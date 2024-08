[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. Mr. Schriver had not decided ------- to give the keynote speech at the medical assembly in August.

(A) even if

(B) though

(C) whether

(D) until

해석

Mr. Schriver는 8월 의학 모임에서 기조연설을 할지 여부를 결정하지 못했다.

해설

명사절 접속사 채우기 문제

동사(decided)의 목적어 자리에 온 절(------- to give ~ in August) 앞에는 명사절 접속사가 와야 하므로 ‘~인지 아닌지’의 의미의 명사절 접속사 (C) whether가 정답이다. 부사절 접속사 (A)와 (B), 전치사 또는 부사절 접속사 (D)는 명사절 접속사 자리에 올 수 없다.

어휘

keynote speech 기조연설 assembly 모임, 집회

2. Although most people want to end the year-long conflict in the region, they are ------- to use military force.

(A) sympathetic

(B) reluctant

(C) certified

(D) inappropriate

해석

대부분 사람들이 그 지역에서 1년 동안 지속된 분쟁을 끝내고 싶어 하지만, 무력을 사용하는 것은 꺼린다.

해설

형용사 어휘 문제

‘대부분 사람들이 그 지역에서 1년 동안 지속된 분쟁을 끝내고 싶어 하지만, 무력을 사용하는 것은 꺼린다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘꺼리는, 마음 내키지 않은’이라는 뜻의 형용사 (B) reluctant가 정답이다. 참고로 (A) sympathetic은 ‘동정심 있는, 인정 있는’, (C) certified는 '보증된, 공인의', (D) inappropriate은 '부적절한'의 의미임을 알아둔다.

어휘

end 끝내다 conflict 분쟁 region 지역 military force 무력, 군사력

3. The children's parade organized by the local government will head ------- the park, after which participants will join in the games.

(A) between

(B) beside

(C) toward

(D) throughout

해석

지방 정부가 계획한 그 어린이 행진은 공원 쪽으로 향할 것이고, 그 후 참가자들이 게임에 동참할 것이다.

해설

전치사 채우기 문제

‘지방 정부가 계획한 그 어린이 행진은 공원 쪽으로 향할 것이고, 그 후 참가자들이 게임에 동참할 것이다’라는 문맥이 되어야 하므로 빈칸 앞의 head와 함께 ‘~를 향하여 가다’의 의미인 어구 head toward를 완성하는 (C) toward가 정답이다. 참고로 (A) between은 ‘사이에’, (B) beside는 ‘옆에', (D) throughout은 ‘도처에’의 의미임을 알아둔다.

어휘

parade 행진 local government 지방 정부 participant 참가자

4. A bank client requested an ------- in her bank records after receiving a statement of accounts with an error.

(A) adjusted

(B) adjust

(C) adjustment

(D) adjusting

해석

한 은행 고객은 오류가 있는 거래 명세표를 받은 후 그녀의 은행 기록 수정을 요청했다.

해설

명사 자리 채우기 문제

부정관사(an) 다음에 올 수 있는 것은 명사이므로 명사 (C)와 명사 역할을 하는 동명사 (D)가 정답의 후보이다. 빈칸 뒤에 목적어가 없고 ‘은행 기록 수정을 요청하다’라는 의미가 되어야 하므로 ‘수정, 조정’이라는 뜻의 명사 (C) adjustment가 정답이다. 형용사 (A)와 동사 (B)는 명사 자리에 올 수 없다.

어휘

request 요청하다 statement of accounts 거래 명세서

5. A non-government organization received funding to conduct a ------- to teach families in low-income areas about proper nutrition.

(A) profession

(B) trade

(C) mission

(D) concern

해석

한 비정부 조직이 저소득 지역의 가족들에게 적절한 영양 섭취에 대해 가르치는 임무를 수행하기 위한 자금을 받았다.

해설

명사 어휘 문제

‘한 비정부 조직이 저소득 지역의 가족들에게 적절한 영양 섭취에 대해 가르치는 임무를 수행하기 위한 자금을 받았다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘임무’라는 뜻의 명사 (C) mission이 정답이다. 참고로 (A) profession은 ‘직업’, (B) trade는 ‘무역, 교역’, (D) concern은 ‘걱정, 관심’의 의미임을 알아둔다.

어휘

non-government organization 비정부 조직 funding 자금 conduct 수행하다, 행하다

proper 적절한, 적당한 nutrition 영양 섭취

.

.

.

.

.

정답

(C) / (B) / (C) / (C) / (C)

