[김대균의 영어산책] 일본 수출 김대균 단어장 원고 (1)

책을 만들 때 제일 어려운 점은 '많은 내용을 어떻게 보기 좋게 정리하느냐'이다. 일본 수출 계획을 짜고, 단어장에 대한 제안들을 수렴하여, 거의 2년 만에 책의 틀을 잡았다. Korea Herald 독자 여러분께 그 단어장을 먼저 선보인다. 일본은 긴 문장이나 설명을 좋아하지 않고, 작은 책 판형으로 쉽고 편하게 읽을 수 있는 책을 선호한다. 우리나라에서 주로 보는, 두꺼운 단어책에 기겁을 하는 나라이다. 필자는 국내 출간도 염두에 두고, 두 마리 토끼를 잡기 위해 단어- 짧은 어구 – 시험 포인트 – 예문 순서로 단어장을 구성했다. 초급자나 마음이 급한 분들은 어구와 시험 포인트만 보면 되고 제대로 공부할 사람들은 전체 내용을 보면 되는 구성이다. 두 회에 걸쳐 독자분들께 원고를 공개해 본다. 실용 영단어라 영어를 공부하는 누구에게나 도움이 될 것이다.

abnormally - abnormally high. (adv.) (비정상적으로 높은.) ★★

• 반대말 normally(정상적으로)는 현재 시제와 잘 어울린다!

(ex) The patient had an abnormally high fever. (그 환자는 비정상적으로 높은 열이 있었습니다.)

accrue - accrue interest. (v.) (이자가 쌓이다.) ★★★

(ex) The savings account will accrue interest over time. (저축 계좌는 시간이 지남에 따라 이자가 쌓일 것입니다.)

adversely - adversely affected. (adv.) (불리하게 영향을 받은.) ★★★★★

• 부사선택 정답 기출단어!

(ex) The new law may adversely affect small businesses. (그 새로운 법은 소규모 사업에 불리하게 영향을 미칠 수 있습니다.)

adjourn - adjourn the meeting. (v.) (회의를 휴회하다.) ★★

(ex) The meeting was adjourned until further notice. (그 회의는 추가 공지가 있을 때까지 휴회되었습니다.)

allure - the allure of the city. (n.) (도시의 매력.) ★★

(ex) The allure of the city attracted many artists. (그 도시의 매력이 많은 예술가들을 끌어들였습니다.)

alleviate - alleviate pain. (v.) (통증을 완화하다.) ★★★★★

• 이 단어에 있는 lev는 가벼운(light)의 의미가 있다. 그래서 물건을 가볍게 들어주는 지렛대가 lever이다.

(ex) The medication helped alleviate her symptoms. (그 약물은 그녀의 증상을 완화하는 데 도움이 되었습니다.)

anonymous - remain anonymous. (a.) (익명을 유지하다.) ★★★★

• onym은 이름을 의미한다. An[=without]+onym+ous: 이름없는 -à 익명의

• syn[=same]+onym(동의어), ant[=against]+onym(반의어)

(ex) The donor chose to remain anonymous. (그 기부자는 익명을 선택했습니다.)

archive - access the archive. (n.) (기록 보관소에 접근하다.) ★★★★

• archives 는 ‘고문서 보관실’로 많이 사용된다.

(ex) The library has a vast archive of historical documents. (도서관에는 방대한 역사적 문서 기록 보관소가 있습니다.) (v.)

(ex) They decided to archive the old files. (그들은 오래된 파일을 보관하기로 결정했습니다.)

The old letters were found in the archives. (옛 편지들은 고문서 보관함에서 발견되었다.)

assure someone that - assure someone that everything is okay. (v.) (누군가에게 모든 것이 괜찮다고 확신시키다.) ★★★★★

• assure someone that S + V, ensure that S + V 동사 패턴을 구분하자!

(ex) He assured her that the project would be completed on time. (그는 그녀에게 프로젝트가 제시간에 완료될 것이라고 확신시켰습니다.)

audio-visual - audio-visual equipment. (a.) (시청각 장비.) ★★★

(ex) The conference room is equipped with audio-visual aids. (회의실은 시청각 보조 장비가 갖춰져 있습니다.)

baggage allowance - check the baggage allowance. (n.) (수하물 허용량을 확인하다.) ★★★★

(ex) The airline has a strict baggage allowance policy. (항공사는 엄격한 수하물 허용 정책을 가지고 있습니다.)

baggage claim - proceed to baggage claim. (n.) (수하물 찾는 곳으로 가다.) ★★★★

(ex) Please proceed to the baggage claim area. (수하물 찾는 곳으로 가세요.)

backup - create a backup. (n.) (백업을 만들다, 저장하다.) ★★

(ex) Always create a backup of your important files. (항상 중요한 파일의 백업을 만드세요.) (v.)

batter - batter the mixture. (v.) (혼합물을 휘저어 섞다.) ★★★

• batter는 명사로 ‘반죽’을 의미하기도 한다.

(ex) She battered the ingredients together. (그녀는 재료들을 함께 휘저어 섞었습니다.) (n.)

be bound to - be bound to succeed. (v.) (성공할 것이 확실하다.) ★★★

• be bound to v = be sure to, be bound for+장소:~행이다

(ex) With such talent, she is bound to succeed. (그런 재능을 가진 그녀는 성공할 것이 확실합니다.)

honorarium - receive an honorarium for speaking. (n.) (강연에 대해 사례비를 받다.) ★★★★

• honorarium(사례비)는 토익파트7에 보인 기출단어이다.

(ex) The guest lecturer was given an honorarium for her presentation. (초청 강사는 그녀의 발표에 대해 사례비를 받았습니다.)

hypothesis - formulate a hypothesis. (n.) (가설을 세우다.) ★★

(ex) The scientist tested the hypothesis through experiments. (과학자는 실험을 통해 가설을 검증했습니다.)

improvise - improvise a solution. (v.) (해결책을 즉흥적으로 생각해내다.) ★★★

(ex) The actor had to improvise his lines during the performance. (그 배우는 공연 중에 대사를 즉흥적으로 만들어야 했습니다.)

indicative - indicative of success. (a.) (성공을 나타내는/암시하는.) ★★★★

be indicative/aware/typical/reminiscent[회고하는] of를 덩어리로 기억하고 indicate that S + V을 암기하자!

(ex) The high sales are indicative of the product's success. (높은 판매량은 그 제품의 성공을 나타냅니다.)

indigenous - indigenous plants. (a.) (토착 식물.) ★★★

(ex) These practices are indigenous to the region. (이러한 관습은 그 지역의 토착입니다.)

inception – since inception. (n.) (설립/시작 이래.) ★★★

(ex) The company has grown significantly since its inception. (그 회사는 설립 이래 크게 성장했습니다.)