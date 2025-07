토익만점과외로 개인지도를 하면서 수강생들이 어려워한 단어 표현을 하나하나 모아 Korea Herald독자들에게 공유해 드린다. 최근 토익만점을 목표로 하는 직장인 수강생들과 수업을 해보니 아래와 같은 표현들을 이해하지 못하는 경우가 많았다. 유익한 최신 정보이니 하루에 한 두 표현씩 꼭 암기해 두시길 바란다.

1. effective = as of, starting, beginning (~부로 효력을 발휘하여)'

Effective the same date, sales staff will no longer be allowed to stay at MiraVista Hotels.

✅ 뜻 풀이:

→ 해당 같은 날짜부터, 영업 사원들은 더 이상 MiraVista 호텔에 머무를 수 없습니다.

분석:

• Effective the same date = 해당 날짜부터 (효력 발생)

• be allowed to = ~하는 것이 허락되다

• no longer = 더 이상 ~이 아니다 (부정 표현)

자주 쓰는 상황:

• 정책 변경 공지

• 사내 규정 공문

• 공식 이메일

유사 표현 예문:

As of next Monday, our office hours will change.

→ 다음 주 월요일부로 사무실 운영 시간이 변경됩니다.

Starting tomorrow, masks will be required on campus.

→ 내일부터 캠퍼스 내에서 마스크 착용이 의무입니다.

Effective July 1, employees must clock in by 9 A.M.

→ 7월 1일부터, 직원들은 오전 9시까지 출근해야 합니다.

2. attribute: 명사로 ‘속성’, ‘본질’의 의미 – 최근 Part 6 정답으로 출제!

Honesty is his best attribute.

Patience is a valuable attribute in teaching.

✅ 뜻 풀이:

→ 정직함은 그의 가장 뛰어난 자질입니다.

→ 인내심은 교육에 있어 귀중한 자질입니다.

분석:

• attribute (명사) = 자질, 특성, 본질

• valuable / rare / essential 같은 형용사와 자주 쓰임

• 형용사와의 어울림이 출제 포인트

자주 쓰는 구문:

Creativity is an essential attribute for designers.

→ 창의성은 디자이너에게 필수적인 자질입니다.

Intelligence is just one attribute of a good leader.

→ 지능은 훌륭한 리더의 자질 중 하나일 뿐입니다.

Kindness is a rare attribute these days.

→ 친절함은 요즘 보기 드문 자질입니다.

3. 다양한 부정 표현 비교 – 각각 품사와 용법이 다르다!

no + 명사

• There is no problem at all.

→ 전혀 문제가 없습니다.

never + 동사

• I have never been to Paris.

→ 나는 파리에 한 번도 가본 적이 없습니다.

not + 형용사/동사/절

• She is not ready yet.

→ 그녀는 아직 준비되지 않았습니다.

nothing (대명사)

• There’s nothing in the box.

→ 상자 안에는 아무것도 없습니다.

정리:

• no는 명사 수식 형용사

• never는 동사 수식 (특히 현재완료 시제와 자주 등장). 부사

• not은 동사, 형용사, 문장 전체 부정. 부사

• nothing은 대명사로서 주어나 목적어 역할