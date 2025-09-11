많은 사람들이 외국어 학습은 젊을 때나 가능한 일이라고 생각합니다. 뇌가 가장 민감하고 빠르게 반응하는 시기는 어릴 때라는 인식이 널리 퍼져 있기 때문입니다. 하지만 최근의 뇌과학 연구는 그러한 통념에 도전하고 있습니다. 인간의 뇌는 나이가 들어서도 끊임없이 변화할 수 있으며, 이는 ‘신경 가소성(neuroplasticity)’이라는 개념으로 설명됩니다.

신경 가소성은 뇌가 학습, 경험, 환경 자극에 따라 구조와 기능을 바꿀 수 있다는 뇌과학 이론입니다. 이는 단지 어린 시기에만 작동하는 것이 아니라, 성인기와 노년기에도 활발히 일어나는 과정임이 다양한 연구를 통해 밝혀졌습니다. 즉, 뇌는 새로운 언어를 받아들이고 그에 맞는 회로를 만들 수 있는 유연성을 오랫동안 유지하고 있다는 뜻입니다.

실제로 새로운 외국어를 배우는 과정은 뇌의 여러 영역을 동시에 자극합니다. 단어를 암기할 때는 기억 중추인 해마가, 문장을 구성할 때는 전두엽이, 발음을 익힐 때는 청각 피질이 활성화됩니다. 이런 복합적인 인지 활동은 노화로 인한 뇌 기능 저하를 늦추고, 전반적인 인지 능력을 강화하는 데도 도움이 됩니다. 그래서 외국어 학습은 단지 언어 능력을 키우는 데 그치지 않고, 건강한 노화를 위한 뇌 훈련이 되기도 합니다.

물론 나이가 들면 학습 속도가 느려지거나 암기력이 떨어질 수는 있습니다. 그러나 성인은 풍부한 배경 지식과 더 높은 집중력, 목표 의식이라는 강점을 가지고 있습니다. 어린아이는 모국어를 자연스럽게 익히는 대신 시간이 오래 걸리고 오류도 많지만, 성인은 의미를 이해하고 규칙을 분석하는 능력이 뛰어나기에 더 전략적인 학습이 가능합니다.

결국 외국어 학습은 나이의 문제가 아니라 방법과 태도의 문제입니다. 꾸준히 반복하고, 실제 상황에서 언어를 사용하려는 노력을 기울인다면 누구든지 새로운 언어를 익힐 수 있습니다. 뇌는 우리가 포기하지 않는 한, 나이와 무관하게 계속 배우고 변화할 수 있기 때문입니다.

시사 영어 표현

1) push back 반발하다

= resist or oppose something

ex) Residents pushed back against the proposed landfill project.

(주민들은 쓰레기 매립지 건설안에 반발했다.)

2) throw weight behind 지지하다

= support with influence or resources

ex) The president threw his weight behind the education reform bill.

(대통령은 교육 개혁안에 힘을 실어주었다.)

3) in the driver’s seat 주도권을 쥔

= in control or in a dominant position

ex) After the election, the progressive party is now in the driver’s seat.

(선거 이후 진보당이 주도권을 쥐게 됐다.)

4) spin one’s wheels 헛수고하다

= waste time without making progress

ex) Lawmakers have been spinning their wheels on healthcare reform.

(의회는 보건 개혁 논의에서 제자리걸음을 하고 있다.)

5) a political hot potato 정치적으로 민감한 사안

= a controversial and sensitive issue

ex) Immigration remains a political hot potato in the legislature.

(이민 문제는 여전히 의회에서 정치적 뜨거운 감자다.)

6) take a hit 큰 타격을 입다

= suffer a significant setback or loss

ex) The tourism industry took a hit after the natural disaster.

(자연재해 이후 관광 산업이 큰 타격을 입었다.)

7) cut corners 절차를 생략하다, 질을 희생하다

= save time or money by skipping steps

ex) The contractor was accused of cutting corners on the building project.

(시공업체는 건설 과정에서 절차를 생략했다는 비난을 받았다.)

8) cross the line 선을 넘다

= behave inappropriately or offensively

ex) The candidate crossed the line with his personal attacks.

(그 후보는 인신공격으로 도를 넘었다.)

9) play one’s cards right 상황을 현명하게 처리하다

= act wisely to achieve success

ex) If the administration plays its cards right, the deal could go through.

(정부가 현명하게 움직인다면 그 거래는 성사될 수 있다.)

빈칸 넣기 문제

1) She decided to take _____ yoga to relieve stress.

2) He took _____ his father in both looks and personality.

3) Please take _____ your shoes before entering the house.

4) I need to take _____ some extra work this weekend.

5) The plane took _____ on time despite the weather.

6) He was taken _____ by the unexpected offer.

7) The protesters were taken _____ by the police.

8) I’ll take you _____ on that challenge!

9) The teacher took _____ the students’ homework.

10) She took _____ as the new manager last month.

[답안]

1) take up = to start a new hobby or activity

2) take after = to resemble a family member in appearance or behavior

3) take off = to remove clothing or accessories

4) take on = to accept responsibility or work

5) take off = to leave the ground (for planes) or to suddenly become successful

6) take aback = to surprise or shock someone (usually passive: "was taken aback")

7) take away = to remove someone by force (often used for arrests)

8) take (someone) up on (something) = to accept an offer or challenge

9) take in = to collect or receive something (e.g., homework, payment); also means to absorb or understand

10) take over = to assume control or responsibility (especially in a position or role)

[해석] 아래 한국어 번역문을 보고 다시 영어로 번역해보세요.

1) 그녀는 스트레스를 풀기 위해 요가를 시작했다

2) 그는 외모와 성격 모두 아버지를 닮았다

3) 집에 들어가기 전에 신발을 벗어 주세요

4) 나는 이번 주말에 추가 업무를 맡아야 한다

5) 비가 왔지만 비행기는 제시간에 이륙했다

6) 그는 그 뜻밖의 제안에 깜짝 놀랐다

7) 시위대는 경찰에 의해 연행되었다

8) 그 도전, 받아들이겠어요!

9) 선생님은 학생들의 숙제를 걷었다

10) 그녀는 지난달 새 관리자 직책을 인수받았다