이번 회에는 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 일상회화 편』과 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은, 평이한 단어들로 이뤄졌지만 ‘있어 보이는’ 표현들을 소개합니다. 두 도서 모두 전자책으로 구매 가능합니다. 영어 스피킹 능력 향상에 많은 도움이 되시길 바랍니다.

<일상회화 편>

1. ‘완연한 봄’은 영어로 어떻게 표현하면 좋을까요?

‘봄 기운이 완연하다’, ‘이제 완전히 봄이 되었다’라고 말하려면 ‘봄이 이곳에 머물고 있다’는 뜻으로 Spring is here to stay.라고 표현하면 됩니다. 원래 Something is here to stay.는 날씨를 말할 때만 쓰는 것은 아니고, 완전히 자리를 잡은 모양을 일컬어 두루 활용할 수 있는 표현입니다. 봄이 완전히 자리를 잡았다고 할 때도 활용할 수 있죠.

2. 장마는 영어로 뭐라고 말하면 될까요?

아시아의 비가 많이 오는 여름은 monsoon season이라고 합니다. 원래 인도의 기후를 말할 때 나오는 표현인데, 우리가 아는 ‘장마’를 그렇게 표현하기도 하죠. 그래서 We are in the monsoon season now.라고 하면 장마가 계속되고 있다는 뜻입니다. 달리 rainy spell이라고 할 수도 있어요. 여기서 spell은 일정한 기간을 가리키는 말입니다. We’re having a rainy spell.이 ‘장마가 계속되고 있어’ 정도 의미입니다.

3. 음식이 덜 익혀졌다는 말을 어떻게 쉽게 표현할 수 있을까요?

어떤 단어 앞에 over-나 under-를 붙여 지나치거나 모자라다는 의미를 쉽게 표현할 수 있습니다. 음식을 표현할 때도 마찬가지여서, 충분히 익히지 않은 경우 undercooked, 너무 많이 익힌 경우에는 overcooked라고 할 수 있습니다. 예를 들어 ‘식중독에 걸렸어. 지난 일요일에 먹은 음식이 덜 익혀졌나 봐’는 I came down with food poisoning. Maybe the food we had last Sunday was undercooked.처럼 표현할 수 있죠.

4. shelf life가 왜 ‘유통기한’이라는 뜻이 될까요?

‘유통기한’은 유통이 만료되는 기간이라는 뜻에서 expiration date라고 할 수 있고, ‘진열대(shelf)위에 놓여있는 기간’이라는 의미로 shelf life라고 표현하기도 합니다. 어떤 식품의 ‘생애’가 얼마나 되는지 얘기하기 위해 life를 쓴다고 보면 됩니다. 예를 들어 ‘이 유제품의 유통기한은 아주 짧아’는 The shelf life for these dairy foods is very short.처럼 표현할 수 있습니다.

5. 식탁에서 helping이라고 하면 누군가를 돕는다는 뜻이 아닙니다.

help yourself to 다음에 음식을 쓰면, 동사 help는 ‘음식을 먹는다’는 의미가 됩니다. 이 뜻에서 나온 helping은 뷔페 등에서 여러 번 음식을 가져다 먹는 것을 말합니다. 두 번 세 번 가져다 먹는 것을 second helping, third helping이라고 하죠. She went back to the buffet table for a second helping.은 ‘음식을 또 가져다 먹으려고 뷔페 테이블로 갔다’라는 뜻입니다. 돕는다는 의미로 오해하지 않도록 주의해야 합니다.

6. 오징어를 씹는 느낌은 어떻게 표현할 수 있을까요?

오징어를 안 먹는 서양인들이 생각보다 많습니다. 마른 오징어는 냄새 때문이고, 보통 오징어도 씹는 느낌이 끈적하게 느껴지기 때문이지요. 그런 ‘씹는 느낌’을 영어로 표현할 때 쓰는 단어가 texture입니다. 쫀득하고 씹기 힘든 것을 chewy하다고 말하므로, 오징어를 씹을 때의 끈적한 느낌은 chewy texture라고 표현할 수 있습니다. ‘씹을 때의 끈적한 느낌 때문에 오징어를 싫어한다’는 말은 I don’t like the chewy texture of squid.와 같이 표현할 수 있습니다.

<비즈니스 편>

7. 품질이 최고 수준이라는 말을 어떻게 표현할 수 있을까요?

notch가 ‘등급’이나 ‘급수’를 뜻하므로, top-notch라고 하면 가장 높은 등급이라는 의미가 되죠. 기업의 상품이나 서비스가 최고임을 표현할 때 쓸 수 있는 말입니다. 예를 들어 I want our products to be top-notch before they go to market.라고 하면, ‘난 우리 상품이 최고인 상태로 시장에 출시되길 바라’라는 뜻이죠.

8. flagship 은 무얼 뜻할까요?

flagship은 원래 함대의 최전선에서 깃발(flag)을 꽂고 가는 배를 뜻합니다. 기업에서 flagship이라고 하면 돈을 많이 벌어다 주는 대표적인 사업 분야를 일컫죠. ‘주력 사업’을 나타내기에 적합한 표현입니다. 예를 들어 Consumer electronics is our flagship division.이라고 하면, ‘소비자 가전이 우리의 주력 사업 분야입니다’라는 뜻이 되죠.

9. low-hanging fruit은 무엇을 뜻할까요?

pick the low-hanging fruit은 낮게(low) 매달려 있는(hanging) 과일을 따듯이 쉽게 접근할 수 있는 기회를 잘 이용하는 것을 뜻합니다. 많은 비용을 들이지 않고 손쉽게 이익을 창출할 수 있는 사업 기회를 설명할 때 유용한 표현이죠. 예를 들어 For any new discount store, sales of clothing and apparel are often considered the low-hanging fruit.이라고 하면 ‘어떤 할인 매장이든 의류가 가장 쉽게 접근할 수 있는 분야입니다’라는 말이 됩니다.

10. 기둥을 뜻하는 pillar를 ‘가장 중요한 사업 분야’라는 뜻으로 쓸 수도 있습니다.

major pillar는 어떤 것을 떠받치고 있는 중요한 기둥을 의미하죠. 회사를 유지하는 데 근간이 되는 사업 분야를 일컫기에도 적합한 표현입니다. 예를 들어 The pharmaceutical division is one of the major pillars of our business, as it brings in the most revenue.라고 하면, ‘제약 분야는 가장 많은 매출을 발생시키는 우리 사업의 기둥입니다’라는 뜻입니다.

11. ‘강점에 집중한다’는 어떻게 쉽게 표현할 수 있을까요?

stick to가 어떤 것을 ‘고수한다’라는 뜻이므로, ‘강점이 있는 분야에 집중한다’는 stick to what we are good at처럼 말할 수 있습니다. ‘강점’은 strength라고 표현할 수 있지만, what we are good at처럼 말해도 좋죠. 예를 들어 We’re great at making sales. We should stick to what we’re good at.라고 하면, ‘우리는 판매에 뛰어나니, 우리가 잘 할 수 있는 그것을 해야 합니다’라는 말이 되죠.