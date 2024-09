[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. Worried about -------, the CEO hired an IT consultant to look for weaknesses in the company’s network.

(A) security

(B) exchange

(C) comfort

(D) material

해석

보안이 걱정되어, 그 최고 경영자는 회사 네트워크의 약점을 찾을 IT 상담가를 고용했다.

해설

명사 어휘 문제

‘보안이 걱정되어, 그 최고 경영자는 회사 네트워크의 약점을 찾을 IT 상담가를 고용했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘보안, 안전’이라는 뜻의 명사 (A) security가 정답이다. 참고로 (B) exchange는 ‘교환’, (C) comfort는 ‘위로, 위안’, (D) material은 ‘재료, 물질’의 의미임을 알아둔다.

어휘

consultant 상담가, 고문 look for ~을 찾다 weakness 약점

2. Sales of textbooks jump when they appear on a popular course’s ------- reading list.

(A) attentive

(B) required

(C) dispensable

(D) suitable

해석

교과서의 판매량은 그것이 인기 강좌의 필독 도서 목록에 나올 때 급증한다.

해설

형용사 어휘 문제

‘교과서의 판매량은 그것이 인기 강좌의 필독 도서 목록에 나올 때 급증한다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘필수의’라는 뜻의 형용사 (B) required가 정답이다. 참고로 (A) attentive는 '주의를 기울이는, 배려하는’, (C) dispensable은 ‘없어도 되는’, (D) suitable은 ‘적당한, 상당한’의 의미임을 알아둔다.

어휘

textbook 교과서 jump 급증하다, 급등하다

3. The manager told us that new projects would be put on hold while the company is undergoing a ------- of reorganization.

(A) closure

(B) measure

(C) section

(D) period

해석

그 관리자는 우리에게 회사의 개편 기간 동안 새로운 프로젝트가 연기될 것이라고 말했다.

해설

명사 어휘 문제

‘그 관리자는 우리에게 회사의 개편 기간 동안 새로운 프로젝트가 연기될 것이라고 말했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘기간, 시기’라는 뜻의 명사 (D) period가 정답이다. 참고로 (A) closure는 ‘폐쇄, 마감’, (B) measure는 ‘측정, 수단’, (C) section은 ‘부분, 구획’의 의미임을 알아둔다.

어휘

put on hold 연기하다, 보류하다 reorganization 개편

정답

(A) / (B)/ (D)

