[김대균의 영어산책] 김대균토익킹 개별지도 980점 토익만점과외 수강생이 정리한 토익기출단어 (1)

논어에 나오는 명언이 있다. 인생에 세 가지 즐거움이 있는데, 첫 째는 부모님이 살아계시고 형재 자매들이 별 일 없는 것, 두 번째는 하늘을 우러러 부끄러움이 없는 것, 마지막 세번째가 똑똑한 제자를 두어 가르치는 것이다. 한문으로 세 번째 즐거움이 得天下英才 而敎育之 三樂也(득천하영재 이교육지 삼락야)이다. 필자에게 오는 영어를 참 잘하는 수강생 중에 수업이 끝나면 스스로 단어 정리를 하면서 공부하는 학생들이 있다. 이들이 토익 기출 단어 표현 중에 중요하다고 생각한 단어들을 3회에 걸쳐 정리해 본다. 토익 과외는 비싸다. 비싼 돈을 주고 공부한 똑똑한 학생들이 정리한 것이니, 분명 가치가 있을 것이다. Korea Herald 독자들과 함께 공유한다.

● pension (연금): "She receives her pension monthly." (그녀는 매월 연금을 받는다.)

● chiropractor (척추교정사): "I'm seeing a chiropractor for my back pain." (나는 내 등 통증 때문에 척추교정사를 만나고 있다.)

● cupboard (찬장): "He found the dishes in the kitchen cupboard." (그는 부엌 찬장에서 그릇들을 찾았다.) - p묵음! 발음주의!

● extravaganza (대규모 공연, 기괴한 이야기, 화려한 쇼): "The annual dance extravaganza was a hit." (연례 댄스 대규모 공연이 대성공이었다.)

● apply to (~에 적용하다): "These rules apply to everyone." (이 규칙들은 모든 사람에게 적용된다.) cf. apply for~ 신청하다, 적용하다, apply ointment(연고를 바르다)

● apply ointment (연고를 바르다): "Apply the ointment to the affected area three times a day." (하루에 세 번, 영향을 받은 부위에 연고를 바르세요.)

● a person or persons (한 사람이나 여러 사람): "A person or persons responsible will be punished." (책임 있는 한 사람이나 여러 사람들이 처벌받을 것이다.)

● make sure to (반드시 ~하다): "Make sure to lock the door." (문을 잠그는 것을 확실하게 하시오)

● dispose of (~을 처분하다): "Dispose of your trash properly." (쓰레기를 제대로 처분하라.)

제거의 of: deprive A of B, get rid of, rob A of B

● appeal to (~에 호소하다): "The charity appealed to the public for donations." (그 자선단체는 기부를 위해 대중에게 호소했다.)

● transfer (person passive) ((사람이) 전근되다): "She was transferred to the London office." (그녀는 런던 사무소로 전근되었다.)

● set to hit store shelves (상점에 곧 나올 예정이다): "The new product is set to hit store shelves next week." (새 제품이 다음 주에 상점에 나올 예정이다.)

● a money-back guarantee = a full refund (환불 보장): "Our product comes with a money-back guarantee." (저희 제품은 환불 보장이 포함되어 있습니다.)

● update = development (news update) (업데이트, 발전상황): "Here's an update on the ongoing situation." (진행 중인 상황에 대한 최신 업데이트입니다.)

● litigation (소송): "The company is involved in litigation." (그 회사는 소송에 휘말려 있다.)

● closely vs close (면밀히 vs 가까이): "Review the document closely." (문서를 면밀히 검토하라.) / "He stood close to the window." (그는 창문 가까이에 섰다.)

● full potential (최대 잠재력): "He has yet to reach his full potential." (그는 아직 자신의 최대 잠재력에 도달하지 못했다.)

● provoke (자극하다): "His comments were meant to provoke a response." (그의 댓글은 반응을 자극하기 위한 것이었다.)

● such that (~하기에 충분한): "He arranged the flowers such that they looked perfect." (그는 꽃들을 완벽하게 보일 정도로 배치했다.)

● allow 목적어 to V (~가 ~하도록 허락하다): "Allow her to explain before you judge." (판단하기 전에 그녀가 설명하도록 허락하라.)

● check for (~을 확인하다): "Check for errors before submitting the report." (보고서를 제출하기 전에 오류를 확인하라.)

● literacy (문해력- 읽고 쓸 줄 아는 능력): "Programs to improve adult literacy are essential." (성인 문해력 향상 프로그램은 필수적이다.)

● tripled vs three times (세 배가 되다 vs 세 배): "The company's profits have tripled." (회사의 이익이 세 배가 되었다.) / "He earns three times more than I do." (그는 내가 버는 것보다 세 배를 더 번다.)

● as per (~에 따라서): "As per your request, we have updated your address." (당신의 요청에 따라, 우리는 당신의 주소를 업데이트했습니다.)

● proponents (지지자들): "Proponents of the bill argue it will save lives." (이 법안의 지지자들은 그것이 생명을 구할 것이라고 주장한다.)

●conglomerates (대기업 그룹): "He works for one of the largest conglomerates in the world." (그는 세계에서 가장 큰 대기업 그룹 중 하나에서 일한다.)

● amid (~의 한가운데에서): "She remained calm amid the chaos." (그녀는 혼란 속에서도 침착을 유지했다.)

● profusion (풍부함): "A profusion of flowers covered the hills." (많은 꽃들이 언덕을 덮었다.)

● discard (버리다): "Discard any old clothes that you don't wear." (입지 않는 낡은 옷은 버려라.)

● conceal (숨기다): "He tried to conceal his disappointment." (그는 실망감을 숨기려고 했다.)

● suppress (억제하다): "She couldn't suppress her anger." (그녀는 분노를 억제할 수 없었다.)

● affix (부착하다): "Please affix your signature here." (여기에 서명을 부착해 주세요.)

● detach (분리하다): "Detach the receipt from the invoice." (영수증을 청구서에서 분리하라.)

● demand (요구, 수요): "The demand for organic products is rising." (유기농 제품에 대한 수요가 증가하고 있다.) – demand는 전치사 for와 잘 어울린다!