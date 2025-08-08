지난 회차에서 분사의 형태와 의미를 이해하셨다면, 이번에는 용법과 분사구문을 좀 더 심화해 알아보겠습니다.

✏️분사의 2가지 대표 용법

1️⃣ 명사를 수식하는 분사

분사는 형용사 역할을 하므로 앞/뒤에서 명사를 꾸며줍니다.

The girl reading a book is my sister.

→ 책을 읽고 있는 소녀는 내 여동생이다.

I found a broken chair in the garage.

→ 나는 차고에서 부서진 의자를 발견했다.

2️⃣ 보어로 쓰이는 분사

주어의 상태나 동작을 설명하는 보어로 사용됩니다.

He came running.

→ 그는 뛰어오며 왔다. (how he came)

The window was broken.

→ 창문이 깨져 있었다. (창문의 상태 설명)

✏️분사구문 (Participial Phrase)

✔️정의:

접속사 + 주어 + 동사로 이루어진 부사절을 간단한 분사구로 줄인 표현

⇒ 문장의 부가적 상황(시간, 이유, 조건, 양보 등)을 설명합니다.

✔️️️️기본 형태:

(접속사 생략) + V-ing / p.p. + 나머지 문장

✏️with + 의미상의 주어 + 분사

이 구조는 부대 상황이나 배경 설명에 매우 유용하며, 일상적이면서도 고급스러운 표현입니다.

✅해석:

팔짱을 낀 채 그는 앉아 있었다.

눈을 감은 채로 그녀는 서 있었다.

✨추가 예시:

With the engine running, the car slowly moved forward.

→ 엔진이 작동한 채로, 차는 천천히 앞으로 나아갔다.

With his homework done, he went out to play.

→ 숙제를 끝낸 상태로 그는 밖에 놀러 나갔다.

✏️마무리 팁

분사는 "동사처럼 보이지만, 형용사처럼 쓰인다"는 점이 핵심입니다.

분사구문은 부사절 축약 표현 으로, 접속사/주어를 생략하며 문장을 간결하게 만들어준다.

으로, 접속사/주어를 생략하며 문장을 간결하게 만들어준다. with + 명사 + 분사는 문장을 고급스럽게 만들어주는 중요한 표현이며, TOEIC, 공무원, 수능 등 시험에서도 자주 나온다. 최근 토익에도 출제되어 많으 분들이 어려워 했다.

✅ 예문:

With two more years to go, she decided to switch her major.

→ 2년이 더 남은 상태에서, 그녀는 전공을 바꾸기로 결정했다.

With를 정답으로 출제했다!

✏️응용 예문들

1. With two more years to go, he didn’t feel rushed to graduate.

→ 2년이 더 남아 있었기 때문에, 그는 졸업을 서두를 필요를 느끼지 않았다.

2. With only two more years to go, they intensified their training.

→ 겨우 2년밖에 남지 않아서, 그들은 훈련 강도를 높였다.

3. With two more years to go until retirement, Mr. Han started planning his business.

→ 은퇴까지 2년이 남아 있었기에, 한 씨는 창업 계획을 세우기 시작했다.