최근 한의대에서 의대로 편입을 희망하는 학생과 그 어머니의 상담을 진행했다. 한의대도 좋은데 의대로 편입하려면 기본적인 공부와 함께 토익 985점 이상이 필요하다고 한다. 우석대 약대편입에 1차 서류전형에서 토익 980점이 커트라인이었다는 소식도 학생을 통해 직접 들었다. 이것이 현실이다! 게다가 요즘 토익이 조금 더 어려워지고 있다. 최근에 나오는 단어 표현 중에 필자가 관리하는 만점과외 수강생들이 어려워한 단어들을 정리해드린다.

요즘 토익에서는 idioms(관용 표현)이 자주 등장한다!

아래 표현들은 실제 시험에서도 자주 보이는 중요한 구문들이며,

문맥상 해석이 어렵거나 직역하면 이상해지는 표현들이다.

1. I would like to balance the books for June by next week.

✅ 뜻 풀이:

→ 6월 회계 장부를 다음 주까지 정리하고 싶습니다.

(수입과 지출을 정확히 맞추고 결산을 마무리하겠다는 뜻)

분석:

• balance the books = 회계 장부를 정리하다, 수입과 지출을 맞추다

자주 쓰는 상황:

회계 담당자, 경영자, 프리랜서 등이 정산 마감 전에 자주 쓰는 표현이다.

2. Hats off to Kinglish Adventure for making my recent vacation the trip of a lifetime.

✅ 뜻 풀이:

→ Kinglish Adventure 덕분에 인생 최고의 여행을 할 수 있었어요. 정말 감사합니다!

(→ 감사와 감탄, 칭찬의 의미)

분석:

• Hats off to ~ = ~에게 경의를 표합니다 / 정말 대단합니다

• trip of a lifetime = 평생 한 번 있을까 말까 한 최고의 여행

자주 쓰는 상황:

누군가에게 감사하거나 높은 평가를 줄 때 사용

3. He's definitely getting there.

✅ 뜻 풀이:

→ 그 사람, 확실히 실력이 늘고 있어요.

(아직 완벽하진 않지만 계속 나아지고 있는 상태)

분석:

• getting there = 목표에 도달해 가는 중

• definitely = 확실히, 분명히

자주 쓰는 상황:

누군가 공부, 운동, 일 등에서 눈에 띄게 발전할 때 격려하는 표현

4. The revitalization of the textile district is already in full swing.

✅ 뜻 풀이:

→ 섬유 산업 지구의 재활성화 작업은 이미 한창 진행 중입니다.

분석:

• revitalization = 재활성화

• in full swing = 한창 진행 중, 활발히 돌아가는 중

예문:

The party was in full swing when we arrived.

→ 우리가 도착했을 때 파티는 한창이었다.

Construction is now in full swing.

→ 공사는 지금 한창이다.

5. lovingly tended gardens

✅ 뜻 풀이:

→ 사랑과 정성으로 잘 가꾼 정원들

분석:

• lovingly = 애정을 담아, 정성스럽게

• tended = 돌보다, 가꾸다 (tend의 과거분사)

• gardens = 정원들

예문:

The estate features lovingly tended gardens and old stone fountains.

→ 저택에는 정성껏 가꾼 정원과 오래된 분수들이 있다.

6. rollout

✅ 뜻 풀이:

→ 신제품 출시, 서비스 도입, 정책 발표 등 처음 공식적으로 선보이는 일

영어 정의:

→ The act of making something, especially a product or service, available for the first time.

분석:

• product rollout = 신제품 출시

• policy rollout = 정책 시행

예문:

The company’s latest smartphone rollout was a huge success.

→ 그 회사의 최신 스마트폰 출시가 큰 성공을 거뒀다.

The government announced the rollout of a new health insurance system.

→ 정부는 새 건강보험 제도의 도입을 발표했다.

비슷한 표현:

• launch = 출시, 시작

• release = 발표, 공개

7. Take the guesswork out of getting paid and enjoy greater transparency with Kinglish Accounting Software.

✅ 뜻 풀이:

→ 언제, 어떻게 돈을 받는지 헷갈리지 말고, Kinglish 회계 소프트웨어로 더 투명하고 명확하게 관리하세요!

분석:

• take the guesswork out of ~ = ~에서 헷갈리는 요소를 없애다

• getting paid = 돈을 받는 과정

• transparency = 투명성, 명확함

• accounting software = 회계 소프트웨어

예문:

This tool takes the guesswork out of budgeting.

→ 이 도구를 사용하면 예산 계획이 더 이상 헷갈리지 않아요.

해석 정리:

“지불 과정에서의 불확실성을 없애고, Kinglish 회계 소프트웨어로 명확하고 투명하게 수입을 관리하세요!”