과정에서 자연스럽게 적절한 표현이 떠오르도록 도와줍니다. 또한 단어와 함께 전치사, 어순, 강세 등도 함께 익혀지므로 문법적 오류를 줄이는 데도 효과적입니다.

그렇다면 chunk는 어떻게 익혀야 할까요? 일부 학습자는 표현집이나 암기장을 통해 자주 쓰이는 표현을 외우려 하지만, 이 방식은 기억이 오래가지 않거나 실제 대화에서 바로 떠오르지 않는 경우가 많습니다. 다양한 상황과 문맥 속에서 반복적으로 접하며 익히는 방식이 훨씬 효율적입니다. 드라마, 오디오북, 영자신문, 인터뷰와 같은 실제 언어 사용 장면에서 표현을 듣고, 해당 문장을 통째로 받아들이는 훈련이 언어 습득에 더 유리하게 작용합니다.

이러한 반복 노출과 자연스러운 습득의 흐름은 언어를 외워야 할 정보로 받아들이는 것이 아니라, 익숙하게 몸에 밴 감각으로 자리잡도록 도와줍니다. 예를 들어 “I’m looking forward to it”이라는 표현도 의식적으로 외우는 대신 반복해서 듣고 사용하는 경험이 쌓인 경우, 말할 때 망설임 없이 자연스럽게 입에서 흘러나오게 됩니다. 이렇게 익혀진 chunk는 문장 안에서 유기적으로 작동하며, 유창한 말하기 능력을 뒷받침합니다.

초보 학습자는 너무 많은 chunk를 한꺼번에 외우려 하기보다, 실사용 빈도가 높고 개인적으로 자주 쓰게 될 표현에 집중하는 편이 좋습니다. 예컨대 영어 뉴스나 드라마에서 한 표현이 반복되는 장면을 포착하고, 이를 기록한 뒤 다양한 문맥에서 실제 쓰임을 관찰하면 표현이 자연스럽게 체화됩니다.

chunk는 단어와 문법 사이에 놓인 간극을 메우는 핵심 도구입니다. 단어의 의미를 알고 있어도 말이 막히고, 문법 규칙을 숙지했는데도 문장이 어색하게 들리는 이유는, 표현을 통째로 다루는 감각이 아직 충분히 쌓이지 않았기 때문입니다. 반복 노출과 맥락 중심 학습을 통해 영어 표현을 덩어리 단위로 받아들이는 감각이 자리 잡으면, 중상급 단계로의 전환이 한결 수월해집니다.

시사 영어 표현

1) on shaky ground 불안정한 상태에 있는

= in a weak or uncertain position

ex) The company is on shaky ground after disappointing earnings reports.

(그 회사는 실망스러운 실적 발표 이후 불안정한 상태에 있다.)

2) steer clear of 피하다

= avoid something or someone

ex) The candidate tried to steer clear of the controversial topic.

(그 후보는 논란이 되는 주제를 피하려 했다.)

3) set the stage for 기반을 마련하다

= prepare for something to happen

ex) The summit set the stage for renewed dialogue.

(그 정상회담은 새로운 대화의 기반을 마련했다.)

4) throw one’s hat into the ring 출마하다, 경쟁에 나서다

= announce one’s participation in a competition

ex) She threw her hat into the ring for the leadership contest.

(그녀는 당 대표 선거에 출마했다.)

5) break the bank 엄청난 비용이 들다

= be very expensive

ex) Fixing the old infrastructure won’t necessarily break the bank.

(노후 인프라를 수리하는 데 반드시 큰돈이 드는 것은 아니다.)

6) fall on deaf ears 무시당하다

= be ignored

ex) His warnings about the crisis fell on deaf ears.

(그의 위기 경고는 무시당했다.)

7) go down to the wire 마지막 순간까지 가다

= continue until the very end

ex) The election went down to the wire with no clear winner until late.

(그 선거는 막판까지 승부를 알 수 없었다.)

8) hit the ceiling 크게 화내다, 분노하다

= become very angry

ex) Voters hit the ceiling over rising taxes.

(유권자들은 세금 인상에 크게 분노했다.)

빈칸 넣기 문제

1) She always looks _____ her grandmother with great respect.

2) I’m really looking _____ to my vacation next month.

3) Please look _____ the baby while I make dinner.

4) He looked _____ the brochure but didn’t find the information he needed.

5) She looked _____ me and smiled without saying a word.

6) We should look _____ new ways to promote our product.

7) He looks _____ on people who don’t share his views.

8) I’ll look _____ for you at the airport at 3 p.m.

9) Can you look _____ this document for spelling mistakes?

10) He looked _____ the file cabinet for the missing contract.

[답안]

1) look up to = to admire or respect someone

2) look forward to = to anticipate something with pleasure

3) look after = to take care of someone or something

4) look through = to read or scan quickly

5) look at = to direct one’s gaze or attention toward

6) look for = to search for

7) look down on = to consider oneself superior to

8) look out for = to watch for or be alert to

9) look over = to review or check

10) look in = to search within or examine the inside of something

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 그녀는 늘 할머니를 깊이 존경한다

2) 나는 다음 달 휴가가 정말 기대된다

3) 내가 저녁 준비하는 동안 아기를 좀 봐 줘

4) 그는 브로셔를 훑어봤지만 필요한 정보를 찾지 못했다

5) 그녀는 나를 바라보고 아무 말 없이 미소를 지었다

6) 우리는 제품 홍보를 위한 새로운 방법을 찾아야 한다

7) 그는 자신의 생각과 다른 사람들을 얕잡아본다

8) 오후 3시에 공항에서 널 기다릴게

9) 이 문서에서 철자 오류 좀 확인해 줄래?

10) 그는 서류함 안에서 그 계약서를 찾았다