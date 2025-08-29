대원외고 출신 토익만점 노서진 아나운서의 날씨 표현 정리

필자가 새로운 감각을 유지하는 데 있어 sooptv에 다양한 게스트를 모시고 함께 토익과 영어 공부를 하는 것이 큰 도움이 되고 있다.

지난주 게스트였던 노서진 아나운서의 날씨 표현 정리는 우리가 이미 알고 있는 말뿐 아니라 새로운 표현을 많이 배울 수 있었던 유익한 시간이었고, 시청자들의 반응도 뜨거웠다. 오늘은 그 내용을 함께 정리해 보자.

☀️ 더위 관련 표현

1. It’s a scorching one today! / It’s a scorcher. / What a scorcher!

뜻: 햇볕이나 열로 인해 피부나 표면이 타들어갈 정도로 매우 더운 날

햇볕이나 열로 인해 피부나 표면이 타들어갈 정도로 매우 더운 날 단어: scorch = 태우다, 그을리다

scorch = 태우다, 그을리다 예문: Tomorrow’s going to be a scorcher, so stay hydrated!

→ 내일은 불볕더위가 될 테니 수분 섭취를 하세요.

2. I’m boiling

뜻: 너무 더워서 마치 끓는 것 같은 상태

너무 더워서 마치 끓는 것 같은 상태 예문: I’m boiling in this thick sweater.

→ 이 두꺼운 스웨터 때문에 너무 더워 죽겠어.

3. I am roasting

뜻: 덥고 습해서 구워지는 것 같은 상태

덥고 습해서 구워지는 것 같은 상태 비슷한 표현: I’m melting! / I’m overheated!

I’m melting! / I’m overheated! 예문: It’s so hot out today. I’m roasting!

→ 오늘 날씨 정말 덥다. 완전 구워지는 기분이야.

4. searing heat

뜻: 타는 듯이 강렬한 열기

타는 듯이 강렬한 열기 단어: sear = 재빨리 굽다 / searing = 타는 듯한

sear = 재빨리 굽다 / searing = 타는 듯한 예문: We walked for hours in the searing heat.

→ 우리는 타는 듯한 열기 속에서 몇 시간이나 걸었다.

5. sweltering heat

뜻: 숨 막힐 듯 무더운 더위

숨 막힐 듯 무더운 더위 단어: swelter = 더위에 시달리다

swelter = 더위에 시달리다 예문: The sweltering heat made it hard to focus on work.

→ 숨 막히는 더위 때문에 일에 집중하기 어려웠다.

6. stifling heat

뜻: 숨쉬기 힘들 정도의 더위, 답답한 더위

숨쉬기 힘들 정도의 더위, 답답한 더위 예문: We stayed indoors to escape the stifling heat.

→ 숨 막히는 더위를 피하려고 실내에 있었다.

7. baking hot

뜻: 오븐 안처럼 숨 막히게 뜨거운 상태

오븐 안처럼 숨 막히게 뜨거운 상태 예문: It’s baking hot outside, like an oven.

→ 밖이 오븐처럼 뜨겁다.

8. boiling / steaming hot

뜻: 김이 날 정도로 끓는 듯한 열기

김이 날 정도로 끓는 듯한 열기 예문: It’s steaming hot in here—open a window!

→ 여기 너무 뜨겁고 답답해—창문 좀 열어!

9. burning hot

뜻: 피부가 화상 입을 정도로 뜨거운 상태

피부가 화상 입을 정도로 뜨거운 상태 예문: The sand was burning hot under my feet.

→ 발밑의 모래가 발을 데일 정도로 뜨거웠다.

10. scorching / parching hot

뜻: 지면이 타들어갈 만큼 강렬하고 메마른 더위

지면이 타들어갈 만큼 강렬하고 메마른 더위 예문: The scorching sun dried the fields quickly.

→ 타는 듯한 햇볕이 들판을 금세 말려 버렸다.

11. unseasonably hot

뜻: 계절에 맞지 않게 이상하게 더운

계절에 맞지 않게 이상하게 더운 예문: It’s unseasonably hot for late September.

→ 9월 말치고는 이상하게 덥다.

☔︎︎️️️️️비 관련 표현

12. drizzle

뜻: 이슬비, 가랑비

이슬비, 가랑비 예문: It’s just drizzling, so we don’t need an umbrella.

→ 가랑비만 오니까 우산은 필요 없어.

13. bucketing down

뜻: 비가 억수같이 퍼붓다

비가 억수같이 퍼붓다 예문: It’s bucketing down—let’s wait inside.

→ 비가 억수같이 쏟아지니 안에서 기다리자.

14. tipping it down

뜻: 비가 엄청 쏟아진다

비가 엄청 쏟아진다 예문: It’s really tipping it down today!

→ 오늘 비가 정말 엄청나게 쏟아진다!

15. downpour

뜻: 갑작스럽게 쏟아지는 폭우

갑작스럽게 쏟아지는 폭우 예문: The downpour lasted for nearly an hour.

→ 폭우가 거의 한 시간 동안 계속됐다.

16. rain shower

뜻: 잠깐 내리고 그치는 소나기

잠깐 내리고 그치는 소나기 예문: A rain shower cooled the air in the afternoon.

→ 오후에 소나기가 내려서 날씨가 시원해졌다.

✔️정리

이번 노서진 아나운서의 날씨 표현 정리를 통해, 우리가 자주 쓰는 “hot”이나 “rain”뿐 아니라 상황에 따라 더 생생하고 정확하게 묘사할 수 있는 다양한 어휘를 배웠다. 토익뿐 아니라 실생활 회화에서도 쓸모 있는 표현들이니, 꼭 기억해 두자!