최근 토익 시험에는 실생활에서 바로 쓸 수 있는 실용 이디엄과 직무 관련 전문 표현이 많이 등장하고 있다.

토익은 약 10년 주기로 시험 형식과 난이도, 표현이 바뀌는데, 2005년 5월에 ‘New TOEIC’이 시작되었고, 2015년 5월에는 ‘신토익’이 도입되었다. 이제 10년이 다 되어 가는 만큼, 2025년 봄 또는 여름에 새로운 유형의 토익이 등장할 가능성이 높다. 일부에서는 3월부터 바뀐다는 소문도 있지만, 아직 공식 발표는 없다.

다음에는 ‘신신토익’이라고 불러야 할지도 모르는 새 시험에서 어떤 변화가 있을지는 확실치 않지만, 한 가지 분명한 흐름은 있다. 업무 현장에서 쓰이는 실제 영어 표현과 직무 용어가 점점 더 많이 나온다는 것이다. 이번 칼럼에서는 최근 시험에 등장한 두 가지 표현을 살펴보겠다.

1. In good hands

영어에서 in good hands는 “믿을 수 있는 사람에게 맡겨져서 안전하다”, “안심하고 맡길 수 있다”는 뜻이다. 이 표현은 직장에서 업무를 인계할 때나, 개인적인 일을 누군가에게 맡길 때 자주 쓰인다.

영문 정의

The phrase “in good hands” means that something or someone is being taken care of by a capable and trustworthy person.( “in good hands”라는 표현은 어떤 일이나 사람이 유능하고 믿을 수 있는 사람에게 잘 돌봐지고 있다는 뜻입니다)

예문

1. I’m leaving the company in good hands.

→ 저는 회사를 믿을 만한 사람에게 맡기고 떠납니다.

(새로 업무를 맡은 사람이 잘 처리할 것이라는 확신이 있다는 의미)

2. Don’t worry about the kids — they’re in good hands with their grandmother.

→ 아이들은 할머니가 잘 돌보고 계시니 걱정하지 마세요.

3. The project is in good hands now that Sarah is leading it.

→ 이제 Sarah가 이끄니까 그 프로젝트는 안심이에요.

활용 포인트

주어 자리에 사람뿐 아니라 사물이나 프로젝트도 올 수 있음.

직장에서는 인사이동, 프로젝트 인계, 고객 서비스 등 ‘책임 있는 관리’가 강조되는 상황에 잘 어울림.

유사 표현: be in safe hands, be well taken care of

2. Procurement Administrator

다음으로, 토익 파트 5·6에 자주 등장하는 직무 명칭 중 하나가 Procurement Administrator입니다. 이 표현은 회사의 구매·조달 업무를 관리하는 담당자를 뜻한다.

영문 정의

A Procurement Administrator is a person who manages the process of acquiring goods and services, handles related paperwork, and communicates with suppliers.( → Procurement Administrator란 상품과 서비스를 조달하는 과정을 관리하고, 관련 문서를 처리하며, 공급업체와 소통하는 업무를 담당하는 사람을 말합니다.)

한국어 의미

조달 관리자

구매 행정 담당자

구매 관리 사무원

업무 범위

구매 주문서(Purchase Orders) 작성 및 처리

공급업체(Vendor) 기록 관리

계약서, 송장(Invoices) 등 문서 정리

구매 절차와 회사 정책의 일치 여부 확인

유사 표현

Purchasing Administrator – 구매 관리자

– 구매 관리자 Purchasing Coordinator – 구매 조정 담당자

– 구매 조정 담당자 Buyer’s Assistant – 구매 보조원

예문

1. The procurement administrator is responsible for processing purchase orders and maintaining vendor records.

→ 조달 관리자는 구매 주문을 처리하고 공급업체 기록을 관리하는 일을 담당합니다.

2. Our company hired a new procurement administrator to improve supplier communication.

→ 당사는 공급업체와의 소통을 개선하기 위해 새로운 조달 관리자를 채용했습니다.

3. As a procurement administrator, you must ensure that all purchases follow company policy.

→ 조달 관리자로서 모든 구매가 회사 정책을 준수하도록 해야 합니다.

*** 최근 출제 포인트 : 파트7에서 “The procurement administrator”가 본문에 언급되고 문제에서 이 직책이 하는 일이 ‘purchasing’과 관련이 있다는 선택지를 정답으로 출제하였다!

마무리

이처럼 토익 시험은 단순한 어휘 문제를 넘어, 실무에 바로 적용 가능한 이디엄과 직무 용어를 점점 더 반영하고 있다. In good hands와 같은 표현은 직장 내 대화뿐 아니라 일상생활에서도 활용도가 높으며, Procurement Administrator 같은 직무 명칭은 비즈니스 영어의 폭을 넓혀준다.

다가올 ‘신신토익’에서도 이런 흐름이 더욱 강화될 것으로 보인다. 토익을 준비하는 학습자라면 이제 단순한 단어 암기에서 나아가, 맥락 속에서 표현을 익히고, 실제 업무 상황에 적용하는 이디엄 훈련이 필요하다.