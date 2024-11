[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. ------- the contenders for the Employee of the Year award were announced, everyone began speculating who the winners would be.

(A) Provided that

(B) Soon after

(C) No matter how

(D) Even though

해석

올해의 직원상 후보자들이 발표된 후, 곧 모두가 누가 수상자가 될지 추측하기 시작했다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

‘올해의 직원상 후보자들이 발표된 후, 곧 모두가 누가 수상자가 될지 추측하기 시작했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘곧’이라는 뜻의 부사절 접속사 (B) Soon after가 정답이다.

어휘

contender 후보자, 경쟁자 speculate 추측하다 no matter how 어떻게 하든

2. Members of the audience were ------- with the performance and showed their appreciation by applauding loudly.

(A) delighting

(B) delightful

(C) delight

(D) delighted

해석

청중들은 그 공연에 기뻐했고 박수를 크게 침으로써 그들의 감탄을 보여주었다.

해설

태에 맞는 동사 채우기 문제

빈칸이 be동사(were) 뒤에 왔으므로 be동사 다음에 올 수 있는 동사의 –ing형 (A)와 p.p.형 (D), 형용사 (B)가 정답의 후보이다. ‘청중들은 그 공연에 기뻐했다’라는 문맥이 되어야 자연스럽고, 주어(Members of the audience)가 감정을 느끼는 대상이므로 빈칸 앞의 be동사와 함께 수동태를 완성하는 p.p.형 (D) delighted가 정답이다. 참고로, delight처럼 감정을 나타내는 타동사의 경우, 주어가 감정의 원인이면 능동태, 주어가 감정을 느끼면 수동태를 사용함을 알아둔다.

어휘

appreciation 감탄, 감사 applaud 박수를 치다 delightful 기쁨을 주는, 유쾌한

3. Mr. Warren purchases ------- and renovates them before putting the units on the market for commercial and residential use.

(A) buildings

(B) building

(C) builders

(D) builds

해석

Mr. Warren은 건물들을 구입하여 상업 및 주거용으로 방들을 시장에 내놓기 전에 수리한다.

해설

명사 자리 채우기 문제

동사(purchases)의 목적어 자리에 올 수 있는 것은 명사이므로 명사 (A), (B), (C)가 정답의 후보이다. 빈칸 뒤에 3인칭 복수 명사를 대신하여 쓰이는 목적격 인칭대명사 them이 왔고, 문맥상 ‘건물들을 구입하여 수리한다’라는 의미가 되어야 자연스러우므로 복수 명사인 (A) buildings(건물들)가 정답이다. (C)를 사용할 경우 ‘건축 회사들을 구매하여 수리한다’라는 어색한 의미가 된다.

어휘

renovate 수리하다 unit (아파트 등의) 방, 한 가구 commercial 상업의

정답

(b) / (d) / (a)

