[해커스 TEPS] 텝스 시험대비 단기간 고득점 단어 & 문법 5문제

2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1. A: Have you learned _____________________ those reactions yet?

B: Well, I think it has to do with some kind of allergy of mine.

(a) that has caused

(b) that is caused

(c) what has caused

(d) what is caused

해석

A: 너 아직 무엇이 그런 반응을 일으켰는지 몰라?

B: 음, 내 생각엔 내 알레르기와 관련이 있는 것 같아.

해설

명사절 채우기

문맥상 ‘무엇이 그런 반응을 일으켰는지’라는 의미가 되어야 하므로 ‘무엇’이라는 의미를 가지고 있고, 가리키는 대상의 범위가 특정하게 정해져 있지 않을 때 쓰는 명사절 접속사 what이 포함된 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 빈칸 뒤에 보기에 공통으로 있는 타동사(cause)의 목적어(those reactions)가 왔으므로 cause가 능동태로 쓰인 (c) what has caused가 정답이다.

어휘

reaction 반응 allergy 알레르기 cause 일으키다

2. A: You sound like you have _____________________.

B: Yeah. I need to see a doctor.

(a) the bad cough

(b) some bad cough

(c) bad cough

(d) a bad cough

해석

A: 너 기침이 심한 것 같아.

B: 응. 나 병원에 가봐야 해.

해설

가산 명사/불가산 명사 구별하여 채우기

보기의 cough는 ‘기침’을 뜻하는 보통명사이므로 가산 명사이다. 가산 명사는 반드시 관사와 함께 쓰이거나 복수형으로 쓰여야 하는데, 보기의 cough는 단수형으로 사용되었으므로, 관사가 포함된 (a)와 (d)가 정답의 후보이다. 기침(cough)은 처음으로 화제에 오른 명사이므로, 이전에 언급되지 않은 명사 앞에 올 수 있는 부정관사 a가 포함된 (d) a bad cough가 정답이다. 부정형용사 some 뒤에는 복수 가산명사 혹은 불가산명사가 와야 하므로 오답이다.

어휘

cough 기침

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3. _________________ shows that low doses of this medication can help alleviate migraine headaches.

(a) Research

(b) Researches

(c) A research

(d) The researches

해석

연구는 이 약의 소량의 복용량이 편두통을 완화시키는 데 도움이 될 수 있음을 보여준다.

해설

가산 명사/불가산 명사 구별하여 채우기

보기의 research는 ‘연구, 학술 조사’를 뜻하는 집합명사이므로 불가산 명사이다. 불가산 명사는 관사를 취하지 않고, 복수형으로 쓰이지 않으므로 (a) Research가 정답이다.

어휘

dose 복용량 medication 약 alleviate 완화시키다 migraine 편두통

4. _______________________________ the opening ceremony of the Olympics should book their tickets months in advance.

(a) To wish to watch

(b) Who wish to watch

(c) Those wish to watch

(d) Those who wish to watch

해석

올림픽 개막식을 보기를 원하는 사람들은 몇 달 전에 미리 표를 예매해야 한다.

해설

적절한 지시대명사 채우기

문장에 3인칭 소유격 대명사 their가 받는 주어가 없고, 문맥상 ‘올림픽 개막식을 보기를 원하는 사람들은 미리 표를 예매해야 한다’라는 의미가 되어야 하므로 ‘~한 사람들’이라는 복수의 뜻을 가진 지시대명사 Those가 포함된 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 지시대명사는 반드시 뒤에 수식어의 꾸밈을 받아야 하므로, 수식어절을 이끌 수 있는 관계절 접속사 who가 포함된 (d) Those who wish to watch가 정답이다.

어휘

opening ceremony 개막식, 개회식 book 예매하다, 예약하다

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5. (a) Ballpoint pens are said to have first appeared in 1888, when American John Loud patented a marking pen with a roller ball tip.

(b) However, Loud’s prototype was flawed in that it tended to skip, and its ink would easily smudge.

(c) Only fifty years later does the first satisfactory model of ballpoint pen emerge.

(d) This ballpoint pen, which became known as “biro”, was invented by Hungarian brothers Lazlo and Georg Biro.

해석

(a) 볼펜은 1888년 미국인 John Loud가 아주 가는 팁이 달린 마킹 펜에 대한 특허를 받았을 때 처음 등장했다고 한다.

(b) 그러나, Loud의 견본은 끊어지는 경향이 있었고, 잉크는 쉽게 번진다는 점에서 흠이 있었다.

(c) 50년이 지나서야, 최초의 만족스러운 볼펜 모델이 나왔다.

(d) ‘바이로’라고 알려지게 된 이 볼펜은 헝가리 출신의 Lazlo와 Georg Biro 형제가 발명한 것이다.

해설

동사의 시제가 틀린 문장 찾기

(c)에서 동사로 현재 시제 does가 오면 틀리다. (a)에서 볼펜이 1888년에 처음 등장했다고 과거완료 시제로 설명하고 있으므로, (c)에서 ‘50년 후 최초의 만족스러운 볼펜 모델이 나온’ 시점은 1900년대인 과거일 것이다. 즉 현재 시제 does는 과거 시제 did로 바뀌어야 맞다. 따라서 (c) Only fifty years later does the first satisfactory model of ballpoint pen emerge가 정답이다.

어휘

patent 특허를 얻다 prototype 견본, 원형 flaw ~에 흠이 생기다

smudge 번지다, 더러워지다 emerge 나오다

.

.

.

.

.

정답

(c) / (d) / (a) / (d) / (c)

