[해커스 TOEIC] 단어, Part 5 문제

2) 파트 5 3문제

1. The finance manager recently ------- by the CEO was previously the accounting supervisor of the company's most successful regional branch.



(A) appoint



(B) appointment



(C) appointing



(D) appointed





해석 -- 최근에 최고 경영자에 의해 임명된 그 재무 관리자는 이전에 그 회사에서 가장 성공적인 지방 지사의 회계 관리자였다.



해설 -- 현재분사와 과거분사 구별하여 채우기 문제



빈칸 앞의 명사(The finance manager)를 꾸밀 수 있는 것은 형용사이므로 형용사 역할을 하는 분사 (C)와 (D)가 정답의 후보이다. 분사와 분사의 꾸밈을 받는 명사(The finance manager)가 ‘최고 경영자에 의해 임명된 재무 관리자’라는 수동의 의미 관계이므로 과거분사 (D) appointed가 정답이다.



어휘

finance manager 재무 관리자

recently 최근에 previously 이전에; 미리

supervisor 관리자, 감독관

regional 지방의, 지역의

branch 지사, 분점





2. The assistant in charge of the probationary employees directed the group to bring any queries ------- their new assignments to their immediate supervisors.



(A) notwithstanding



(B) following



(C) within



(D) regarding





해석 -- 수습사원을 담당하는 그 보좌인은 그들에게 새로운 임무에 관한 모든 질문들은 직속 상사에게 하도록 지시했다.



해설 -- 전치사 채우기 문제



‘그 보좌인은 새로운 임무에 관한 질문은 직속 상사에게 하도록 지시했다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘~에 관한’이라는 뜻의 전치사 (D) regarding이 정답이다. 참고로 (A) notwithstanding은 ‘~에도 불구하고’, (B) following은 ‘~후에, ~에 따라’, (C) within은 ‘~내에’라는 의미임을 알아둔다.



어휘

be in charge of ~을 담당하다, 맡다

probationary employee 수습사원

direct 지시하다

query 질문

immediate supervisor 직속 상사





3. College graduates often discover that they cannot always ------- the knowledge they gained at university to the work setting.



(A) require



(B) apply



(C) commend



(D) appeal





해석 -- 대학 졸업생들은 그들이 대학에서 얻은 지식을 업무 환경에 항상 적용시킬 수 있는 것이 아님을 자주 깨닫는다.



해설 -- 동사 어휘 문제



‘대학에서 얻은 지식을 업무 환경에 항상 적용시킬 수 있는 것이 아니다’라는 문맥이 되어야 하므로 ‘적용하다’라는 뜻의 동사 (B) apply가 정답이다. 참고로 (A) require는 ‘필요로 하다, 요구하다’, (C) commend는 ‘칭찬하다, 추천하다’, (D) appeal은 ‘호소하다’라는 의미임을 알아둔다.



어휘

graduate 졸업생, 졸업자

gain 얻다, 획득하다

work setting 업무 환경, 업무 장소







정답: (D) / (D) / (B)

