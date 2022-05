[영어답게 표현하기] 유용한 비즈니스 영어 표현들

지난 회에 이어, 유용한 비즈니스 영어 표현들을 소개합니다. ‘비즈니스 영어’라는 게 따로 떨어져 존재하는 것은 아닙니다만, 일상 회화에서 흔히 볼 수 없는 표현들을 활용하는 것도 사실입니다. 저희 책 『나는 더 영어답게 말하고 싶다 비즈니스 편』에서 뽑은 표현들입니다.A: How did your company cut costs so drastically?B: We switched to Internet phones so we only pay a monthlyfor unlimited international calls.A: 귀사는 어떻게 비용을 많이 줄일 수 있었습니까?B: 인터넷 전화로 바꿔서 정해진 요금만 내면 무제한 해외 전화를 할 수 있게 되었어요.SITUATION 요율이 균일할 때평범하게 There will be only one kind of shipping fee regardless of distance.영어답게 There will be aregardless of shipping distance.‘정액제’라는 말을 영어로 옮길 때 생각할 단어는 flat입니다. 변동하지 않고 균일하다는 의미에서 flat rate, 혹은 flat fee라고 하면 정해진 액수만 지불한다는 말이 됩니다.A: When is the best time to buy digital electronics?B: During the spring, everything will beup to 50% in order to clear space for new inventory.A: 디지털 가전제품을 구매하기에 제일 좋을 때가 언제야?B: 봄이 되면 새 상품을 위한 공간 확보를 위해서 최대 50%까지 세일을 해.SITUATION 가격을 인하할 때평범하게 Prices of all digital electronics will be reduced up to 50%.영어답게 All digital electronics will beup to 50%.가격의 인상이나 인하를 표현할 때, 표시한(mark) 가격을 올리거나 내린다는 의미에서 mark up 혹은 mark down이라고 할 수 있습니다.A: I’m getting married next month and want to buy a house with my fiancée.B: If I was you, I wouldn’t buy a house in this. You’d be better off when it turns into aA: 다음 달에 결혼하는데 약혼녀와 같이 집을 사고 싶어.B: 나라면 지금처럼 판매자가 가격을 결정하는 상황에서는 안 살 것 같아. 구매자가 가격을 결정할 수 있을 때 사는 게 더 나을 거야.SITUATION 판매자나 구매자 중 한쪽이 가격 결정을 주도할 때평범하게 Sellers tend to decide the prices of apartments in Korea.영어답게 The apartment market in Korea is a typical가격이 결정되려면 seller와 buyer가 있어야 하죠. 어느 쪽이 주도권을 쥐는지에 따라 각각 seller’s market 혹은 buyer’s market이라고 말합니다. 참고로 우리나라의 아파트 거래 시장은 전형적인 seller’s market입니다.A: We shouldour daily expenses like ordering premium coffee for the staff.B: I agree. To tell you the truth, we could have bought an espresso machine with the money from all the coffee runs we made.A: 직원들한테 고급 커피를 주문해 주는 등의 매일 들어가는 비용을 줄여야 합니다.B: 맞아. 사실 커피 사다 마시는 돈이면 커피 기계를 살 수도 있었을 거야.SITUATION 비용을 절감할 때평범하게 We need to reduce non-essentials.영어답게 We need tonon-essentials.비용이나 가격을 낮춘다고 할 때 reduce 대신 구동사 cut back on도 잘 등장합니다. 참고로, ‘비용’을 보통 cost라고 하지만 정식 회계 용어는 expense이므로, ‘매일 들어가는 회사 비용을 줄여야 한다’는 We should cut back on the daily expenses.처럼 말할 수 있습니다.Our companysince it was cheaper to order from the manufacturers directly.생산자로부터 직접 주문하는 것이 더 저렴하기 때문에 저희 회사는 중간상인을 거치지 않고 있습니다.SITUATION 중간상인을 거치지 않는 경우평범하게 We reduced our business expenses by transacting directly with manufacturers.영어답게 We reduced our business expenses by유통 단계에서 중간에 위치하며 이익을 취하는 사람을 middleman이라고 하죠. 이 중간상인을 거치지 않는 것을 cut out the middleman이라고 표현합니다. 관용 표현처럼 통째로 쓰이는 경우가 많으므로, cut out the middleman이 중간 상인을 없애 가격을 낮추는 것을 뜻한다고 기억하면 되겠습니다.It has been our company’s main objective to cut down thespending within our branches, and I’m happy to report we were able to save over $6 million in unnecessary spending last year.매장의 비용을 절감하는 것이 우리 회사의 주요 목표였는데, 지난 해 불필요한 지출을 6백만 달러나 줄일 수 있었다는 보고를 드리게 되어 기쁩니다.SITUATION 유지비를 절감할 때평범하게 We need to cut down maintenance costs without impacting our business.영어답게 We need to cut down thespending without impacting our business.overhead는 원래 ‘머리 위’라는 뜻이죠. 하지만 비즈니스에서 말하는 overhead는 overhead cost, 즉 생산 원가는 아니지만 사무실 운용비처럼 항상 발생하는 비용을 가리킵니다. 사업을 유지하기 위해 들어가는 운용비를 절감하는 것을 cut down the overhead라고 표현하기도 합니다.By Korea Herald ( khnews@heraldcorp.com