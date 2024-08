[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. When tickets to a soccer match between two top teams were offered online, they were completely sold out ------- a few hours.

(A) among

(B) through

(C) before

(D) within

해석

최고의 두 팀 간의 축구 경기 표가 온라인으로 제공되었을 때, 이 티켓들은 몇 시간 이내에 완전히 매진되었다.

해설

전치사 채우기 문제

‘최고의 두 팀 간의 축구 경기 표가 온라인으로 제공되었을 때, 이 티켓들은 몇 시간 이내에 완전히 매진되었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~ 이내에’라는 뜻의 전치사 (D) within이 정답이다. 참고로 (A) among은 ‘~ 사이에’, (B) through는 ‘~을 통하여’, (C) before는 ‘~ 전에’의 의미임을 알아둔다.

어휘

match 경기, 시합 completely 완전히, 완벽하게

2. Janet Miller returned from her trip with an exquisite painting, ------- was purchased at a small gift shop in Paris.

(A) that

(B) what

(C) which

(D) where

해석

Janet Miller는 파리의 작은 기념품 가게에서 구매한 매우 아름다운 그림 한 점과 함께 여행에서 돌아왔다.

해설

관계대명사 채우기 문제

이 문장은 주어(Janet Miller)와 동사(returned)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로, 빈칸 이하는 동사(was purchased)를 갖춘 수식어 거품절로 보아야 한다. 이 수식어 거품절은 주어가 없는 불완전한 절이므로, 관계절 내에서 주어 역할을 하면서 불완전한 수식어 거품절을 이끄는 주격 관계대명사 (A)와 (C)가 정답의 후보이다. 관계대명사 자리 바로 앞에 콤마가 왔으므로 (C) which가 정답이다. (A) that은 콤마 바로 뒤에 올 수 없다. 명사절 접속사인 (B) what과 (D) where는 형용사 역할을 하는 관계절에 쓰일 수 없다.

어휘

return 돌아오다, 되돌아가다 exquisite 매우 아름다운, 더없이 훌륭한

purchase 구매하다

3. The boss asked Steve ------- and present his ideas for the advertising campaign at the next meeting.

(A) prepare

(B) prepared

(C) to prepare

(D) preparing

해석

상사는 Steve에게 다음 회의에서 광고 캠페인을 위한 그의 아이디어를 준비하고 발표할 것을 요청했다.

해설

to 부정사 채우기 문제

동사 ask는 to 부정사를 목적어로 취하는 동사이므로 to 부정사인 (C) to prepare가 정답이다.

어휘

present 발표하다

정답

(D) / (C) / (C)

