Flex란?

요즘 젊은 세대 사이에서 “flex”는 하나의 문화가 되었다.

“Flex”란 원래 '근육을 구부리다(자랑하듯 보여주다)'**는 뜻이지만, 요즘에는 비싼 물건, 능력, 라이프스타일 등을 자랑하다는 의미로 자주 사용된다.

Flex (v.): to show off, to boast confidently or playfully

예: "He’s flexing his new iPhone."

그 사람 새 아이폰 자랑 중이야.

Flex 표현이 쓰이는 상황들

명품을 자랑할 때:

“She was flexing her Louis Vuitton bag at the party.”

(파티에서 루이비통 가방 뽐냈어.)

운동 후 근육을 보여줄 때:

“Time to flex these gains!”

(운동 성과 좀 보여줄까?)

재능이나 능력을 드러낼 때:

“He flexed his piano skills at the talent show.”

(그 친구 재능쇼에서 피아노 실력 뽐냈지.)

Flex 관련 재미있는 명언/유머 표현

센스 있는 영어 문장들

I don’t mean to flex, but I just finished a 100-question TOEIC test in 20 minutes.

자랑하려는 건 아닌데, 토익 100문제 20분 만에 끝냈어요.

Flexing isn't just about money—it's about confidence.

Flex는 돈 자랑이 아니라 자신감의 표현이기도 하다!

“Not to flex, but I’ve memorized all TOEIC Part 5 vocabulary.”

자랑은 아니지만 토익 파트 5 단어는 다 외웠어요. (자랑 맞음 )

유머 섞인 "Flex" 상황들

Friend: “Did you just buy another pair of sneakers?”

You: “Yeah, just a little weekend flex.”

친구: 또 운동화 샀어?

나: 주말 기분 전환용 flex야~

"He posted his lunch on Instagram again. That’s his daily flex."

또 점심 인스타 올렸네. 걔의 데일리 플렉스야.

"Your English is so good!"

"Oh, thanks! Just a little TOEIC flex."

영어 너무 잘하시네요!

아, 감사합니다. 그냥 토익 실력 좀 뽐낸 거예요~

Flex로 끝나는 명언 패러디

“To flex or not to flex, that is the question.”(To be or not to be , that is the question)

윌리엄 셰익스피어가 “사느냐 죽느냐 그것이 문제로다”를 빗대어 “자랑하느냐 마느냐, 그것이 문제로다”

“With great flex comes great responsibility.”

능력자라면 겸손도 필요합니다!

“I flex, therefore I am.”( I think, therefore I am.)

데카르트의 “나는 생각한다. 고로 나는 존재한다” 를 빗대어 “나는 자랑한다. 고로 나는 존재한다.”

마무리: Flex는 '자랑' 그 이상

Flex는 단순한 허세가 아닌 자기 표현이며, 때로는 자신감, 성취감, 유머로 이어진다. 하지만 항상 센스와 상황 판단은 필수이다! 너무 지나치면 상대방을 불쾌하게 하는 show-off(자랑질)가 될 수 있으니 주의하자!