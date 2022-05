[김대균의 영어산책] 김대균의 9:1, 8:2, 7:3의 법칙

영어를 공부할 때 처음부터 너무 어려운 글이나 단어들을 공부하면 흥미를 잃게 된다. 왕초보 학습자들은 쉬운 단어와 글 90% 어려운 단어와 글 10% 비중으로 공부하면 좋다. 조금 실력이 늘어나면 쉬운 단어와 글 80% 어려운 단어와 글 20% 비중으로, 쉬운 단어와 글 70% 어려운 단어와 글 30% 비중으로 서서히 어려운 단어와 글 학습을 늘려 나가면 된다. 오늘은 토익에서 가장 쉬운 파트1에 출제된 단어들 중에 조금 어려운 단어들을 중심으로 정리해 본다. 단어를 공부할 때 문장을 통해서 익히고 문장을 읽거나 들을 때는 이미지를 상상하면서 공부하면 효과가 높다! 다음 문장들을 사진, 이미지를 상상하면서 공부하면 실용영어의 기초단어들을 자연스럽게 습득하게 된다.



1. The woman is polishing her glasses.(여자가 안경에 광택을 내고 있다)



2. The woman is sipping from a mug.(여자가 머그잔에서 음료를 조금씩 마시고 있다)



3. The man is pulling into a parking spot.(남자가 주차장으로 차를 끌고 들어가고 있다)



4. Some tires are being inflated.(타이어에 바람이 넣어지고 있다)



5. The man is putting away some tools.(남자가 도구들을 치우고 있다)



6. The woman is pushing a wheelbarrow.(여자가 외발 손수레를 밀고 있다)



7. She's sliding her wallet into her coat pocket.(여자가 코트 주머니에 지갑을 미끄러지듯이 넣고 있다)



8. She's attaching price tags to some merchandise.(여자가 가격표를 상품에 붙이고 있다)



9. Some boxes have been stacked on the floor.(박스들이 마루에 쌓여있다)



10. She's refilling a napkin dispenser.(그녀는 냅킨 분배기에 냅킨을 다시 채워넣고 있다))



11. There are maps mounted on a wall.(벽에 탑재되어 붙은 지도들이 있다)



12. Woman is adjusting some curtains.(여자들이 커튼을 조절하고 있다)



13. Some wooden furniture is being restored.(나무로 된 가구가 원상복구 중이다)



14. An electric fan has been taken apart.(선풍기가 분해되어 있다))



15. Some potted plants are being watered.(화분들에 물을 주고 있다))



16. The men are strolling side by side.(남자들이 나란히 산책하고 있다)



17. One of the women is stacking dishes in wire baskets.(한 여성이 접시를 바구니에 쌓아 넣고 있다)



wire basket은 사진으로 보여드린다.





18. The man is fixing a machine.(남자가 기계를 고치고 있다)



19. The man is raking some leaves.(남자가 나뭇잎을 갈퀴질하고 있다)



20. Some blankets have been piled in a basket.(담요가 바구니에 쌓여 있다)



cf. be surrounded by ~에 의해 둘러싸이다



21. Some drawer handles are being painted.(서랍 손잡이가 칠해지고 있다)



22. The woman is scrubbing the countertop.(여자가 카운터톱을 박박 문지르고 있다)



23. A man is plugging in a laptop.(남자가 휴대용 컴퓨터를 전원에 꽂고 있다))



24. A portable fan has been left on the floor.(휴대용 선풍기가 바닥에 놓여있다)



25. Pillows have been propped up on a sofa.(베개가 소파에 기대어져 있다)



26. Cartons are stacked on a step ladder.(종이상자들이 발판용 계단에 쌓여있다)



27. A man is hammering together a small crate.(한 남자가 망치로 못을 박아 작은 나무상자를 만들고 있다)



28. The woman is grasping a box on a shelf.(여자가 선반에 박스를 잡고 있다)



29. The woman is emptying a garbage bin.(여자가 쓰레기통을 비우고 있다)



30. He's putting a hose away in a shed.(남자가 창고에 호스를 치우고 있다)





31. The sheep were penned in behind the barn.(양들이 헛간 뒤에 우리에 가둬져 있다)



영어학습자들이 shed와 barn 을 구분 못하는 경우가 많아 사진을 첨부한다.