독자 여러분은 누군가에게 호감을 표현할 때, 어떻게 말을 하실까? 오늘은 영어에서 자주 쓰이는 flirting (플러팅) 표현들을 소개해 드린다.

Flirting이란?

Flirting은 누군가에게 호감이나 관심을 표현하는 사회적이고 장난스러운 행동을 뜻한다.

진지하게 고백하거나 부담을 주는 건 아니고, 자연스럽고 은근하게 호감을 보여주는 표현들이다.(Flirting is a form of social or playful behavior that shows romantic or sexual interest in someone—often done in a subtle, indirect, or teasing way.

대표적인 플러팅 행동들(Examples of flirting might include

자주 눈을 마주치고 웃기(Smiling a lot and making eye contact)

가볍게 농담하거나 장난치기(Light teasing or joking)

칭찬하기 (Giving compliments)

가까이에서 이야기할 기회를 자주 만들기(Finding reasons to talk or be physically close to someone)

살짝 도발적인 농담 섞기(Using playful or suggestive language)

⚠️ 중요한 주의점: Flirting은 상호 간의 동의와 편안함이 있을 때만 즐겁고 harmless한 행동이다.

상대방이 불편해하거나 원하지 않는 경우에는 예의 없고 무례하게 보일 수 있다. 항상 존중과 배려가 먼저이다!(Flirting can be fun and harmless when mutual, but if one person feels uncomfortable or it's unwanted, it can come across as inappropriate or even disrespectful. Consent and respect are key.)

실전 대화 속 Flirting 표현들 (영어 + 한국어 번역)

You always know how to make me laugh.

당신은 항상 날 웃게 하네요.

2. Is it just me, or do we have amazing chemistry?

나만 그런가요, 우리 정말 잘 통하는 것 같지 않아요?

3. I think your smile just made my day.

당신의 미소 덕분에 오늘 하루가 행복해졌어요.

4. So… when do I get to see you again?

그럼… 다음엔 언제 또 만날 수 있을까요?

5. If we work together much longer, I might get too distracted.

우리가 계속 같이 일하면 제가 집중 못 할지도 몰라요.

6. I don’t usually say this, but you look really good today.

이런 말 잘 안 하는데, 오늘 정말 멋져 보여요.

7. You have a way of making everything more fun.

당신 덕분에 모든 게 더 즐거워져요.

살짝 장난기 섞인 표현들 (Light Teasing Style)

1. Don’t smile like that—it’s dangerous.

그렇게 웃지 마요—위험하잖아요.

2. Stop being so charming. It’s distracting.

너무 매력적이길 멈추세요! 집중이 안 되잖아요.

3. Are you always this confident, or is it just when you're around me?

원래 이렇게 자신감 넘치세요, 아니면 저랑 있을 때만 그런가요?

재치 있는 픽업 라인 모음 (Pick-up Lines)

이런 표현들은 유머와 센스를 담아, 웃으며 분위기를 부드럽게 만들어줍니다.

1. Are you French? Because Eiffel for you.

프랑스 사람이세요? 당신에게 Eiffel (I fell) 했거든요.(발음 장난이 들어가 있다)

2. Do you have a name, or can I call you mine?

이름 있어요? 없으면 제 이름으로 불러도 될까요?(미국이나 영국은 결혼하면 남자의 성을 따르는 문화를 기준으로 한 말이다. 즉, 당신과 결혼하고 싶다는 의미가 들어간 문장)

3. Is your Wi-Fi signal strong? Because I’m really feeling a connection.

와이파이 잘 터지나요? 우리 연결되는 느낌이에요.

4. Are you made of copper and tellurium? Because you’re Cu-Te.

당신은 구리(Cu)와 텔루륨(Te)으로 만들어졌나요? 정말 Cute 하네요!(화학명을 의식한 말장난이 포함된 말)

5. Are you a time traveler? Because I can see you in my future.

시간 여행자세요? 제 미래에 당신이 보여요.

6. Do you have a map? I just got lost in your eyes.

지도 있으세요? 당신 눈에서 길을 잃었어요.

7. If you were a vegetable, you’d be a cute-cumber.

당신이 채소라면 큐트-컴버 (cute + cucumber)겠죠!(오이의 영어발음을 의식한 말장난)

8. You must be tired, because you’ve been running through my mind all day.

당신은 하루 종일 제 마음속을 돌아다니셨어요. 피곤하지 않으세요?

9. Are you a magician? Because whenever I look at you, everyone else disappears.

마법사세요? 당신을 보면 다른 사람이 안 보여요.

10. Is your name Google? Because you’ve got everything I’ve been searching for.

이름이 구글이세요? 제가 찾던 모든 걸 가지고 계시네요.