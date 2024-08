[해커스 TEPS] 텝스 시험대비 단기간 고득점 단어 & 문법 5문제

2) 해커스 텝스 문법

Part Ⅰ Choose the best answer for the blank.

1.

A: Did you take your dog for a walk this morning?

B: I ____________, but I forgot.

(a) do

(b) did

(c) had

(d) should have

해석

A: 너 오늘 아침에 강아지 산책시켰니?

B: 그래야 했는데 제가 깜박했어요.

해설

조동사 관용 표현 채우기

‘너 오늘 아침에 강아지 산책시켰니?’라는 A의 질문에 B가 ‘깜박했다’라고 답하는 것으로 보아 앞에 올 말은 ‘강아지를 산책시켰어야 했는데 안 했다’라는 의미가 되는 것이 적절하다. 따라서 ‘~했어야 했다(그런데 하지 않았다)’라는 의미의 ‘should have p.p.’ 표현을 써야 하므로 (d) should have가 정답이다. 참고로, 이 문장은 조동사(should have) 뒤에 앞에 나온 어구(taken my dog for a walk this morning)가 반복되므로, 조동사까지만 쓰고 그 이하는 생략되었음을 알아둔다.

어휘

take a walk 산책하다 forget 깜박하다, 잊다

2.

A: Where were you after the event?

B: I was so tired that I _______________________________ to bed.

(a) straight ran home

(b) straight ran to home

(c) ran straight home

(d) ran straight to home

해석

A: 너 행사 끝나고 어디 있었어?

B: 난 너무 피곤해서 곧바로 집에 가서 잤어.

해설

올바른 위치에 부사 채우기

보기 중 straight(곧바로, 곧장)와 home(집으로)은 부사이므로, 부사가 동사 ran을 뒤에서 꾸며주어 ‘집으로 곧바로 가다’라는 의미를 올바른 어순으로 표현한 (c) ran straight home이 정답이다. 참고로 home은 ‘집’이라는 의미에 ‘~으로’라는 의미가 더해진 부사이므로, 동사(ran)를 꾸미기 위해서 전치사 to가 필요 없음을 알아둔다.

어휘

event 행사 straight 곧바로, 곧장, 직접

Part Ⅱ Choose the best answer for the blank.

3. Ice cream was considered __________ item until the late 1800s.

(a) a luxury

(b) luxuries

(c) the luxury

(d) the luxuries

해석

아이스크림은 1800년도 후반까지 고급 품목으로 여겨졌다.

해설

형용사 자리 채우기

빈칸 다음의 명사(item)를 꾸밀 수 있는 것은 형용사이므로, 형용사인 luxury가 온 (a)와 (c)가 정답의 후보이다. 처음으로 화제에 오르는 명사(item) 앞에는 ‘정해지지 않은 하나’를 의미하는 부정관사가 와야 하므로, (a) a luxury가 정답이다. 참고로, luxuries는 ‘사치품’이라는 명사의 복수형임을 알아둔다.

어휘

consider 여기다 luxury 고급의, 사치의; 사치품

4. Eight _____________________________ from the hospital for unauthorized access of patient information.

(a) staff members fired

(b) staffs members fired

(c) staff members were fired

(d) staffs members were fired

해석

병원에서 8명의 직원들이 환자 정보에 대한 허가 받지 않은 접근으로 해고당했다.

해설

‘주어+동사’ 채우기

문장에 수식어구(from the hospital ~ information)만 있고 주어와 동사가 없으므로, 빈칸에는 주어와 동사가 와야 한다. 보기 중 공통으로 있는 동사 fire 뒤에 목적어가 없으므로, ‘해고당하다’라는 의미의 수동형 동사가 포함된 (c)와 (d)가 정답의 후보이다. 빈칸 앞에 수사(Eight)가 왔으므로, 복수형 명사 staff members가 온 (c) staff members were fired가 정답이다. 참고로 staff는 단/복수 모두 나타내는 형태이므로, staffs로 사용되지 않음을 알아둔다.

어휘

unauthorized 허가받지 않은, 독단적인

Part Ⅲ Identify the option that contains an awkward expression or an error in grammar.

5.

(a) A: When did you get into photography?

(b) B: I take photos since I was 20, so that’s about 10 years now.

(c) A: Wow, that’s quite long. So, what is your favorite subject?

(d) B: Wildlife. Especially birds in flight, as they’re quite challenging to shoot.

해석

(a) A: 너는 언제 사진을 시작했어?

(b) B: 내가 20살 때부터 사진을 찍었으니까 이제 거의 십 년 정도 됐네.

(c) A: 와, 꽤 오래됐구나. 그래, 네가 가장 좋아하는 대상이 뭐야?

(d) B: 야생 동물. 특히 비행 중의 새들, 그것들은 찍기가 아주 힘들거든.

해설

동사의 시제가 틀린 문장 찾기

(b)에서 동사의 시제로 현재형을 쓰면 틀리다. 언제 사진을 시작했느냐는 A의 질문에 B가 ‘십 년 정도 됐네’라고 대답한 것과 since I was 20가 한 것으로 보아, ‘since + 과거 시간 표현’과 함께 쓰여 과거에서 현재까지 계속된 일을 표현할 때 쓰는 현재완료진행 시제가 와야 하므로 take가 현재완료진행 시제 have been taking으로 바뀌어야 맞다. 따라서 (b) B: I take photos since I was 20, so that’s about 10 years now가 정답이다.

어휘

get into 시작하다 subject 대상 wildlife 야생 동물 challenging 힘든, 도전적인

정답

(d) / (c) / (a) / (c) / (b)

