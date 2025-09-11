영어 학습에서 받아쓰기(dictation)는 오랫동안 효과적인 학습법으로 인정받아 왔습니다. 듣기 실력을 기르는 동시에 어휘와 문장 구조에 대한 이해도 깊어집니다. 받아쓰기를 꾸준히 하면 원어민의 발음을 또렷이 구별하고, 문맥에 따라 단어의 의미를 파악하는 능력도 자랍니다.

받아쓰기는 집중력을 높이는 데 도움이 됩니다. 단어 하나하나를 놓치지 않으려 귀를 기울이는 과정에서 자연스럽게 몰입도가 높아집니다. 영어 철자와 문장 구성에도 익숙해지며, 문장을 반복해 들으며 쓰는 과정을 통해 구조와 리듬이 몸에 밴다는 장점도 있습니다.

단점도 분명합니다. 받아쓰기는 시간과 에너지를 많이 요구하는 학습법입니다. 초보 학습자에게는 문장을 정확히 듣고 쓰는 일이 버겁게 느껴질 수 있으며, 쉽게 지치거나 흥미를 잃기 쉽습니다. 여기에만 몰두할 경우 말하기나 쓰기 등 다른 영역의 연습이 줄어들 가능성도 존재합니다.

따라서 받아쓰기를 효과적으로 활용하려면 수준에 맞는 자료를 고르고, 처음에는 짧고 쉬운 문장부터 시작해 점차 난도를 높이는 방식이 바람직합니다. 집중도가 높아 피로가 빠르게 쌓이므로, 한 번에 오래 하기보다는 5분이나 10분 단위로 짧게 나눠 매일 반복하는 편이 더 좋습니다.

연습을 마친 뒤에는 원문과 비교하며 틀린 부분을 점검하고, 이를 통해 자신이 약한 부분을 인식하고 보완하는 과정이 필요합니다. 이 과정을 반복하면 받아쓰기를 통한 학습 효과가 한층 높아집니다.

결론적으로 받아쓰기는 영어 실력을 단단히 다지는 데 유용한 도구입니다. 장단점을 파악하고, 목표와 수준에 맞춰 계획적으로 접근하면 학습의 질을 높일 수 있습니다. 말하기, 읽기, 쓰기와 병행할 때 특히 더 큰 시너지를 기대할 수 있습니다.

시사 영어 표현

1) know the ropes 요령을 잘 알다

= be familiar with how things work

ex) He knows the ropes after years of working in the industry.

(그는 오랜 경력 덕분에 업계 요령을 잘 안다.)

2) in the same boat 같은 처지에 있다

= be in the same difficult situation

ex) Many countries are in the same boat facing inflation challenges.

(많은 나라들이 인플레이션 문제로 같은 처지에 있다.)

3) have an ace up one’s sleeve 비장의 수단이 있다

= have a secret advantage

ex) The negotiator seemed to have an ace up his sleeve.

(그 협상가는 비장의 카드를 숨기고 있는 듯했다.)

4) keep something under wraps 비밀로 하다

= keep something secret

ex) Details of the deal are being kept under wraps for now.

(거래 세부 사항은 현재 비밀에 부쳐지고 있다.)

5) out of the woods 위기를 벗어난

= out of danger or difficulty

ex) The economy is not yet out of the woods despite recent gains.

(최근의 성장에도 불구하고 경제는 아직 위기에서 완전히 벗어나지 않았다.)

6) play it by ear 상황을 보며 결정하다

= act according to the situation

ex) Let’s play it by ear and see how the talks progress.

(협상 상황을 보며 유연하게 대응하자.)

7) ahead of one’s time 시대를 앞서간

= more advanced than others

ex) His renewable energy proposal was ahead of its time.

(그의 재생 에너지 제안은 시대를 앞섰다.)

8) jump through hoops 애써 어려운 절차를 거치다

= go through difficult procedures

ex) Startups often jump through hoops to get government approval.

(스타트업들은 정부 승인을 받기 위해 복잡한 절차를 거친다.)

9) behind the scenes 비공식적으로, 막후에서

= in secret, not publicly visible

ex) The trade deal was finalized behind the scenes.

(그 무역 협정은 비공식적으로 마무리되었다.)

10) on shaky ground 불안정한 상태에 있는

= in a weak or uncertain position

ex) The company is on shaky ground after disappointing earnings reports.

(그 회사는 실망스러운 실적 발표 이후 불안정한 상태에 있다.)

11) steer clear of 피하다

= avoid something or someone

ex) The candidate tried to steer clear of the controversial topic.

(그 후보는 논란이 되는 주제를 피하려 했다.)

빈칸 넣기 문제

1) We need to look _____ the issue before it gets worse.

2) Can you put _____ the lights when you leave?

3) She ran _____ of money before the trip was over.

4) They came _____ with a brilliant solution to the problem.

5) Please turn _____ the volume, it’s too loud.

6) I’ll call _____ my friend to ask about the meeting.

7) The project fell _____ due to lack of funding.

8) He gave _____ smoking last year for health reasons.

9) We should hold _____ until we get more information.

10) The meeting broke _____ earlier than expected.

[답안]

1) look into = to investigate or examine something carefully

2) put out = to extinguish (e.g., fire, lights)

3) run out of = to use all of something and have none left

4) come up with = to think of or produce an idea or plan

5) turn down = to decrease volume or intensity

6) call up = to phone someone

7) fall through = to fail or not happen (plans, deals, projects)

8) give up = to stop doing a habit or activity

9) hold on = to wait or pause

10) break up = to end (a meeting, relationship, event)

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 우리는 문제가 악화되기 전에 조사해야 한다

2) 나갈 때 불을 꺼 줄래?

3) 그녀는 여행 끝나기 전에 돈이 다 떨어졌다

4) 그들은 문제에 대한 훌륭한 해결책을 생각해냈다

5) 볼륨을 낮춰 주세요, 너무 시끄럽다

6) 나는 친구에게 전화를 걸어 회의에 대해 물어볼 것이다

7) 자금 부족으로 프로젝트가 실패했다

8) 그는 건강을 위해 작년에 담배를 끊었다

9) 더 많은 정보를 얻을 때까지 기다려야 한다

10) 회의가 예상보다 일찍 끝났다