[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. A representative of the firm spent the morning ------- for better wholesale prices with a raw materials supplier.

(A) negotiate

(B) negotiates

(C) negotiating

(D) negotiated

해석

그 회사의 대표자는 원재료 공급자와 더 좋은 도매가격을 협상하는 데에 오전을 보냈다.

해설

관용 표현 채우기 문제

‘그 회사의 대표자는 더 좋은 도매가격을 협상하는 데에 오전을 보냈다’라는 의미가 되어야 하므로 ‘~하는 데 시간을 쓰다’라는 의미의 관용 표현 ‘spend + 시간/돈 + -ing’를 완성하는 (C) negotiating이 정답이다.

어휘

representative 대표자, 대리인 wholesale 도매의, 대량 판매의 raw material 원재료, 원료

2. The car model was recalled ------- the manufacturer after customers began complaining that the brake sometimes got stuck.

(A) of

(B) by

(C) till

(D) to

해석

그 자동차 모델은 고객들이 가끔 브레이크가 작동되지 않는다고 항의하기 시작한 후 제조사에 의해 회수되었다.

해설

전치사 채우기 문제

‘그 자동차 모델은 고객들이 가끔 브레이크가 작동되지 않는다고 항의하기 시작한 후 제조사에 의해 회수되었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~에 의해’라는 뜻의 전치사 (B) by가 정답이다. 참고로 (A) of는 ‘~의’, (C) till은 ‘~까지’, (D) to는 ‘~에게’의 의미임을 알아둔다.

어휘

recall 회수하다, 취소하다, 상기하다 manufacturer 제조사, 제작자

3. Mike Cooper received an award for investigative writing ------- he never completed a course program in journalism or other writing course.

(A) provided that

(B) decidedly

(C) concerning

(D) even though

해석

Mike Cooper는 저널리즘이나 다른 글쓰기 과정 프로그램을 이수한 적이 없음에도 불구하고 폭로 기사로 상을 받았다.

해설

부사절 접속사 채우기 문제

이 문장은 주어(Mike Cooper)와 동사(received), 그리고 목적어(an award)를 모두 갖춘 완전한 문장이므로 빈칸 이하(------- he never completed ~ writing course)는 수식어 거품으로 보아야 한다. 이 수식어 거품은 동사(completed)를 갖춘 거품절이므로 수식어 거품절을 이끌 수 있는 부사절 접속사 (A)와 (D)가 정답의 후보이다. ‘Mike Cooper는 저널리즘이나 다른 글쓰기 과정 프로그램을 이수한 적이 없음에도 불구하고 폭로 기사로 상을 받았다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~에도 불구하고’라는 뜻의 부사절 접속사 (D) even though가 정답이다. 부사 (B)와 전치사 (C)는 수식어 거품절을 이끌 수 없다.

어휘

award 상, 상금 investigative 폭로의, 취조의 complete 이수하다, 완료하다 journalism 저널리즘(신문 잡지 기고업)

정답

(C) / (B) / (D)

