We embarked on our journey to look for Super Tuna and guess what we found? Join us!

By Team Konnect

Kim Min-jung (minjung.kim@heraldcorp.com)

Jung Ji-eun (jungje@heraldcorp.com)

Choi Jeong-yoon (jychoi@heraldcorp.com)

Kim Jeong-ryul (ryul@heraldcorp.com)

By Korea Herald ( khnews@heraldcorp.com