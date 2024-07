[해커스 TOEIC] 토익 점수 Up 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. ------- is allowed to enter the conference room while the investors meeting is ongoing unless there is an emergency.

(A) Whomever

(B) Another

(C) No one

(D) Other

해석

비상시가 아닌 한, 투자자 회의가 진행 중인 동안에는 아무도 그 회의실에 들어갈 수 없다.

해설

부정대명사 채우기 문제

문장의 주어 자리가 비어 있으므로 주어 자리에 올 수 있는 (B), (C)가 정답의 후보이다. ‘비상시가 아닌 한 투자자 회의가 진행 중인 동안에는 아무도 그 회의실에 들어갈 수 없다’라는 문맥이 되어야 하므로, ‘아무도’라는 의미의 부정대명사 (C) No one이 정답이다. (B) Another(다른 하나)를 사용할 경우 어색한 문맥이 된다. 목적격 복합관계대명사 (A) Whomever와 부정형용사 (D) Other는 주어 자리에 올 수 없다.

어휘

conference room 회의실 investor 투자자 emergency 비상시

2. The boiler in the apartment unit on the third floor was beyond repair and had to be replaced -------.

(A) accordingly

(B) successively

(C) respectively

(D) cooperatively

해석

그 아파트 3층에 있는 보일러는 수리할 수 없을 정도였으며, 따라서 교체되어야만 했다.

해설

부사 어휘 문제

‘그 아파트 3층에 있는 보일러는 수리할 수 없을 정도였으며, 따라서 교체되어야만 했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘따라서, 그러므로’라는 뜻의 부사 (A) accordingly가 정답이다. 참고로 (B) successively는 ‘연속하여, 잇따라서’, (C) respectively는 ‘각각’, (D) cooperatively는 ‘협력하여’의 의미임을 알아둔다.

어휘

boiler 보일러 beyond repair 수리할 수 없을 정도의 replace 교체하다

3. The manager learned that there was an insect infestation ------- the building and was obligated to have it cleaned.

(A) throughout

(B) beyond

(C) amongst

(D) including

해석

그 매니저는 건물 도처에 곤충이 침입한다는 것을 알게 되었고 그것을 깨끗이 할 의무가 있었다.

해설

전치사 채우기 문제

‘그 매니저는 건물 도처에 곤충이 침입한다는 것을 알게 되었고 그것을 깨끗이 할 의무가 있었다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘도처에, 구석구석에’라는 뜻의 전치사 (A) throughout이 정답이다. (B) beyond는 ‘~을 넘어서’, (C) amongst는 ‘~의 사이에’, (D) including은 ‘~을 포함하여’의 의미이다. 참고로 (C)는 ‘셋 이상의 사물 혹은 사람 사이’에 쓴다는 것을 알아둔다.

어휘

insect 곤충, 벌레 infestation 침입, 침략 obligate 의무를 지우다, 강요하다

.

.

.

.

.

정답

(C) / (A) / (A)

✅ 수강료 최대 300% 환급받고 토익+취업 스펙 한 번에 완성

▶ https://gouk.kr/vE793O

✅토익초보 맞춤 커리큘럼으로 한 달 만에 목표 달성! 수강료+응시료 0원

▶ https://gouk.kr/bL24aw

✅회원가입만 해도 토익 LC+RC+VOCA 인강+토스인강까지 전원 지급!

▶https://gouk.kr/qekGOi