[김대균의 영어산책] 기업스피치 전문강사 류상화의 비즈니스 영어표현

아프리카티비가 ‘숲’으로 이름을 바꿨다. 좀 더 좋은 이미지로 발전하고자 하는 노력이다. 필자도 숲의 Best Streamer 등급을 받고 9년차 방송을 하고 있다. Best BJ라는 등급은 원어민이 기겁을 할 영어라 BJ를 Streamer로 바꾼 것도 잘 한 일이다. 필자의 화요일밤 정규방송에 게스트로 와 주신 기업스피치 전문강사 류상화님이 정리한 비즈니스 영어표현을 공유한다. 이미 알고 있는 표현도 있을 수 있지만 새로운 표현이 많을 것이다. 재미있게 공부해보자!

흔히 busy라고 표현되는 ‘바쁘다’는 의미는 비즈니스 상황에서 다양하게 표현될 수 있다. 우리나라 말에서도 일이 많아 꼼짝 못하다, 일에 파묻힐 것 같다는 표현처럼 영어에도 다양한 방식들이 있다. 바쁜 상황과 업무와 관련해서 쓸 수 있는 표현을 알아보자.

1. Drowning in paperwork

- drowning은 ‘익사하다’라는 의미를 가지고 있는데, 해야 할 서류 작업이 너무 많은 경우를 비유적으로 일컫는다.

- Meaning : Feeling overwhelmed by a large amount of administrative tasks or documents to handle.- 많은 행정 업무나 문서를 처리해야 해서 압박을 받는 것.

- EX1) Since the quarterly report is due, I’m drowning in paperwork these days.

분기 보고서 마감일이 다가와서 요즘 너무 바빠요.

- Ex2) She’s been drowning in paperwork ever since the manager left.

매니저가 떠난 이후로 그녀는 바쁘게 지내고 있어요.

2. be swamped with

-Swamped는 늪이라는 의미를 가지고 있는데, 늪에 빠지면 몸을 움직이기 힘든 것처럼, 일이 너무 많아 늪에 빠진 것 같다는 표현을 전달한다.

- Meaning : Overwhelmed with work or tasks.- 일이나 업무에 압도된 상태.

- Ex1)I’m completely swamped at work this week and can’t make it to dinner.

이번 주에 일이 너무 많아서 저녁에 갈 수가 없어요.

- Ex2) We’re swamped with orders, so deliveries might take longer than usual.

주문이 너무 많아서 배송이 평소보다 더 오래 걸릴 수도 있어요.

3. be pressed for time

- be pressed for은 ~가 부족한 이라는 의미를 가지고 있다. 시간이 부족한 경우, pressed for time, 돈이 부족한 경우는 pressed for money 등 부족한 ‘자원’을 pressed for 뒤에 붙여서 표현할 수 있다.

- Meaning : Having very little time to complete tasks or meet deadlines.

- 업무를 완료하거나 마감일을 맞추기 위해 시간이 거의 없는 상태

- Ex1) I can’t chat now; I’m pressed for time and need to finish this project.

지금 얘기할 시간이 없어요. 시간이 촉박해서 이 프로젝트를 끝내야 해요.

- Ex2) Being pressed for time makes it hard to give detailed explanations.

시간이 부족하면 자세히 설명하기가 어려워요.

4. A lot on my plate

- 직역하면 접시에 처리해야 할 일이 많다는 뜻으로, 해야 할 일이 많다는 의미로 쓰인다.

- Meaning : Having many responsibilities or tasks to deal with.- 처리해야 할 책임이나 업무가 많은 상태

- Ex1) I can’t take on another project right now—I already have a lot on my plate.

지금은 다른 프로젝트를 맡을 수 없어요. 이미 할 일이 너무 많거든요.

- Ex2) With work and school, she always has a lot on her plate.

직장과 학교 때문에 그녀는 항상 할 일이 많아요.

5. Crunch time

- 마감 시간이나 중요한 일을 앞두고 매우 바쁘고 집중해야 하는 시기를 뜻한다. 보통 소프트웨어 출시, 업그레이드와 관련해 프로젝트 업무를 맡는 IT업종에서 많이 쓰인다.

- Meaning : The critical period of time just before a deadline when work needs to be finished quickly and efficiently.- 마감 직전에 일을 빠르고 효율적으로 끝내야 하는 주요한 시기

- Ex1) It’s crunch time at the office, so everyone is working late to finalize the project.

지금 회사는 중요한 마감 시기라서 모두 프로젝트를 마무리하느라 늦게까지 일하고 있어요.

- Ex2) English: We’re in crunch time for the product launch, so no one can take a day off this week.

- 제품 출시를 앞두고 바쁜 시기라 이번 주에는 아무도 휴가를 낼 수 없어요.”

6. Demanding job

- demand는 요구하다라는 뜻을 가진 동사로, deamanding이 ‘요구를 많이하는’ 뜻을 가진 형용사로 쓰이게 됐다. 누군가에게 바라고 요구하는게 많다는 것이 까다로운, 힘든 등으로 해석이 된다.

- Meaning : A job that requires a lot of effort, time, or attention.

- 많은 노력, 시간, 또는 주의가 필요한 일 (까다로운 일)

- Ex1) Being a surgeon is a very demanding job, both mentally and physically.

외과 의사가 되는 것은 정신적으로나 육체적으로 매우 힘든 직업이에요.

- Ex2) She loves her job, but it’s incredibly demanding.

그녀는 자신의 일을 좋아하지만, 그 일은 엄청나게 힘들어요.

7. Catch up

- 무언가를 따라잡는다는 의미로, 밀린 일이나 뒤쳐진 일정을 따라잡는다는 의미로 쓰인다. 전치사 on 또는 with와 함께 쓰인다. Catch up on sleep하면 밀린 잠을 자다, 몰아서 자다라는 표현으로 쓰이기도 한다.

- Meaning : To make up for lost time or work and reach the required level.

- 밀린 일이나 업무를 따라잡아 필요한 수준까지 도달하는 것

- Ex1) I was sick last week, so now I need to catch up on my assignments.

지난주에 아팠어서 지금 과제를 따라잡아야 해요.

- Ex2) If we don’t work faster, we’ll never catch up with the schedule.

우리가 더 빨리 일하지 않으면, 일정에 절대 맞출 수 없을 거예요.