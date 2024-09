[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. The deadline for the annual report is fast approaching, so the manager asked the staff to work -------.

(A) quick

(B) quickness

(C) quickest

(D) quickly

해석

연간 보고서의 마감 기한이 빠르게 다가오고 있기 때문에, 그 관리인은 직원들에게 빨리 작업하라고 요청했다.

해설

부사 자리 채우기 문제

동사(work)를 꾸밀 수 있는 것은 부사이므로 ‘빨리’라는 뜻의 부사 (D) quickly가 정답이다. 형용사 (A), 명사 (B), 형용사의 최상급 (C)는 동사를 꾸밀 수 없다.

어휘

deadline 마감 기한 annual 연간의, 연례의

2. The host hired a catering company instead of preparing the food herself so that she could ------- to other matters.

(A) attract

(B) attend

(C) access

(D) accustom

해석

그 주인은 다른 일들을 처리할 수 있도록 직접 음식을 준비하는 대신에 출장 연회 업체를 고용했다.

해설

동사 관련 어구 채우기 문제

‘그 주인은 다른 일들을 처리할 수 있도록 출장 연회 업체를 고용했다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 뒤의 전치사(to)와 함께 쓰여 ‘~를 처리하다, 돌보다’의 의미를 완성하는 (B) attend가 정답이다. 참고로 attend to(~를 처리하다)를 관용구로 외워둔다. (A) attract는 ‘끌어들이다’, (C) access는 ‘~에 접근하다’, (D) accustom은 to와 함께 쓰여 ‘~에 길들이다’의 의미임을 알아둔다.

어휘

host 주인 catering 출장 연회업

3. Anne decided to buy a ------- of cupcakes because she was not sure which flavors her co-workers preferred.

(A) variety

(B) piece

(C) scope

(D) category

해석

Anne은 그녀의 동료들이 어떤 맛을 선호하는지 확실히 몰랐기 때문에 여러 가지 컵케익을 사기로 결정했다.

해설

명사 어구 문제

‘Anne은 그녀의 동료들이 어떤 맛을 선호하는지 확실히 몰랐기 때문에 여러 가지 컵케익을 사기로 결정했다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 앞뒤의 a, of와 함께 ‘여러 가지의’라는 뜻의 어구 a variety of를 완성하는 명사 (A) variety가 정답이다. 참고로 (B) piece는 ‘조각’이라는 의미로, 'a piece of' 뒤에는 단수 명사 또는 불가산 명사가 와야 함을 알아 둔다. (C) scope는 ‘범위’, (D) category는 ‘범주, 부문’의 의미이다.

어휘

flavor 맛, 풍미 prefer 선호하다

정답

(D) / (B) / (A)

