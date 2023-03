Planting Trees

나무 심기

The 78th Arbor Day tree-planting ceremony is taking place at Sarabong, in Jeju City, March 14. While the government-designated official date for Arbor Day is April 5, many regional governments are holding Arbor Day ceremonies on earlier dates in recent years, due to effects of global warming. (Yonhap)

14일 제주시 사라봉 일대에서 제78회 식목일 기념 나무심기 행사가 열리고 있다. 정부가 지정한 공식 식목일은 4월 5일이지만, 최근 지구온난화의 영향으로 많은 지방자치단체에서는 보다 이른 시기에 식목일 행사를 앞당겨 진행하고 있는 실정이다. (연합)

