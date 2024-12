[김대균의 영어산책] 수능 영어 1등급 윤현석 군의 수능과 토익 비교와 토익 어려운 단어 정리(1)

수능 영어가 끝나고 바로 토익 공부를 하는 성실한 학생들이 있다. 수능 영어 1등급 점수로 토익 공부를 하지 않고 본 점수가 865점 나온 학생이 공부를 하러 왔다. 이런 학생은 조금만 하면 바로 950점 이상 나올 학생이다. 윤현석 군의 수능과 토익 비교, 토익에 나오는 어려운 단어 정리를 2회에 걸쳐 공부해 보자! 글도 참 학구적으로 써서 우리나라 미래가 밝다는 생각이 든다.

보내온 글 과 단어에 예문을 추가하여 전달드린다.

수능 영어는 훈련을 통해서 요령만 잡고 긴 지문도 흐름만 파악하면 발췌독을 통하여 재빠르게 풀어낼 수 있지만 토익은 발췌독을 하게 되면 오히려 오답을 고르게 될 가능성이 높은 시험이라고 생각합니다. 따라서 토익은 지문에 잉여 부분이 있을 거라는 생각을 최대한 배제하고 신중하고 명확한 답을 재빠르게 고르는 것이 관건이라고 생각합니다.

또한 무엇보다도 가장 큰 차이는 듣기입니다. 수능 영어의 듣기 영역 같은 경우 성우가 친절하고 천천히 명확한 발음으로 스피킹을 하기에 영어의 기본기만 잡혀 있다면 웬만해서는 틀리기가 어렵고, 듣기 영역의 진행과 동시에 읽기 영역 문제를 풀 여유가 어느 정도 있다고 생각합니다.

그러나 토익의 듣기 영역은 우리에게 익숙치 않은 영국식 발음으로 이루어지고, 발화의 속도, 어휘, 내용의 복잡성 측면 등에서 수능 영어 듣기보다 상당히 어렵다고 생각합니다. 실제로 저를 비롯한 수능 영어 고득점을 받은 주변 사람들도 토익의 RC보다 LC의 낯섦에 더 적응하기 힘들어했던 것 같습니다.

따라서 토익의 LC영역은 수능 영역과 다르게 시험 시작과 동시에 고도의 집중력 발휘와 꾸준한 연습이 꼭 필요하다고 생각합니다. 또한 수능과 토익의 읽기 영역 또한 주로 다루는 카테고리(주제)가 상이합니다.

수능의 고난도 읽기 문제 같은 경우, 인문, 철학, 과학 등 이론적이고 학문적인 내용이 주가 되는 반면, 토익의 RC는 사무, 예약, 홍보, 자서전 등 실생활과 밀접한 카테고리가 출제되는 것 같습니다. 수능 영어의 저난도, 즉 정답률이 높은 문제 등의 카테고리도 예약, 홍보, 자서전이라고 할 수 있는데 토익이 어떤 시험인지 감이 안 오는 수험생들에게는 토익 문제가 해당 문제의 심화 버전이라고 설명할 수 있을 것 같습니다.

제가 공부하면서 어려웠거나 수능에서는 잘 못본 단어들을 정리해 봅니다.

tenant (세입자)

The tenant signed a one-year lease for the apartment.

(세입자는 아파트의 1년 임대 계약을 체결했습니다.)

clutter (채우다)

Don’t clutter the desk with unnecessary items.

(책상을 불필요한 물건으로 채우지 마세요.)

errand (심부름)

I need to run a quick errand before dinner.

(저녁 식사 전에 잠깐 심부름을 해야 해요.)

promotion (승진 / 홍보)

She received a promotion to team manager last month.

(그녀는 지난달 팀 매니저로 승진했습니다.)

refrain (불평, 삼가다)

Please refrain from making loud noises in the library.

(도서관에서 큰 소리를 내는 것을 삼가 주세요.)

department (부서)

The marketing department is launching a new campaign.

(마케팅 부서는 새로운 캠페인을 시작하고 있습니다.)

real estate (부동산)

He is interested in investing in real estate properties.

(그는 부동산에 투자하는 데 관심이 있습니다.)

refreshment (다과, 간단한 식음료)

Light refreshments will be served during the meeting.

(회의 중에 간단한 다과가 제공될 예정입니다.)

intermittently (간헐적으로)

The internet connection has been working intermittently today.

(오늘 인터넷 연결이 간헐적으로 작동하고 있습니다.)

exceptional (독보적인)

Her performance in the project was exceptional.

(그녀의 프로젝트 성과는 독보적이었습니다.)

secure a box (박스를 감다)

Make sure to secure the box tightly before shipping it.

(배송하기 전에 박스를 단단히 감아야 합니다.)

check the box (답안을 선택하다)

Make sure to check the box for the correct answer during the test.

(시험 중에 정답 박스를 꼭 선택하세요.)